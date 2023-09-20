«Вы монстры, все вы!» — новый трейлер приквела «Голодных игр»

Lionsgate выпустила второй трейлер приквела «Голодных игр» с подзаголовком «Баллада о певчих птицах и змеях».

Действие фильма развернется за 64 года до событий первого фильма, а в центре сюжета будет антагонист оригинальной трилогии Кориолан Сноу.

Режиссером выступит Фрэнсис Лоуренс, который работал над прошлыми лентами во франшизе. А главные роли исполнят Том Блит и Рейчел Зеглер.

Премьера состоится 17 ноября.

Трейлер

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