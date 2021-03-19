Выход Gotham Knights перенесли на 2022 год

WB Games Montreal неожиданно объявила, что Gotham Knights не выйдет в этом году — теперь релиз запланирован на 2022-й.

Вдаваться в подробности студия не стала, отметив лишь то, что команде нужно больше времени на доработку игры.

Но есть и хорошая новость: в ближайшие месяца разработчики поделятся с фанатами свежими подробностями о проекте.

Среди заявленных платформ PS4, PS5, Xbox One, XSX и ПК.