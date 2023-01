Какие сериалы выйдут в 2023? The Last of Us, «Локвуд и компания», «Падение дома Ашеров» и прочая мистика

Продолжаем наш рассказ про фантастические сериалы, которые выйдут в 2023-м. Их снимают так много, что пришлось разбить список на две части. Да что там, в топ 2023-го наверняка войдут сериалы, о которых мы и не слышали! Во второй части мы собрали преимущественно хорроры и мистику. Возглавляет список, разумеется, The Last of Us. А ещё очень ждём «Падение дома Ашеров» от Майка Флэнегана, сериал про Мёртвых детективов по комиксу Нила Геймана, экранизации «Локвуда и компании» и «Мэйфейрских ведьм».

Одни из нас

The Last of Us

Что? Постапокалиптическая драма, экранизация видеоигры.

Когда и где? С 15 января на HBO Max. Перенос с 2022-го.

О чём? О выживании после глобальной катастрофы. Двадцать лет назад человечество охватила пандемия мутировавшего гриба кордицепса. Попавшие в организм человека споры лишают жертву рассудка, а затем превращают её в «грибного» зомби. Военные смогли организовать безопасные зоны, где укрываются люди, но террористическая организация «Цикады» призывает жителей бороться за независимость, а также стремится разработать вакцину.

Главный герой — выживальщик Джоэл, который ведёт девочку Элли по разрушенным городам. Элли заражена, но болезнь её не берёт, так что она может стать источником для вакцины и настоящим спасением для человечества.

Что это будет? Высокий уровень, присущий сериалам HBO. Хотя сомнений хватает.

Год назад в «ожиданиях» мы писали, что The Last of Us может стать лучшей экранизацией видеоигр всех времён, и одним из аргументов было участие российского драматического режиссёра Кантемира Балагова («Теснота» и «Дылда»). Как выяснилось в этом году, его эпизода в сериале в итоге не будет. Неизвестно, по каким причинам пересняли пилот, за который отвечал Балагов (и кто стал новым режиссёром).

Как бы там ни было, трейлеры и промоматериалы по-прежнему внушают надежду. Производством занимаются Крейг Мейзин («Чернобыль») и Нил Дракманн (гейм-директор оригинальной дилогии), главные роли исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи, а музыку написал композитор диалогии Густаво Сантаолалья («Книга жизни», «Вавилон», «Нарко: Мексика»). Первый эпизод будет идти почти полтора часа.

Да что там, в трейлере уже показали ставшие притчей во языцех пазлы с лестницами! Точно лучшая экранизация игры грядёт.

Падение дома Ашеров

The Fall of the House of Usher

Что? хоррор-драма, мини-сериал, экранизация произведений Эдгара Аллана По.

Когда и где? Когда-то в 2023-м.

О чём? О мрачной истории, которая развернулась в печальном поместье семейства Ашеров. Хозяин дома Родерик Ашер страдает от странной болезни, из-за которой все его чувства предельно обострены, поэтому он не выносит ни яркого света, ни громких звуков. Сестру Родерика леди Мэдилейн тоже сковывает болезнь — иногда её тело коченеет, а дыхание приостанавливается. Безымянный рассказчик, друг юности Родерика, приезжает в поместье и пытается разобраться в происходящем.

Что это будет? Лебединая песнь мастера хоррор-драмы Майка Флэнегана для Netflix. И хотя создатель «Призраков дома на холме» и «Полуночной мессы» ушёл к Amazon снимать сериал по «Тёмной башне», он по-прежнему обязан довести до премьеры свой прошлый проект.

Есть надежды, что «Падение…» встретят с большим трепетом, чем предыдущую работу Флэнегана, «Клуб полуночников» (который закрыли почти сразу после выхода). В «Падении…» Флэнеган выступил режиссёром и сценаристом, плюс он позвал в проект своих постоянных актёров вроде Карлы Гуджино, Рахула Коли, Генри Томаса и Кейт Сигел. Родерика сыграл Брюс Гринвуд («Народ против О. Джея Симпсона», «Игра Джеральда»), а его сестру — Мэри Макдоннелл («Звёздный крейсер “Галактика”»). А ещё в сериале появится Марк Хэмилл, чью роль держат в секрете.

Локвуд и компания

Lockwood & Co.

Что? Детективный мистический триллер, экранизация романов Джонатана Страуда.

Когда и где? Все эпизоды выйдут 27 января на Netflix.

О чём? О троице подростков, которые в альтернативной Британии конца XX века организуют небольшое агентство по охоте на привидений. В этом героям помогают экстрасенсорные способности Люси, а также таланты Энтони (он же Локвуд) и Джорджа. Не обойдётся и без особых приспособлений для охоты — вроде рапир, железных цепей и банок с греческим огнём.

Судя по тизеру, в основу первого сезона лягут события первого тома под названием «Кричащая лестница», в котором охотникам предстоит отправиться в едва ли не самый опасный во всём Лондоне особняк с привидениями.

Что это будет? Возможно, приемлемая подростковая фантастика. Netflix заказывает много сериалов в этом направлении (чего только стоит ставшая хитом «Уэнсдей» Тима Бёртона). Одни получаются неплохими, другие быстро выветриваются. В случае с «Локвудом» можно понадеяться на крепкий первоисточник, но, например, новой «Сабрине» и «Ключам Локков» это не шибко помогло.

