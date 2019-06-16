10 отличных исторических сериалов, которые вы не смотрели

Большинство популярных исторических сериалов ближе к фантастике, чем к истории, и не в лучшем смысле. Дело даже не в анахронизмах — их зачастую отметят лишь специалисты, если только это не дирижабль, пролетающий над Парижем XVII века. Персонажи, одетые в камзолы и кринолины, разговаривают и ведут себя как современные нам люди.

Сценаристы даже не пытаются стилизовать их реплики под речь былых времён. В прошлые века насильно и натужно внедряют тенденции нашего времени, и вот уже очередная сильная независимая дама рубит врагов в капусту, вместо того чтобы, например, плести интриги, что ей и следовало бы делать с учётом исторических реалий. Повсюду сверкают ослепительно белые зубы, женщины демонстрируют идеальный макияж, якобы средневековые улицы по чистоте посрамят нынешнюю Швейцарию.

В такой стерильной атмосфере пропадает дух эпохи.

Зачастую откровенно слабые проекты обретают известность благодаря массированной раскрутке, а многие достойные проходят мимо зрителя. О некоторых раритетах можно узнать лишь случайно. Мы предлагаем вам десятку отличных и не слишком известных исторических сериалов, которые оценят и любители хорошей фантастики.

Дальнейшие приключения мушкетёров (1967)

Лейтенант королевских мушкетёров и трое его друзей противостоят кардиналу Мазарини, генералу Кромвелю, а также самому ходу истории и времени, которое разрушительно действует на дружбу, особенно если не видеться по двадцать лет.

— Герой? Разве сейчас остались герои?

О существовании этого сериала в нашей стране не знает почти никто. Его сняли на студии BBC: в 1966 году экранизировали «Трёх мушкетеров», а годом позже — «Двадцать лет спустя», для чего отчасти использовали одноимённую пьесу Дюма, имеющую расхождения с романом. Первые «Мушкетёры» чрезвычайно хороши, но из-за ограниченного хронометража, увы, сюжет несётся вскачь.

Зато 16-серийное продолжение не только подробно рассказало о приключениях постаревших мушкетёров, но и позволило создать более глубокие образы персонажей с новыми интересными штрихами. В Арамисе из сериала уже очень силён задел на его будущее иезуитское интриганство, цинизм и даже жестокость. Кардинал Мазарини, бывший у Дюма карикатурной фигурой, избавился от всех намёков на шутовство и не уступает Ришелье — если не в величии, то в политической беспощадности: он даже насильно склоняет королеву Анну Австрийскую к тайному браку. Сильнее всех изменился д’Артаньян: не такой порывистый и резкий, как в книгах, временами он кажется скорее мыслителем, чем воином, погрустневшим философом, смотрящим на обмелевшее время, в рамках которого ему тесно.

Большое внимание уделено событиям Фронды, этой французской протореволюции. Даже крошечный бюджет не помешал создателям отобразить масштаб народного недовольства. Наконец, становятся ясны исторические причины бегства королевской семьи: это не месть парижанам и не каприз Анны Австрийской — толпа была в такой ярости, что вполне могла убить малолетнего короля и растерзать его семью. Сериал намного жёстче и мрачнее романа, из постановки почти исчез юмор, но это делает её не скучной, а очень достоверной по ощущениям. Это больше не авантюрные приключения, но серьёзное историческое исследование. Сериал — настоящее сокровище английского телевидения, обязательное для просмотра всем любителям книг Дюма.

Я, Клавдий (1976)

Стареющий император Клавдий, пришедший к власти после Калигулы, пишет историю своей жизни и семьи, мысленно возвращаясь к событиям прошлого. Некоторые из них он не застал. Всё начинается с того времени, когда Римом правил великий Август, не имевший собственных сыновей. Он часто менял любимцев и назначал возможных преемников. Наконец его симпатии остановились на юном племяннике Марцелле, очень популярном в народе. Но у Ливии, жены Августа, есть свой сын Тиберий и своё мнение относительно того, кто должен править Римом.

