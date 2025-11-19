«Я не хочу быть тенью в жизни этих детей»: Дэниел Рэдклифф написал письмо новому Гарри Поттеру

Я написал Доминику письмо, и он прислал мне очень милый ответ. Я не хочу быть тенью в жизни этих детей, но просто хотел написать ему: «Надеюсь, ты проведёшь время великолепно — ещё лучше, чем я. Я отлично провёл время, но пусть у тебя будет ещё лучше». И правда, когда я вижу фото его и других ребят, мне просто хочется их обнять. Они кажутся такими маленькими. Я смотрю на них и думаю: «Безумие, что я делал все это в их возрасте». Но это невероятно мило, и я надеюсь, что они отлично проводят время.