Warner Bros. выпустит сиквел «Константина» с Киану Ривзом в главной роли

Warner Bros. официально объявила, что в работу запущен сиквел «Константина» с Киану Ривзом. Оригинальный фильм 2005 года был основан на серии комиксов Алана Мура про Джона Константина — мага, оккультиста, экзорциста, курильщика, циника и матерщинника.

В режиссёрское кресло вновь сядет Фрэнсис Лоуренс, а Киану Ривз вернётся к своей роли. Кто ещё сыграет в продолжении, пока неизвестно. Сценарий напишет Акива Голдсман, продюсер оригинальной ленты и сценарист фильмов «Я — легенда», «Ангелы и демоны» и сериала «Грань». Также он снова займётся продюссированием картины с Джей Джей Абрамсом и его компанией Bad Robot.

Ранее постановщик «Константина» Фрэнсис Лоуренс признавался, что даже спустя годы хочет снять вторую часть, а Киану Ривз поддержал его, заявив, что не против вернуться к роли.

А вот «Константин» от HBO Max, согласно СМИ, отменён. Пока неясно, что будет с Тёмной вселенной DC, которая должна была сложиться из сериалов про Затанну, Мадам Икс и, по слухам, про Болотную Тварь и Дэдмена. Новости о проектах появились ещё в 2020 году, но активная работа над ними официально пока так и не стартовала.