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    Новости

    Видео: ужасающий ранний дизайн Шрека

    16 августа 2022
    16.08.2022
    931
    0 минут на чтение
    Видео: ранний дизайн Шрека. Абсолютно ужасный

    Пополнение копилки ночных кошмаров.

    Пользователи реддита r/Shrek опубликовали видео, в котором собрали все раскадровки и, что самое важное, пример анимации ранней версии «Шрека».

    В ролике ужасающий монстр с кариесом позитивно напевает трек Джеймса Брауна I Got You (I Feel Good).

    Мультфильм начали разрабатывать в 1996-м при участии актёра Криса Фарли. Предположительно, он успел записать большую часть реплик персонажа, но в декабре 1997-го актёр умер от передозировки. После этого руководство компании решило перезапустить разработку мультфильма. Персонажу поменяли дизайн, его решили вообще воссоздавать при помощи компьютерной графики (без захвата движений), а на озвучку позвали Майка Майерса, который стал «голосом» Шрека на все фильмы.

    Старая версия огра отличается болотным цветом кожи, вытянутой головой и носом, кривыми зубами и близко посажеными глазами. А вот ушки в итоге сохранились.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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