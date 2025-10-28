Издательство АСТ сдаёт в печать третью книгу о Рухе Бучиле

Первые две книги цикла были сборниками рассказов и повестей, но, начиная с третьей книги масштаб событий резко увеличивается, и происходящее приобретает поистине глобальный размах. «Грядущая тьма" — это начало масштабной истории про Руха Бучилу, по ходу которой персонажи столкнутся с силами, о существовании которых они даже не подозревали. Мир погрузится во тьму и настанут времена новой Пагубы, тайну которой и предстоит разгадать героям. Всего у меня в планах сейчас пять романов со сквозным сюжетом», — обещает сам автор.