— О, дедушка, открой же глаза! За эти годы все вокруг тебя умирали или исчезали. По-твоему, это была случайность? Мой отец Агриппа, до него — Марцелл, мои братья Гай и Луций, моя мать Юлия, а теперь — я!

В экранизации одноимённого романа Роберта Грейвза действует множество персонажей-родственников, между которыми нужно было показать определённую динамику, но этого не удавалось сделать до тех пор, пока режиссер Герберт Уайз не объяснил актёрам их задачу с предельной ясностью: «Представьте, что вы играете мафиозную семью». Именно так можно охарактеризовать императорский клан, погрязший в заговорах, убийствах и борьбе за власть. Насилие здесь не так натуралистично, как в современных сериалах, но степень жестокости впечатляет даже больше. Змеиное гнездо в императорском дворце беспрестанно шебуршится, правители становятся всё ужаснее, Рим тонет в крови.

В сериале собрано созвездие великолепных актёров. Будущий командор ордена Британской империи и рыцарь Дерек Джекоби блистательно играет Клавдия на протяжении всей жизни персонажа, от подростковых лет до старости. Калигула в исполнении Джона Хёрта, пожалуй, затмевает образ Малькольма Макдауэлла из скандально известного фильма Тинто Брасса. Патрик Стюарт (пока ещё с волосами!) убедителен в роли холодного интригана Сеяна. Исключительное исполнение Шан Филиппс делает её героиню Ливию самой выдающей телевизионной злодейкой всех времён, без преувеличения: это очень страшная женщина, и в полной мере величие сериала осознаёшь, когда в какой-то момент это чудовище начинает вызывать сочувствие.

Отравления, пытки, безумие, инцест, грызня за власть… При просмотре нельзя не провести параллели с «Игрой престолов». Джордж Мартин и вправду черпал вдохновение в романе Грейвза и рассказывал в интервью, что придумал Станниса Баратеона на основе Тиберия из сериала: суровый вояка, который и власти-то не хочет, но так надо. В Джоффри легко разглядеть Калигулу (в интернете это давно уже сделали). Хромой калека и заика Клавдий, пария в своей семье и дядя Калигулы, стал Тирионом Ланнистером. Клавдий, в силу своего уродства, отдает предпочтение проституткам, а затем его предаёт любимая женщина, как Шая — Тириона.

Интрига Мизинца и Лизы Аррен напоминает заговор Сеяна и его любовницы Ливиллы. Наконец, белокурые родственники, состоящие в преступной интимной связи, — Калигула и его сестра Друзилла, — появились намного раньше, чем Джейме и Серсея. При этом близнецы Ланнистеры — ещё безобидный, вегетарианский, вариант. И даже если Джейме, согласно прогнозам, придушит сестрицу своей золотой рукой, в Древнем Риме и похуже видали.

Приключения Шерлока Холмса (1984–1994)

Шерлок Холмс и его лучший и единственный друг доктор Уотсон расследуют скандал в Богемии с участием роковой женщины, кражу карбункула с участием рождественского гуся, пропажу документов государственной важности и другие таинственные дела.

— Если я прошу отдать должное моему искусству, то лишь потому, что преступление — вещь обыденная, а логика — редкость.

Сериал британской студии Granada Television многие справедливо считают лучшим из всего, что было снято о Шерлоке Холмсе. Атмосфера викторианской Англии ощущается почти физически: старинные дома и особняки, экипажи, интерьеры, костюмы, любая мельчайшая деталь, попадающая в кадр, отличаются исторической точностью. Внешний облик героев в высшей степени соответствует каноническим иллюстрациям Сидни Пэджета, которые сопровождали первые публикации Конана Дойла в Strand Magazine.

