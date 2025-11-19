КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Не в своей тарелке: 7 фильмов и сериалов о переносе сознания в другое тело
«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала

«Алиса в Стране чудес» и её адаптации: всё страньше и страньше!
Как снимали «Терминатор 2: Судный день»
«Я не хочу быть тенью в жизни этих детей»: Дэниел Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

Андрей Квасков
19 ноября 13:25
255
1 минута на чтение
Дэниел Рэдклифф не смог пройти мимо новостей о касте сериала «Гарри Поттера» и написал письмо Доминику Маклафлину, новому «мальчику, который выжил».
Дэниел Рэдклифф
Я написал Доминику письмо, и он прислал мне очень милый ответ. Я не хочу быть тенью в жизни этих детей, но просто хотел написать ему: «Надеюсь, ты проведёшь время великолепно — ещё лучше, чем я. Я отлично провёл время, но пусть у тебя будет ещё лучше». И правда, когда я вижу фото его и других ребят, мне просто хочется их обнять. Они кажутся такими маленькими. Я смотрю на них и думаю: «Безумие, что я делал все это в их возрасте». Но это невероятно мило, и я надеюсь, что они отлично проводят время.
Напомним, что Доминик Маклафлин сыграет Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон — Гермиону Грейнджер, а Аластэр Стоут — Рона Уизли.

Сериал «Гарри Поттер» стартует на HBO Max в 2027 году

