Warner Bros. выпустит «Властелина колец: Братство кольца» в виде NFT

Warner Bros. вместе с блокчейн-компанией Eluvio выпустит 21 октября NFT-версию «Властелина колец: Братство кольца».

Фильм появится на платформе WB Movieverse, на которой позже выйдут и другие проекты компании.

«Братство кольца» в виде NFT будет доступно в двух изданиях — в эпическом (всего 999 копий) и мистическом (10 тысяч копий).

Оба издания позволят смотреть расширенную версию фильма в формате 4K UHD, а также откроют доступ к более чем восьми часам дополнительного контента, сотням изображений и не только.

В дополнение к этому эпическое издание будет включать в себя некую навигацию по трем ключевым локациям: Ширу, Ривенделлу и Мории.