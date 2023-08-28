Зак Снайдер делает режиссерскую версию «Мятежной луны»

Постановщик «Мятежной луны» Зак Снайдер признался, что работает над режиссерской версией грядущей фантастической картины.

Как отмечает создатель фильма, некоторые сцены были специально сняты для расширенной версии фильма.

В режиссерской версии фильма будет дополнительный час контента, который сам Снайдер назвал «глубоким погружением».

Первая часть «Мятежной луны» выйдет на Netflix 22 декабря, а вторая — 19 апреля 2024 года.