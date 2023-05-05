Звезда «Гамильтона» Джонатан Грофф присоединился к касту «Доктора Кто»

Джонатан Грофф, известный по роли Георга III в «Гамильтоне», присоединился к актерскому составу грядущего сезона «Доктора Кто».

Кого он сыграет, пока непонятно. Однако отмечается, что у него будет некая важная роль.

Ранее стало известно, что для съемок новых (не современных) сцен наняли много музыкантов и танцоров. Возможно, в новом сезоне будет мюзикл с участием Гроффа.

Напомним, шоураннером «Доктора Кто» стал Рассел Т. Дэвис, музыку вновь будет писать Мюррей Голд, а главную роль исполнит Шути Гатва.