Это совсем не тот «Шерлок Холмс», к коему отечественный зритель привык по фильмам Игоря Масленникова. Впервые великий детектив в исполнении Джереми Бретта появляется с той самой ампулой кокаина, к которому он был так привержен в рассказах. Не скрывается ни зависимость Холмса от наркотиков, ни его скверный характер, ни грязь лондонских низов, кишащих бродягами и проститутками. Некоторые эпизоды сняты скорее в жанре готики или магического реализма: Холмс исчезает и появляется, словно по волшебству, а в тяжёлых лондонских туманах неизменно чудится что-то тревожное и зловещее. Меланхоличное настроение нарастает от сезона к сезону, и у этого есть реальное объяснение.

Джереми Бретт страдал от биполярного расстройства. Актёр прибег к лечению, но оно было неправильно подобрано и лишь ухудшило ситуацию, сильно отразившись на его внешности. Даже причёска Холмса однажды пострадала: в нервном припадке Бретт обкорнал себя ножницами. Ближе к финальным эпизодам сериал становится больно смотреть: это не просто Шерлок Холмс, чья история скоро закончится, но настоящий человек, который жил своей ролью и умрёт в ней. Разница между актёром и персонажем стирается, и на свете найдётся немного сериалов или фильмов, где можно наблюдать этот завораживающий и страшный процесс…

Закон Гарроу (2009–2011)

В Англии конца XVIII века судебная система старательно работает на то, чтобы приговорить к смертной казни как можно больше обвиняемых. Законы внимательны к имуществу и безразличны к человеку: нападение с целью причинить увечья считается незначительным преступлением, в то время как за порчу одежды могут казнить. Люди ходят в суд, как на цирковое представление, судья невозмутимо потягивает во время заседания вино, прокурор озабочен тем, чтобы успеть повесить тех двоих до обеда. Посреди этой вакханалии появляется человек простого происхождения — молодой адвокат Уильям Гарроу, который утверждает, что людей нужно защищать от государства. В том числе — рожающих вне брака женщин, гомосексуалов и чернокожих туземцев.

— Кому вы верны: клиенту или гонорару? — Я верен истине.

Многие кинематографисты и телевизионщики приступают к истории с прозрачным намерением: снять на злобу дня агитационный памфлет, который демонстрирует, как ужасно было «тогда» и какого прогресса в обществе мы достигли «сейчас». Получаются безжизненные зрелища с плоскими персонажами и лозунговой направленностью.

Создатели «Закона Гарроу» показывают, как правильно актуализировать исторические реалии. Их главный герой — реальное лицо, британский барристер Уильям Гарроу (1760–1840), значительно опередивший своё время. Он выступал против рабовладения, жестокого обращения с животными и крайних мер наказания за незначительные преступления. Гарроу первым придумал принцип «считать невиновным, пока вина не будет доказана», лежащий в основе современного уголовного производства.

Наверное, велик был соблазн показать рыцаря на белом коне, из последних сил бьющегося с толпами невежественных и злобных обывателей. Но авторы избегают стереотипов: даже насмешливый обвинитель, постоянный оппонент Гарроу в суде, и консервативный судья оказываются не столь уж ограниченными и способными к постепенной смене мировоззрения людьми. Персонажи не действуют в рамках клише, поэтому благонамеренные истины сериала поданы ненавязчиво. А каждый процесс показан так увлекательно, что ворвись в судебный зал рота дерущихся мушкетёров из фильма-боевика, вам захотелось бы их прогнать, чтоб не мешали слушать выступление адвоката.

Борджиа (2011–2014)

Испанец по происхождению, кардинал Родриго Борджиа давно обосновался в Риме, но своим так и не стал: коллеги-итальянцы из враждующих кланов, готовые в любой миг вцепиться друг другу в глотки, первым делом накинутся на него. Но после смерти папы Иннокентия VIII, когда хрупкий мир в Италии висел на волоске, Борджиа ухитряется пролезть на престол Святого Петра с помощью взяток, интриг, запугиваний и здравой мысли: «Другие будут ещё хуже». Теперь у нового папы Александра VI большие планы: морально обновить церковь, объединить страну и устроить судьбы своих детей, к которым он питает, возможно, слишком сильные чувства.

