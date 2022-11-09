Закончились съемки «Короля и Шута». Посмотрите фото с площадки

«Кинопоиск» объявил, что завершились съемки сериала «Король и Шут» про становление одноименной панк-группы.
Отмечается, что в него будут аккуратно вплетены элементы фэнтези, связанные со сказочными героями и сюжетами песен коллектива.
Шоураннером выступает Дмитрий Нелидов, работавший над «Концом света» и «Пищеблоком». А кресло режиссера занял Рустам Мосафир, снявший «Скиф».
Премьера состоится в 2023 году — точной даты пока нет.
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