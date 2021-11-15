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    Новости

    Виртуальный двойник Земли поможет предсказывать изменения климата

    15 ноября 2021
    15.11.2021
    955
    1 минута на чтение
    Виртуальный двойник Земли поможет предсказывать изменения климата

    NVIDIA объявила о планах на разработку нового ИИ-суперкомпьютера «Земля-2» (или просто E-2), в который будет входить система предсказаний изменения климата.

    Согласно заявлению компании, идея о создании чего-то подобного — больше не фантастика. Все благодаря прогрессу в трех ключевых технологиях: ускорении вычислений с помощью GPU, глубоком обучении и нейронных сетях, основанных на физике, а также ИИ-суперкомпьютерах совместно с множеством наблюдаемых и моделируемых данных, которые можно использовать для обучения. 

    Проект полностью финансируется NVIDIA. Это подтвердил генеральный директор компании Дженсен Хуанг, а также добавил, что в проекте пока не участвует ни одна другая компания, страна или международная организация. Главной целью E-2 Хуанг назвал помощь в борьбе с изменением климата:

    Мы создали его, чтобы разрабатывать наше программное обеспечение в современном мире ИИ. ПО создано великими информатиками, но при этом оно ускоряется и дополняется разработкой ПО для машин. Мы собираемся создать «Землю-2», чтоб сосредоточить способность наших исследователей на борьбе с изменением климата.

    Хуанг также добавил, что в скором будущем компания планирует представить архитектуру E-2, которая позволит ей создать самый энергетически эффективный суперкомпьютер из когда-либо созданных. По его словам, «Земля-2» станет двигателем «альтерантивных миров».

    В отличие от прогноза погоды, проблема с предсказаниями изменения климата заключается в слишком больших временных рамках и множестве факторов, которые необходимо учесть. Для разработки лучших стратегий по избеганию воздействий климатических изменений и адаптации к ним миру нужны модели, способные предсказать климат в его различных регионах на протяжении десятилетий.

    Речь идет о так называемых «мультидекадных симуляциях», моделирующих физику, химию и биологию атмосферы, воды, льда, суши и человеческой активности. Однако все это – всего лишь поверхностные данные, ведь также нужно симулировать облака, отражающие солнечный свет обратно в космос, и круговорот воды в природе (движение воды из океана, морского льда, грунтовых резервуаров с суши через атмосферу и облака).

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    Переводчик и журналист, мастер прожигать время за чтением книг. Люблю физику, твердую научную фантастику и комиксы.

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