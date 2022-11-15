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    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста

    15 ноября 2022
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    15.11.2022
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    0 минут на чтение
    #классика
    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста

    Данил Ряснянский, Василий Владимирский и Николай Караев обсуждают творчество Курта Воннегута. Можно ли его считать фантастом? Почему долгое время он писал рассказы? Что из произведений Воннегута стоит читать сегодня?

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