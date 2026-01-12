Все победители «Золотого глобуса 2026». «Кейпоп-охотницы на демонов» стали лучшим мультфильмом!

В ночь с 11 на 12 января прошла ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» для фильмов и сериалов.
На этот раз фантастики оказалось мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» забрали «Лучший мультфильм», а Рэй Сихорн получила статуэтку в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за «Одну из многих».
Больше всего наград — аж четыре штуки — забрала лента «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.
Все победители:
Лучший драматический фильм — «Гамнет»;
Лучший фильм (комедия или мюзикл) — «Битва за битвой»;
Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);
Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);
Лучшая мужская роль в драматическом фильме — Вагнер Моура («Секретный агент»);
Лучшая женская роль в драматическом фильме — Джесси Бакли («Гамнет»);
Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле — Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»);
Лучшая женская роль в комедии или мюзикле — Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»);
Лучшая мужская роль второго плана в фильме — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»);
Лучшая женская роль второго плана в фильме — Тияна Тейлор («Битва за битвой»);
Лучший мультфильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»;
Лучший фильм на иностранном языке — «Секретный агент»;
Лучший оригинальный саундтрек— Людвиг Горанссон («Грешники»);
Лучшая песня— «Golden» («Кейпоп-охотницы на демонов»);
Лучший драматический сериал — «Больница Питт»;
Лучший сериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»;
Лучший мини-сериал / телефильм — «Переходный возраст»;
Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ноа Уайли («Больница Питт»);
Лучшая женская роль в драматическом сериале — Рэй Сихорн («Одна из многих»);
Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Сет Роген («Киностудия»);
Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Стивен Грэм («Переходный возраст»);
Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»);
Лучшая женская роль второго плана в сериале — Эрин Доэрти («Переходный возраст»);
Лучшая мужская роль второго плана в сериале — Оуэн Купер («Переходный возраст»);
Кинематографические и кассовые достижения — «Грешники».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.