Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Классика

Артхаус и философия: 10 фантастических фильмов великих режиссёров
«Нечто»: самый ненавистный культовый фильм
Новости

Все победители «Золотого глобуса 2026». «Кейпоп-охотницы на демонов» стали лучшим мультфильмом!

Дмитрий Кинский
12 января 11:19
6824
2 минуты на чтение
В ночь с 11 на 12 января прошла ежегодная церемония вручения премии «Золотой глобус» для фильмов и сериалов.
На этот раз фантастики оказалось мало: «Кейпоп-охотницы на демонов» забрали «Лучший мультфильм», а Рэй Сихорн получила статуэтку в номинации «Лучшая женская роль в драматическом сериале» за «Одну из многих».
Больше всего наград — аж четыре штуки — забрала лента «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона.
Все победители:
  • Лучший драматический фильм — «Гамнет»;
  • Лучший фильм (комедия или мюзикл) — «Битва за битвой»;
  • Лучший режиссер — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);
  • Лучший сценарий — Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»);
  • Лучшая мужская роль в драматическом фильме — Вагнер Моура («Секретный агент»);
  • Лучшая женская роль в драматическом фильме — Джесси Бакли («Гамнет»);
  • Лучшая мужская роль в комедии или мюзикле — Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»);
  • Лучшая женская роль в комедии или мюзикле — Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»);
  • Лучшая мужская роль второго плана в фильме — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»);
  • Лучшая женская роль второго плана в фильме — Тияна Тейлор («Битва за битвой»);
  • Лучший мультфильм — «Кейпоп-охотницы на демонов»;
  • Лучший фильм на иностранном языке — «Секретный агент»;
  • Лучший оригинальный саундтрек— Людвиг Горанссон («Грешники»);
  • Лучшая песня— «Golden» («Кейпоп-охотницы на демонов»);
  • Лучший драматический сериал — «Больница Питт»;
  • Лучший сериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»;
  • Лучший мини-сериал / телефильм — «Переходный возраст»;
  • Лучшая мужская роль в драматическом сериале — Ноа Уайли («Больница Питт»);
  • Лучшая женская роль в драматическом сериале — Рэй Сихорн («Одна из многих»);
  • Лучшая мужская роль в комедийном сериале — Сет Роген («Киностудия»);
  • Лучшая женская роль в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»);
  • Лучшая мужская роль в мини-сериале или телефильме — Стивен Грэм («Переходный возраст»);
  • Лучшая женская роль в мини-сериале или телефильме — Мишель Уильямс («Умираю, как хочу секса»);
  • Лучшая женская роль второго плана в сериале — Эрин Доэрти («Переходный возраст»);
  • Лучшая мужская роль второго плана в сериале — Оуэн Купер («Переходный возраст»);
  • Кинематографические и кассовые достижения — «Грешники».

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

