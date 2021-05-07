Отмечаем десятилетие «Игры престолов» в 23-м выпуске Фантастического подкаста

Фото: HBO/Amediateka
17 апреля 2011 года на канале HBO вышел первый эпизод телесериала «Игра престолов». Экранизация популярнейшего цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина не сразу обрела популярность — но за следующие десять лет стала самым заметным явлением массовой культуры. Ей посвящали мемы, фанаты строили запутанные теории, на неё снимали пародии, и каждую новую серию ждали всё больше и больше людей.
В честь этого юбилея Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов, Павел Ильин, Евгения Сафонова и Леонид Мойжес записали полуторачасовой подкаст, в котором делятся впечатлениями от книг и первых сезонов, ругают последние сезоны последними словами и рассказывают, чего ждать от приквелов «Игры престолов».
Монтаж: Nick 19gale
Музыка: Артём Пинегин
00:00 — Приветствие. Кто из нас пил с Джорджем Мартином.
3:00 — Как мы познакомились с творчеством Мартина: случайные покупки, настолки и бывший парень.
13:50 — Какие изменения нам (не) понравились: Джейн Вестерлинг против Талисы Мейгир, Шая против Шаи и другие грязные женщины со сложной судьбой.
28:25 — Когда сериал начал портиться, зачем Мизинец отдал Сансу Рамси и как героев спасает магия монтажной склейки.
37:00 — Беседа у камина в последнем сезоне: нужна или нет?
38:00 — Любимые моменты и персонажи в первых сезонах. Как Диму Злотницкого не позвали играть Джона Сноу.
46:46 — Как сериал сделали успешным специалисты второго плана: костюмеры, композитор и дама, которая на всех фото обнимается с шоураннерами.
50:00 — Как фэнтези с неожиданными поворотами стало плохим фэнтези и почему бы девочке с заточкой не убить вселенское зло?
54:40 — Чего мы ждём от приквела «Игры престолов», снятого по завершённому книжному циклу другими шоураннерами.
59:00 — А почему бы не снять «Геракла и Зену» в мире «Игры престолов»?
1:00:30 — Восточные стереотипы и идиотская религиозная линия.
1:14:50 — Какие эпические сериалы мы ждём в будущем: от Джо Аберкромби и Брендона Сандерсона до «Властелина колец» и «Академии».
1:25:38 — Как шикарна настолка по «Игре престолов» и сколько оформлений у «Песни льда и пламени».
1:26:28 — Что мы ещё смотрим: от «Варваров» и «Викингов» до сериала про жену Октавиана Августа.
1:30:00 — Пожелания и прощание.
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Читайте также
Обсуждаем космическую фантастику в 22 выпуске подкаста
Свежий выпуск Фантастического подкаста.
Как начиналась «Игра престолов» 10 лет назад: ужасный пилот, замены актёров и слёзы мёртвых
10 лет назад на экраны вышел первый эпизод «Игры престолов». Вспоминаем, как начинался «сериал десятилетия», успеха которого никто не ожидал.
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.