Сериалом занимается режиссёр и сценарист Джо Корниш. Он писал сценарий для первого «Человека-муравья», а также ставил подростковую фантастику «Рождённый стать королём».

Мэйфейрские ведьмы

Mayfair Witches

Что? Мистическая драма, экранизация романов Энн Райс.

Когда и где? С 8 января 2023-го на AMC.

О чём? О нейрохирурге докторе Роуэн Филдинг, которая обнаруживает у себя сверхъестественные способности. Открытие заставляет героиню изучить свою родословную и узнать, что она принадлежит к ведьминскому роду, который веками был связан с могущественным существом.

Что это будет? Драматичная история о колдуньях, паранормальных явлениях, древних ритуалах и зловещих предсказаниях. Для AMC «Мэйфейрские ведьмы» станут уже вторым сериалом по книгам Райс за недавнее время — осенью 2022-го канал выпустил новую версию «Интервью с вампиром». Учитывая, что за производство отвечают те же продюсеры и что циклы существуют в единой вселенной, нельзя исключать пересечений и в сериалах.

Впрочем, без отсебятины не обойдётся. Для сериала создатели придумали нового персонажа, который объединит сюжетные линии Майкла Карри и Аарона Лайтера. Сыграет его Тонгай Арнольд Чириса. Другие главные роли исполнили Александра Даддарио (Роуэн) и Джек Хьюстон (мистическое создание, связанное с ведьминским родом).

Мёртвые детективы

Dead Boys Detectives

Что? Мистический детектив, экранизация сюжетов Нила Геймана; спин-офф «Рокового патруля».

Когда и где? Когда-то в 2023-м на HBO.

О чём? О двух подростках-призраках, которые расследуют загадочные преступления, связанные с другими сверхъестественными персонажами. А помогает им в этом вполне живая подруга.

Что это будет? Попытка HBO зайти на территорию подростковых мистических сериалов. С бюджетами и обстоятельным подходом, присущими платформе, может получиться что-то вразумительное. Тем более что у этих персонажей любопытная история, её не грех перенести на экран.

В одном из эпизодов третьего сезона «Рокового патруля» появились Мёртвые детективы — персонажи, придуманные в своё время Нилом Гейманом для «Песочного человека». Писатель в их сюжете соединил приёмы традиционной британской детской литературы: школьных историй и подростковых детективов. Позднее персонажи появлялись в комиксе «Книги магии», нескольких мини-сериях и собственной линейке Dead Boy Detectives.

В «Роковом патруле» Детективов сыграли Тай Теннант и Себастьян Крофт. В итоге актёры не смогли вернуться к ролям в основном сериале (Теннант вообще перебрался в «Дом Дракона»), их заменили Джордж Рекстрю (Эдвин Пейн), Джейден Реври (Чарльз Роуленд) и Кассиус Нельсон (их подруга Кристал Пэлис).

А недавно СМИ писали о пополнении актёрского состава. Например, уже известно, что помощником Детективов станет меланхоличный морж, застрявший в человеческом теле! А одним из второстепенных персонажей будет Король кошек. Вероятно, речь идёт об ещё одном персонаже «Песочного человека» — но это может быть и придуманный для сериала герой.

Над проектом работают Стив Йоки («Бортпроводница»), Джереми Карвер («Роковой патруль»), а также компании Berlanti Productions и Warner Bros. Television.

Волчья стая

Wolf Pack

Что? Подростковая мистическая драма.

Когда и где? С 26 января на Paramount+.

О чём? О двух подростках, парне и девушке, чья жизнь резко поменялась после того, как огромный пожар в лесах Калифорнии пробудил страшное древнее создание. Ответы подростки получат только при свете полной луны.

Что это будет? Духовный наследник «Волчонка». Для работы над сериалом решили позвать сплошь старую гвардию. Шоураннером числится Джефф Дэвис, работавший над «Волчонком». А одну из главных ролей сыграет Сара Мишель Геллар (Баффи из сериала про охотницу на вампиров). Кроме того, в сериале появится и Родриго Санторо («Мир Дикого Запада»).

Хрустальное озеро

Crystal Lake

Что? Слэшер, предыстория «Пятницы, 13-го».

Когда и где? Дата не объявлена, на всякий случай ждём в 2023-м на Peacock.

О чём? Сюжет держат в секрете. По всей видимости, обещают показать все тёмные уголки лагеря «Хрустальное озеро», где утонул в 11-летнем возрасте Джейсон Вурхиз.

Что это будет? Никаких подробностей нет, но нам достаточно нескольких волшебных слов: Брайан Фуллер («Ганнибал», первый сезон «Американских богов») делает сериал вместе со студией A24. Команда продюсеров этой кинокомпании уже хорошо себя зарекомендовала, её хорроры часто привлекают внимание, а на полнометражных слэшерах в 2022-м уж точно набили руку (фильмы X и Pearl).

Плюс A24 плотно взялась за сериальное производство. Студия выпустила «Эйфорию» и «Ирму Веп», а ещё готовит мультсериал «Отель “Хазбин”», шоу «Идол» и экранизацию романов Ле Гуин про Земноморье.