— Мы — камень Христов, отец королей! Господь говорит нашим голосом!

В отличие от пресного и куда более известного сериала с Джереми Айронсом, здесь, в проекте создателя культовой «Тюрьмы OZ» Тома Фонтана, в главной роли — сама эпоха. Ренессанс, время величайших гениев и кровавых тиранов, чудовищных суеверий и пароксизмов веры, когда после веков средневекового аскетизма с его глазами, возведёнными к небесам, люди обратили взгляд на землю и вспомнили о существовании человека, вернее — изобрели его заново, придумав философию, поэзию, искусство, архитектуру, а вместе с ними и новые способы расчищать вокруг себя политическое пространство.

Нового человека, плоть от плоти Возрождения, в сериале представляет Чезаре Борджиа в пламенном исполнении Марка Райли: он всегда живёт в пяти минутах от рая, двери в который плотно заперты, но испанский бык Борджиа из чистого упрямства будет ломиться в них напролом, а если не откроют, то выберет дорогу в ад. Россиянка по происхождению Изольда Дихаук сыграла Лукрецию Борджиа: её героиня проходит длинный путь — от беспорочного ангела, с которого пишут Мадонн, до властной женщины, способной взять судьбу в свои руки. Для американца с сицилийским лицом Джона Доумена роль папы Борджиа стала венцом карьеры. Его персонаж переполнен такой витальной мощью, что, когда он говорит о себе «мы», это кажется не только pluralis majestatis: его просто больше, чем один человек!

Оттепель (2013)

В 1961 году, когда в стране немного оттаяло, кинооператор Виктор Хрусталёв живёт насыщенной богемной жизнью. Рестораны, красивые женщины, рок-н-ролл на катушках, разговоры об искусстве и о том, чем приходится заниматься вместо него, услаждая худсоветы… Внезапно погибает знакомый Виктора — талантливый сценарист, чьи работы в советском кино оказались невостребованными. И хотя официальной версией считается самоубийство, Хрусталёвым начинает интересоваться дотошный следователь.

— О чём таком она грустит, что мне, человеку с высшим медицинским образованием, непонятно? И никому не понятно! Поэтому на вашем фильме в зале занято два ряда, а на Федино кино — очередь!

Российский сериальный конвейер работает бесперебойно, темп ему снижать некогда, хорошо снимать — тоже. Но случаются исключения. Двенадцатисерийный проект режиссера Валерия Тодоровского позиционируется как фильм, имея на это все права: это высокий кинематографический уровень, а исполнители заставляют поверить в новую российскую школу актёрского мастерства — случай в сериальном потоке редкий.

Идея «Оттепели» появилась у Тодоровского после знакомства с создателем американского сериала «Безумцы» Мэтью Вайнером, отец которого работал в 1960-х годах в рекламном агентстве. Сын известного режиссёра Петра Тодоровского вырос в кинематографической среде и решил снять картину о буднях советских киношников, показав эпоху оттепели их глазами.

Отголоски войны по-прежнему звучат в лёгких шагах нового времени, когда люди уже читают Евтушенко, рассуждают об итальянском неореализме и просят пошить пиджак, как у Кардена. Здесь нет конфетной яркости «Стиляг», как и нарочитых уродств: это реальная жизнь с девушками в красивых платьях и пустой бутылкой рядом с храпящим на газоне пьяницей. Важнее всего — герои, чьи психологические портреты прорисованы до мелочей, даже в случае с третьестепенными персонажами. И при всём желании подвергнуть сомнению аутентичность — желании, которое всегда появляется у нашего зрителя в разговорах о советском прошлом, — очевидно, что «Оттепель» сняли для души, а не для того, чем приходится заниматься на конвейере вместо искусства.

Пьяная история (2013–?)

