Отмечаем десятилетие «Игры престолов» в 23-м выпуске Фантастического подкаста

Краткое содержание подкаста

00:00 — Приветствие. Кто из нас пил с Джорджем Мартином.

3:00 — Как мы познакомились с творчеством Мартина: случайные покупки, настолки и бывший парень.

13:50 — Какие изменения нам (не) понравились: Джейн Вестерлинг против Талисы Мейгир, Шая против Шаи и другие грязные женщины со сложной судьбой.

28:25 — Когда сериал начал портиться, зачем Мизинец отдал Сансу Рамси и как героев спасает магия монтажной склейки.

37:00 — Беседа у камина в последнем сезоне: нужна или нет?

38:00 — Любимые моменты и персонажи в первых сезонах. Как Диму Злотницкого не позвали играть Джона Сноу.

46:46 — Как сериал сделали успешным специалисты второго плана: костюмеры, композитор и дама, которая на всех фото обнимается с шоураннерами.

50:00 — Как фэнтези с неожиданными поворотами стало плохим фэнтези и почему бы девочке с заточкой не убить вселенское зло?

54:40 — Чего мы ждём от приквела «Игры престолов», снятого по завершённому книжному циклу другими шоураннерами.

59:00 — А почему бы не снять «Геракла и Зену» в мире «Игры престолов»?

1:00:30 — Восточные стереотипы и идиотская религиозная линия.

1:14:50 — Какие эпические сериалы мы ждём в будущем: от Джо Аберкромби и Брендона Сандерсона до «Властелина колец» и «Академии».

1:25:38 — Как шикарна настолка по «Игре престолов» и сколько оформлений у «Песни льда и пламени».

1:26:28 — Что мы ещё смотрим: от «Варваров» и «Викингов» до сериала про жену Октавиана Августа.

1:30:00 — Пожелания и прощание.