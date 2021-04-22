Warner Bros. заподозрили в прокате неотреставрированной версии «Властелина колец»

С 15 апреля в российские кинотеатры возвращается трилогия «Властелин колец». Неделю назад в прокат вышло «Братство кольца», 22 апреля стартовали «Две крепости», а 29 ожидаем «Возвращение короля». Релиз приурочен к 20-летию саги и выходу отреставрированной версии, которую и стали показывать в американских кинотеатрах.

Но вот с отреставрированной версией как раз возникли сложности.

Сперва в сети появились возмущённые отзывы зрителей, посмотревших «Братство кольца». Некоторые отметили низкое качество картинки.

Братство кольца в IMAX, ПОЕХАЛИ!

Pros: смотрится ЭПИЧНО; отличный повод посмотреть, особенно когда в последний раз смотрел ещё на VHS.

Cons: быстрые экшен-сцены какие-то смазанные, местами каша-кашей; в сравнении с Бегущим или Одиссей не чувствуется ремастер. pic.twitter.com/Bbkhp1xyyP — Sergesolid (@sergesolid) April 21, 2021

Посмотрели Братство Кольца в IMAX, но что-то так себе оно отреставрировано, кажется.

Но впечатления конечно особенные, тем более, театралка в дубляже 😆 одновременно больно и хорошо — green sun (@illilis) April 17, 2021

Сходил на «Братство Кольца». Обновлённая картинка не произвела особого впечатления, но, видимо, это у меня в памяти фильм хорошо сохранился. — cookiemancer 🍪 (@cookiemancer) April 17, 2021

Глянул "Братство кольца" и что-то такой себе ремастер. Когда дело доходит до компьютерной графики, то местами просто каша, впрочем когда ещё вновь увидишь ВК кинотеатрах, так что пусть! — Madari (@Madari73) April 17, 2021

Больше всего комментариев оставили в сообществах IMAX, где зрители жаловались на низкое качество картинки.

Некоторые зрители предположили, что дело может быть или в слабом качестве самого ремастера, или в плохом оборудовании. Согласно официальному сайту IMAX, обновлённую IMAX-версию всё же завезли в кинотеатры, речь идёт не о старой версии. В графе можно ввести свой город и посмотреть, в какой кинотеатр привезли официальный IMAX-ремастер.

С другой стороны, сомнения у зрителей вызывают позиционирование фильма. Представитель кинотеатра «Киносфера IMAX» рассказал, что прокатчик выдал «оцифрованную оригинальную версию 2001 года». На это обратил внимание пользователь DTF.

Он же отметил, что сама Warner Bros. в соцсетях перестала отмечать трилогию «как фильмы в 4К», а стала добавлять «оригинальные фильмы»:





В комментариях сообщество упрекнули в обмане, реакции от сообщества пока не было.

На запрос «Мира фантастики» компания UPI (прокатывает у нас фильмы WB) ответила, что «никаких проблемных мест выявлено не было», без уточнения про формат.

Перед стартом кинотеатрального проката копия фильма прошла все необходимые этапы технического соответствия корпоративным стандартам качества. На предварительном этапе никаких проблемных мест выявлено не было. Студия поставлена в известность о поступающих комментариях, и в данный момент проводится работа по идентификации возможных технических дефектов.

Обновлено в 15:44: киножурналистка Татьяна Шороховой у себя в телеграм-канале Redrumers опубликовала комментарий специалиста:

Ответ «Киносферы» непонятен по формулировке. В 2001 году IMAX показывал с плёнки, поэтому если бы это была как следует оцифрованная плёнка IMAX 2001 года, то качества хватило бы на тебя, и того парня, и его семью. Естественно, вопрос в реализации такого сканирования, но тогда вопрос, когда и для чего оно происходило («аймакс»-копии это абсолютно отдельная песня от любых других). DCP в 2001 году только начинал, подавляющее большинство кинотеатров и обычных, и IMAX крутило с плёнки. До пришествия цифры в кинотеатры было добрых десять лет. Поэтому если крутят «старую» версию (а крутить сегодня могут только цифровую), то непонятно, в чём её старость и откуда она взялась. Допустим, это версия, которую в промежутке выпускали (до ремастера, понятно) — тогда вопрос, а был ли вообще второй экран у «Властелина колец» в 2010-е? Однако «Киносфера» отвечает именно про «оцифрованную прокатную версию 2001 года». Может быть, у «аймакса» была промежуточная ранняя оцифровка? Но почему её легче прислать, чем новую, точно совместимую, и т.д.? В любом случае, этот кейс надо брать отдельно для «аймакса» и нормальных кинотеатров. Очень непонятная история.

В распоряжении «Мира фантастики» появились фотографии с кинотеатрального оборудования. Техническая информация соответствует обычным версиям (не «аймакс», у которого тоже разрешение 4К):

Данные у IMAX-версии:

А вы сходили в кино на «Властелина колец»? На IMAX или на простую версию? Как вам качество картинки?