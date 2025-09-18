Издательство Dark Horse выпустит новую мини-серию по «Ведьмаку»

Издательство Dark Horse анонсировало новую мини-серию комиксов по мотивам цикла Анджея Сапковского «Ведьмак». 28 января следующего года в продажу поступит первый из четырех выпусков серии The Witcher: Blood Stone («Ведьмак: Кровавый камень»).
По сюжету Геральт узнаёт о некоем жутком монстре, который нападает на кладоискателей, которые лезут в древние и заброшенные краснолюдские шахты. Вот только есть одна проблема — доказательств этим нападениям нет. Решив разобраться в ситуации, Геральт решает и сам забраться под землю. К сожалению, шахты и сами горы таят в себе множество опасностей, которые не следовало бы беспокоить.
Сценарий новой мини-серии написал Дэниел Фридман, нарисовал ее Пиус Бак, а раскрасил — Роман Титов. Основную обложку нарисовал Бак, альтернативные — Джиджи Кавенаго, Аксель Зауэрвальд и Патрисия Подкосцельни.
