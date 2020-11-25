«Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему?

Юные герои с суперспособностями защищают мегаполис от злодеев. Звучит как синопсис половины супергеройских комиксов, сериалов и фильмов. Как такой историей можно надолго заинтересовать в наше время? Мультсериалу «Леди Баг и Супер-Кот» успешно это удается на протяжении пяти лет. Причём его смотрят не только дети и подростки, но и взрослые. Но в отличие от универсальных и остроумных «Гравити Фолз», «Времени приключений» и других представителей современной волны анимации, «Леди Баг» куда ближе к старым наивным мультсериалам 1980-х. Мы поговорили с создателем сериала и попытались разобраться, почему девочка — божья коровка и мальчик-кот так популярны.

26 ноября в 18:30 на российском Канале Disney состоится премьера спецвыпуска «Леди Баг и Супер-Кот: Нью-Йорк. Союз героев».

Как появилась Леди Баг

У «Леди Баг и Супер-Кот» (в оригинале Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir, «Приключения чудесных Леди Баг и Супер-Кота») есть отец-создатель, и зовут его Томас Астрюк. Он разработал основу сериала, сам режиссирует его и пишет сценарии.

Томас — один из опытных мастеров европейской анимации. В его портфолио работа над мультсериалами W.I.T.C.H, The Daltons, Totally Spies! и полнометражными фильмами «Васаби» и «Астерикс и Обеликс: миссия Клеопатра». «Леди Баг и Супер-Кот» стал первым личным проектом мультипликатора.

Как вы додумались создать супергероиню в образе божьей коровки? Томас Астрюк

Сценарист и режиссёр Всё началось 15 лет назад. Я работал над шоу W.I.T.C.H для Disney , когда к нашей команде присоединилась новая сотрудница. Однажды она пришла на работу в футболке с нарисованной божьей коровкой. В среде французских аниматоров заведено обмениваться друг другом стикерами с нарисованными шутками. Я нарисовал новую коллегу в виде героини в костюме божьей коровки и подарил ей скетч. А потом подумал: «Это же отличный персонаж! Нужно как-то его использовать». Так родилась Леди Баг.

По задумке Томаса Леди Баг олицетворяет удачу, а ее напарник Супер-Кот (Chat Noir, «Чёрный кот») — невезение. Они служат своеобразным французским ответом классическим героям Marvel. Томас планировал сделать Леди Баг героиней комикса, но судьба распорядилась иначе. Джереми Заг, глава продакшн-отдела анимационной студии Zagtoon, узнав об идее Томаса, остался в восторге и предложил снять полноценный сериал.

Первоначально планировалось, что сериал будет стилизован под аниме. Был даже снят трёхминутный демо-ролик совместно с знаменитой японской студией Toei Animation. Однако от японской 2D-анимации пришлось отказаться — стилизация значительно понижала шансы продать сериал для широкого показа в разных странах. К тому же возникла непредвиденная сложность с пятнистым красно-черным костюмом героини. При быстрой смене кадров создавался эффект стробоскопа, потенциально опасный для юных зрителей и эпилептиков. Так «Леди Баг и Супер-Кот» стали трёхмерным CGI-сериалом.

Как вы работаете над визуальными концептами? Как создавался «несупергеройский» образ Леди Баг — Маринетт? Томас Астрюк

Согласование каждого отдельного концепта — долгий процесс. Дизайн персонажа должен устраивать всю команду. Каждый дизайн должен идеально отражать сюжетную функцию персонажа и быть сбалансирован с другими героями. Что касается Маринетт, она должна быть стильной, но простой, современной, «парижской», женственной, но не слишком. Та еще задача! Наш арт-директор Натанаэль Бронн проделал потрясающую работу.

Помимо внешнего вида, первоначальный замысел Томаса претерпел немало изменений. Изначально мультсериал планировали для более взрослой аудитории и хотели поднимать в нем серьёзные темы. Но позже было решено ориентироваться на детей и подростков. Также в ранних черновиках Леди Баг и Супер-Кот с первых серий должны были войти в команду супергероев наподобие Мстителей. От этой идеи тоже отказались — хоть герои постепенно и приобретают все больше союзников с суперсилами, в первых сезонах они остаются независимыми.

Парижское махо-сёдзе

Астрюк и команда прекрасно понимали, что ниша супергероики перенасыщена, и в её рамках очень тяжело сказать что-то действительно новое. Они решили, что их сериал станет признанием в любви к Франции, а также романтической историей про юных супергероев без типичных для этого жанра клише.

