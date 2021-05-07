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    Подкасты
    #Игра престолов

    Отмечаем десятилетие «Игры престолов» в 23-м выпуске Фантастического подкаста

    7 мая 2021
    Кот-император
    07.05.2021
    33816
    1 минута на чтение
    #Игра престолов
    Как начиналась «Игра престолов»: ужасный пилот, замены актёров и неожиданный успех 20

    Фото: HBO/Amediateka

    17 апреля 2011 года на канале HBO вышел первый эпизод телесериала «Игра престолов». Экранизация популярнейшего цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина не сразу обрела популярность — но за следующие десять лет стала самым заметным явлением массовой культуры. Ей посвящали мемы, фанаты строили запутанные теории, на неё снимали пародии, и каждую новую серию ждали всё больше и больше людей.

    В честь этого юбилея Дмитрий Злотницкий, Алексей Ионов, Павел Ильин, Евгения Сафонова и Леонид Мойжес записали полуторачасовой подкаст, в котором делятся впечатлениями от книг и первых сезонов, ругают последние сезоны последними словами и рассказывают, чего ждать от приквелов «Игры престолов».

    Монтаж: Nick 19gale

    Музыка: Артём Пинегин

    Краткое содержание подкаста

    00:00 — Приветствие. Кто из нас пил с Джорджем Мартином.

    3:00 — Как мы познакомились с творчеством Мартина: случайные покупки, настолки и бывший парень.

    13:50 — Какие изменения нам (не) понравились: Джейн Вестерлинг против Талисы Мейгир, Шая против Шаи и другие грязные женщины со сложной судьбой.

    28:25  — Когда сериал начал портиться, зачем Мизинец отдал Сансу Рамси и как героев спасает магия монтажной склейки.

    37:00 — Беседа у камина в последнем сезоне: нужна или нет?

    38:00 — Любимые моменты и персонажи в первых сезонах. Как Диму Злотницкого не позвали играть Джона Сноу.

    46:46 — Как сериал сделали успешным специалисты второго плана: костюмеры, композитор и дама, которая на всех фото обнимается с шоураннерами.

    50:00 — Как фэнтези с неожиданными поворотами стало плохим фэнтези и почему бы девочке с заточкой не убить вселенское зло?

    54:40 — Чего мы ждём от приквела «Игры престолов», снятого по завершённому книжному циклу другими шоураннерами.

    59:00 — А почему бы не снять «Геракла и Зену» в мире «Игры престолов»?

    1:00:30 — Восточные стереотипы и идиотская религиозная линия.

    1:14:50 — Какие эпические сериалы мы ждём в будущем: от Джо Аберкромби и Брендона Сандерсона до «Властелина колец» и «Академии».

    1:25:38 — Как шикарна настолка по «Игре престолов» и сколько оформлений у «Песни льда и пламени».

    1:26:28 — Что мы ещё смотрим: от «Варваров» и «Викингов» до сериала про жену Октавиана Августа.

    1:30:00 — Пожелания и прощание.

    Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.

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    Кот-император
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