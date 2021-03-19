Выход Gotham Knights перенесли на 2022 год

WB Games Montreal неожиданно объявила, что Gotham Knights не выйдет в этом году — теперь релиз запланирован на 2022-й.
Вдаваться в подробности студия не стала, отметив лишь то, что команде нужно больше времени на доработку игры.
Но есть и хорошая новость: в ближайшие месяца разработчики поделятся с фанатами свежими подробностями о проекте.
Среди заявленных платформ PS4, PS5, Xbox One, XSX и ПК.
— Gotham Knights (@GothamKnights) March 19, 2021
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Разработчики прояснили некоторые моменты.
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