«Леди Баг» — яркий представитель махо-сёдзе, историй про героических девочек-волшебниц. Какими работами в этом жанре вы вдохновлялись? Томас Астрюк

Первое аниме в жанре махо-сёдзе, которое я посмотрел, было Magical Emi. Я тогда гостил у кузена в Италии, и по местному телевидению показывали много аниме. Меня поразило, как этот жанр отражает метафору взросления. Пожалуй, самое большое влияние на меня оказала «Сейлор Мун». И потом, гораздо позже, Pretty Cure от студии Toei.

Удалось ли «Леди Баг» стать первым в мире махо-сёдзе без штампов, присущих махо-сёдзе? Скорее нет, чем да. В сериале присутствует полный набор — девочка, обладающая волшебными силами и борющаяся с их помощью со злом, неизменный любовный интерес героини и её попытки сочетать подвиги с жизнью обычной школьницы.

Можно сказать, у Томаса Астрюка получилось сделать оригинальное европейское махо-сёдзе и немного деконструировать жанр. Теперь самый популярный мальчик класса, в которого влюблена героиня — тоже супергерой, вынужденный жить по тем же правилам, что и она, и скрывать свою личность. Любовный «треугольник», типичный для махо-сёдзе, здесь и вовсе — любовный «квадрат». При этом в первых сезонах чувства бушуют не между главными героями и двумя другими персонажами, а между Маринетт, Адрианом и их «супергеройскими» альтер-эго. Они скрывают свои личности и не знают, что, по сути, влюблены друг в друга.

Действие сериала разворачивается на улицах Парижа. И это еще одна нетипичная черта «Леди Баг». Обычно супергероев «наших дней» стараются поместить в выдуманные города или просто не уточнять место действия — считается, что это помогает зрителям ассоциировать себя с происходящим на экране. Томас Астрюк изначально хотел, чтобы городом «Леди Баг» был Гонконг, но Джереми Заг настоял на Париже — символе Франции, городе романтики.

Осуществить это было непросто, ведь появление любой достопримечательности в кадре, будь то Лувр или Эйфелева Башня, требует согласования с городской администрацией. Но за три сезона команда в большинстве случаев получила «зелёный свет» на изображение реальных достопримечательностей.

Сериалу уже становится тесновато на улицах Парижа — в сентябре этого года вышла 52-минутная спецсерия «Леди Баг в Нью-Йорке», а в ближайшем будущем в нём появится Шанхай.

Мир Quantic

Как создатель, можете ли вы сказать, что у сериала уже есть собственная мультивселенная? Томас Астрюк

Да. В сериале уже довольно развитая вселенная. Она будет расширяться и раскрывать множество секретов в новых сезонах и спецвыпусках. Если учитывать вышедший в Корее мюзикл, предстоящий полнометражный фильм, комиксы и мангу, игры, а также другие различные версии концепции, можно сказать, что это полноценная мультивселенная.

Мультивселенная «Леди Баг и Супер-Кот» называется Квантик (Quantic) — это наш мир, но населенный супергероями. По словам создателей, приключения Леди Баг и Супер-Кота — лишь малая часть огромной картины. К счастью, это пока молодая мультивселенная, и для знакомства с ней достаточно посмотреть только сериал.

Так что же делают Леди Баг и Супер-Кот в мире Квантик? Школьники Маринетт Дюпен-Чен и Адриан Агрест спасают Париж от злодея по имени Бражник. Он ищет людей, охваченных негативными эмоциями. Обнаружив очередную жертву, Бражник вселяет в него злой дух, акуму, и превращает в суперзлодея или монстра с особенными способностями и чертами.

У каждого «акуматизированного» человека своя цель — отомстить обидчикам, получить желаемое, добиться чей-то симпатии. Иногда жертвы Бражника действуют из лучших побуждений, но возводят свои желания в абсолют — так, в одной из серии отец главной героини становится ее тюремщиком, желая оградить от обид. В обмен на злые суперсилы Бражник просит каждую жертву об услуге — отнять у Леди Баг и Супер-Кота их Камни Чудес, артефакты, дающие им суперспособности. Став хозяином всех Камней Чудес, Бражник рассчитывает обрести абсолютную силу и могущество.

Камни Чудес — это волшебные талисманы, в которых живут божественные сущности квами. Эти существа присутствовали при сотворении мира и возникли из ярких идей и эмоций. Квами обладают волшебными силами, в основном связанными с животными китайского календаря.

Квами невидимы для людей и не могут вступать с ними в контакт. Тысячи лет назад один древний маг придумал, как помочь квами связаться с людьми, и создал Камни Чудес для каждого существа. Надев аксессуар с Камнем Чудес, человек может общаться с квами и получает его суперсилу на некоторое время (дети до 18 лет — всего на 5 минут). Некоторые хозяева квами используют свои суперсилы во зло, поэтому на протяжении всей человеческой истории супергерои вместе со своими квами сражаются со злодеями. Своя Леди Баг была в Древнем Египте, и ходят слухи, что Жанна Д`Арк тоже обладала Камнем Чудес.

