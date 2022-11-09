Закончились съемки «Короля и Шута». Посмотрите фото с площадки

«Кинопоиск» объявил, что завершились съемки сериала «Король и Шут» про становление одноименной панк-группы.

Отмечается, что в него будут аккуратно вплетены элементы фэнтези, связанные со сказочными героями и сюжетами песен коллектива.

Шоураннером выступает Дмитрий Нелидов, работавший над «Концом света» и «Пищеблоком». А кресло режиссера занял Рустам Мосафир, снявший «Скиф».

Премьера состоится в 2023 году — точной даты пока нет.