Итак, корпус воздушных шаров. Идет гражданская война. Тадеуш Лоу — аэронавт. Он летит на шаре над Нью-Джерси (это такой клёвый город, где то тепло, то жутко холодно, короче, жить невозможно!). Все вроде идёт классно, потом — бац! Подул ветер. И ветер такой, типа: «Я приземлю тебя туда, куда хочу». И несёт его в Южную Каролину, прямо в центр территории Конфедерации. Ну, дальше вы можете себе представить, что было.

А если же не можете, да и в любом другом случае, смотрите «Пьяную историю»: комедийно-образовательный проект, в котором звёзды кино, от Вайноны Райдер до всей команды «Кремниёвой долины», изображают смертельно пьяных людей и своими словами, с шутками-прибаутками, щедрым и сочным матом пересказывают исторические события. Имена и даты при этом озвучены исторически достоверно, так что придраться будет не к чему. Разве что к заплетающимся языкам, но на самом деле с ними даже лучше.

Агент (2014–2017)

В 1776 году американские повстанцы объявили войну британской короне. После того как армия Вашингтона оттеснила англичан, их военная база расположилась в Нью-Йорке. Большинство местных жителей со всё возрастающим недовольством поглядывает на красные мундиры британцев, и вот уже фермер Эйбрахам, у которого не заладилось с выращиванием капусты и вообще в семье, готов откликнуться на призыв старого друга, который предлагает ему стать шпионом Вашингтона.

— Вы хоть самому себе доверяете? — Давно уже нет.

Сериал поставлен по документальной книге Александра Роуза «Шпионы Вашингтона: История о первой американской шпионской организации», но в сухости, которой можно было бы ожидать от экранизации нон-фикшн, его не упрекнёшь. Это одна из самых увлекательных историй на тему «Баба-Яга в тылу врага», какую можно увидеть. Напряжение в некоторых сериях не отпускает ни на минуту, и каждый эпизод заканчивается клиффхэнгером, заставляющим с нетерпением ждать продолжения. Относительно бескровная, по нынешним меркам, война показана жёстко; сцены схваток короткие, но эффектные, со всем эмоциональным воздействием динамичного монтажа и грохота внезапных выстрелов.

Создатели мастерски управляются с многочисленными персонажами, доводя до логического завершения сюжетную линию каждого. Хотя запутаться и спустить на тормозах было бы легче легкого: три англичанина, один из которых неоднозначный (его играет Берн Горман), второй красивый, а третьего ненавидеть будет почти так же приятно, как Рамси Болтона; толпа американцев во главе с импозантным Вашингтоном; главный герой, которого играет один из самых талантливых актёров своего поколения Джейми Белл; чернокожие рабы, две решительные и непохожие женщины, а также харизматичный охотник за головами. Считать устанешь, но в сериале важны и интересны все.

Волчий зал (2015)

Двадцать лет король Генрих VIII состоял в браке с Екатериной Арагонской, но королева так и не родила ему сына. Король без наследника — это гражданская война, и теперь Генрих хочет развестись с Екатериной и жениться на целеустремленной девушке Анне Болейн, запустившей в него острые коготки. Но кардинал Уолси, много лет управлявший делами короля, никак не может добиться от Рима одобрения развода.

Король под давлением Анны избавляется от Уолси, и на сцену выходит помощник кардинала — немногословный юрист Томас Кромвель. Он вовремя разглядит амбиции Анны, устроит все королевские дела и поднимется так высоко, как не мог и мечтать подняться сын кузнеца. А король Генрих запомнит, как это удобно: иметь под рукой человека, который под законным предлогом избавит тебя от кого угодно.

— Я вас возвысила, это моя заслуга. И при первой же возможности вы меня предали. — Мадам, здесь нет ничего личного. — Вы думаете, что стали великим человеком, решили, что больше во мне не нуждаетесь. Но вы забыли самое важное, Кромвель. Те, кто был возвышен, могут пасть. — Я полностью согласен.

