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    Новости

    Выход Gotham Knights перенесли на 2022 год

    19 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    19.03.2021
    109
    0 минут на чтение
    Выход Gotham Knights перенесли на 2022 год

    WB Games Montreal неожиданно объявила, что Gotham Knights не выйдет в этом году — теперь релиз запланирован на 2022-й.

    Вдаваться в подробности студия не стала, отметив лишь то, что команде нужно больше времени на доработку игры.

    Но есть и хорошая новость: в ближайшие месяца разработчики поделятся с фанатами свежими подробностями о проекте.

    Среди заявленных платформ PS4, PS5, Xbox One, XSX и ПК.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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