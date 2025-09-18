Издательство Dark Horse выпустит новую мини-серию по «Ведьмаку»

По сюжету Геральт узнаёт о некоем жутком монстре, который нападает на кладоискателей, которые лезут в древние и заброшенные краснолюдские шахты. Вот только есть одна проблема — доказательств этим нападениям нет. Решив разобраться в ситуации, Геральт решает и сам забраться под землю. К сожалению, шахты и сами горы таят в себе множество опасностей, которые не следовало бы беспокоить.