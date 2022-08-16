Видео: ужасающий ранний дизайн Шрека

Пополнение копилки ночных кошмаров.

Пользователи реддита r/Shrek опубликовали видео, в котором собрали все раскадровки и, что самое важное, пример анимации ранней версии «Шрека».

В ролике ужасающий монстр с кариесом позитивно напевает трек Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good).

Мультфильм начали разрабатывать в 1996-м при участии актёра Криса Фарли. Предположительно, он успел записать большую часть реплик персонажа, но в декабре 1997-го актёр умер от передозировки. После этого руководство компании решило перезапустить разработку мультфильма. Персонажу поменяли дизайн, его решили вообще воссоздавать при помощи компьютерной графики (без захвата движений), а на озвучку позвали Майка Майерса, который стал «голосом» Шрека на все фильмы.

Старая версия огра отличается болотным цветом кожи, вытянутой головой и носом, кривыми зубами и близко посажеными глазами. А вот ушки в итоге сохранились.