Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме
10 удивительных научно-фантастических мультфильмов из Европы, которых вы, возможно, не видели
Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м

«Водному миру» — 25 лет! Трудное рождение удивительного боевика
Джордж Ромеро: человек, который придумал зомби
Вышел трейлер сиквела норвежского фэнтези «Тролль»

Дмитрий Кинский
21 октября 16:59
1 минута на чтение
Netflix опубликовал трейлер норвежского фэнтези «Тролль 2» в духе «Кинг Конга» и «Годзиллы».
На этот раз в горах Доврефьелль пробуждается еще более опасный монстр, с которым может справиться только другой тролль.
За постановку вновь отвечает режиссер Роар Утхауг, который до этого снял «Tomb Raider: Лара Крофт».
Премьера состоится 1 декабря.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

