«Вы монстры, все вы!» — новый трейлер приквела «Голодных игр»

Lionsgate выпустила второй трейлер приквела «Голодных игр» с подзаголовком «Баллада о певчих птицах и змеях».
Действие фильма развернется за 64 года до событий первого фильма, а в центре сюжета будет антагонист оригинальной трилогии Кориолан Сноу.
Режиссером выступит Фрэнсис Лоуренс, который работал над прошлыми лентами во франшизе. А главные роли исполнят Том Блит и Рейчел Зеглер.
Премьера состоится 17 ноября.
Трейлер
Постер
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