Звезда «Гамильтона» Джонатан Грофф присоединился к касту «Доктора Кто»

Джонатан Грофф, известный по роли Георга III в «Гамильтоне», присоединился к актерскому составу грядущего сезона «Доктора Кто».
Кого он сыграет, пока непонятно. Однако отмечается, что у него будет некая важная роль.
Ранее стало известно, что для съемок новых (не современных) сцен наняли много музыкантов и танцоров. Возможно, в новом сезоне будет мюзикл с участием Гроффа.
Напомним, шоураннером «Доктора Кто» стал Рассел Т. Дэвис, музыку вновь будет писать Мюррей Голд, а главную роль исполнит Шути Гатва.
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