Для своих романов «Волчий зал» и его продолжения «Внесите тела», получивших по Букеровской премии каждый, британская писательница Хилари Мэнтел выбрала одного из самых спорных персонажей английской истории: главного идеолога Реформации в Британии Томаса Кромвеля, которого можно назвать палачом короля. Именно он устраивал те многочисленные судебные процессы, после которых в прямом смысле летели головы. Генрих избавлялся от надоевших жен, от разочаровавших его министров, политических оппонентов и в конечном итоге избавился от самого Кромвеля.

Мэнтел показывает становление державного монстра и запущенный его умным советником механизм, который уже невозможно остановить и в жернова которого умный советник попадет сам. Кромвель — бегущий по лезвию, все они по нему бегут: такова участь каждого, кто живет в государстве, в котором всё делается по желанию левой пятки одного человека. Кромвель наблюдает за происходящим с отстранённым интересом энтомолога и оставляет комментарии при себе.

Сериал вообще на три четверти состоит из молчания персонажей — молчания, в котором больше смысла, нежели во всех диалогах из иных фильмов и сериалов, вместе взятых. Съёмки проводились при естественном освещении, в старинных замках и особняках, из которых никогда не выветрятся события, случившиеся сотни лет назад. Здесь не просто силён эффект погружения, создатели добились большего: кажется, что всё происходит здесь и сейчас, у вас за окном. Этот психологический шедевр сложно назвать просто сериалом. В нём мало говорят, много делают… и во всём присутствует безмолвие безличной силы, управляющей судьбами людей. Кажется, это и есть история.

Чума (2018–?)

В XVI веке в охваченную чумой Севилью возвращается бывший солдат Матео, который должен отыскать сына своего погибшего друга. Когда-то Матео бежал из города, спасаясь от инквизиции. Он обладает наблюдательностью хорошего следователя и, чтобы заслужить прощение властей, соглашается расследовать череду зверских убийств, жертвами которых становятся влиятельные горожане.

— Как такой хороший человек может жить без Бога?

Большинство сцен сняты в самой Севилье, лишь слегка тронутой графикой и задекорированной для аутентичности, поэтому зрителя ожидает настоящее путешествие во времена Испанской империи. Но приятным оно не будет. Кишащие крысами трущобы, лохмотья нищих, наваленные горами трупы с раздувшимися чумными бубонами, вскрытие покойников и сожжение еретиков под весёлые выкрики толпы, наслаждающейся чужими страданиями… Все выглядят больными, бледными и грязными. Даже роскошь дворцов, принадлежащих богачам, словно тронута разложением. Один из самых дорогих испанских сериалов — зрелище не для чувствительных натур, и это порадует зрителей, уставших от исторического глянца.

Сериал затрагивает темы, вызывающие в памяти современность: подневольное положение женщин, запрет на однополые отношения, религиозная и национальная нетерпимость. Они аккуратно встроены в канву повествования и не вызывают ощущения размахивания флагами борцов за права — это просто часть истории. Детективная линия отнюдь не легковесная, и все события переплетены с духовным поиском главного героя.

Визуально и по настроению сериал близок к фильму «Капитан Алатристе» с Вигго Мортенсеном, но «Чума» мрачнее, и не только потому, что «чёрная смерть» косит ряды, женщин угнетают, а геев сжигают. Дело скорее в глобальном ощущении уныния, разлитом в серых кадрах. Много говорят о побеге, о том, чтобы уехать туда, где будет хорошо и не будет чумы, но с каждым эпизодом крепнет ощущение, что бежать-то некуда: мало того, что земля круглая, так ещё и скоро откроют, что она вертится…

* * *

Выдающихся исторических сериалов намного больше, чем упомянуто в этой статье. И, если хорошенько покопаться в источниках, всегда можно найти классические и даже современные сериалы, которые, как на машине времени, отправят вас на прогулку по векам плаща и шпаги, пера и яда, чумной пандемии и кровавого безумия Древнего Рима. Освежающего путешествия!