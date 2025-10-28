КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства
Фильм «Глазами пса»: с собакой всё в порядке!
Лучшие фантастические фильмы с Хироюки Санадой
«Истребитель демонов: Бесконечная крепость»: как получилось самое кассовое аниме

Классика

Как был создан «Чужой»
«Виллоу»: фэнтези Джорджа Лукаса с настоящими хоббитами
#Что почитать#книжные новинки#Заступа#Рух Бучила

Издательство АСТ сдаёт в печать третью книгу о Рухе Бучиле

Кот-император
28 октября 14:55
659
1 минута на чтение
Издательство «АСТ» сдало в печать роман «Грядущая тьма» — третью книгу из цикла Ивана Белова «Заступа», повествующего о приключениях невероятно харизматичного вурдалака Руха Бучилы.
«Заступа» — это набирающий популярность цикл, написанный на стыке хоррора и темного фэнтези. Действие цикла разворачивается в альтернативной Новгородской республике, кишащей мавками, лешими и прочей нечистью.
Первые две книги цикла были сборниками рассказов и повестей, но, начиная с третьей книги масштаб событий резко увеличивается, и происходящее приобретает поистине глобальный размах. «Грядущая тьма" — это начало масштабной истории про Руха Бучилу, по ходу которой персонажи столкнутся с силами, о существовании которых они даже не подозревали. Мир погрузится во тьму и настанут времена новой Пагубы, тайну которой и предстоит разгадать героям. Всего у меня в планах сейчас пять романов со сквозным сюжетом», — обещает сам автор.
Роман «Грядущая тьма» должен поступить в продажу в начале декабря.

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

