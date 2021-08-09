«Я больше никогда не буду бояться» — вышел новый трейлер «Ведьмака: Кошмар волка»

Netflix представил новый трейлер анимационного приквела «Ведьмака» с подзаголовком «Кошмар волка», в котором показали, как обычных людей превращают в охотников за чудовищами.

В центре сюжета будет молодой Весемир, который сражается с монстрами ради денег и славы. Однако все меняется, когда возникает новая угроза, а он сталкивается с демонами своего прошлого.

За производство отвечает Mir Studio, работавшая над «Аватаром: Легенда о Корре» и «Вольтроном: Легендарный защитник».

Премьера «Кошмара волка» состоится 23 августа.