Для охраны Камней Чудес от негодяев в древности был создан Орден Хранителей. Его последователи зорко следили, чтобы квами попадали только к достойным и благородным людям. Сто лет назад Орден был уничтожен, талисманы Павлина и Бражника утеряны, а последний Хранитель, мастер Фу, забрал шкатулку с Камнями Чудес и осел в Париже. После появления в городе Бражника и его первой жертвы, мастер Фу нашёл двух достойных кандидатов для борьбы со злом — новых Леди Баг и Супер-Кота.

Главные герои и злодеи

Над чьими образами вам интереснее работать — героев или злодеев? Томас Астрюк

Со всеми персонажами интересно работать. Настоящее удовольствие — углубляться в их личные истории и развивать их характеры — даже если это происходит по «плохому» сценарию. Это также заставляет нас глубже погружаться в себя, чтобы установить с героями связь. Как будто мы, сценаристы, проживаем все эти крошечные жизни одновременно.

Леди Баг (Маринетт Дюпен-Чен)

Наполовину француженка, наполовину китаянка, дочь кондитеров, добрая, жизнерадостная, немного неуклюжая девочка. В первом сезоне Маринет 13 лет, в последнем — 15. Она учится в колледже «Франсуа Дюпон» и мечтает стать знаменитым дизайнером. Отчаянно влюблена в одноклассника Адриана Агреста, но не может признаться в чувствах.

Маринетт владеет Камнем Чудес Леди Баг — божьей коровки. Её квами по имени Тикки — самая могущественная квами из всех, потому что обладает силой творения. Тикки дарует Маринет суперловкость и волшебное йо-йо, с помощью которого девочка может летать по крышам, как Человек-паук, обезвреживать врагов и духов-акум. Также Маринетт может использовать силу Талисман Удачи: в опасных ситуациях она получает случайный предмет, который волшебным образом помогает ей спастись и победить противников.

Маринетт очень ответственно подходит к обязанностям супергероини, даже если они мешают ей жить нормальной жизнью. Мастер Фу доверяет Маринетт выбирать новых хозяев для квами и обучает ее на нового Хранителя Камней Чудес.

Супер-Кот (Адриан Агрест)

Сын знаменитого дизайнера Габриэля Агреста и юная фотомодель. Одноклассник и тайная любовь Маринетт, благородный, добрый и немного застенчивый. Строгое воспитание отца и исчезновение матери заставляет его подавлять свои эмоции и часто отказываться от веселья со сверстниками. Однако в образе Суперкота Адриан превращается в дерзкого, отчаянного и обаятельного пройдоху.

Его квами по имени Плэгг дает Адриану «кошачьи» силы — скорость, ловкость, обостренные зрение и слух. Также Адриан получает силу Катаклизм — способность разрушить любой объект или материал. Адриан влюблён в Леди Баг и оказывает ей знаки внимания, но в поздних сезонах начинает испытывать чувства к другой героине. Считает Маринетт другом и, несмотря на десятки щекотливых ситуаций, не знает, что она и есть его напарница — Леди Баг.

Рена Руж (Алья Сезер) и Карапет (Нино Лейф)

Алья и Нино — одноклассники и лучшие друзья Маринетт и Адриана. Они всегда готовы подбодрить ребят и никогда не оставляют их в беде. Подвергались нападению акум и были спасены Леди Баг и Супер-Котом. Благодаря их надёжности, честности и преданности, в чрезвычайных случаях Леди Баг доверяет им квами лисы и квами черепахи, которые превращают их в супергероев Рену Руж и Карапета. В поздних сезонах Алья и Нино становятся парой.

Квин Би (Хлоя Буржуа)

Одноклассница Маринетт и Адриана, дочь мэра Парижа. Эта избалованная и жестокая девица не остановится ни перед чем, чтобы получить желаемое. Считает себя всеобщей любимицей, при этом постоянно оскорбляет и обижает одноклассников и людей вокруг. Всегда завидовала славе Леди Баг и мечтала о суперсилах. Не раз становилась причиной нападения акум.

Несмотря на ужасный характер, в глубине души Хлоя неплохой человек, испорченный воспитанием богатых родителей. Леди Баг умудряется рассмотреть светлую сторону Хлои и доверить ей квами пчелы. Хлоя становится супергероиней Квин Би и неоднократно помогает Леди Баг и Супер-Коту спасать Париж. Она постоянно борется со своей подлой натурой — к сожалению, это приводит к печальным последствиям.

Бражник

Суперзлодей, терроризирующий Париж. Владеет Камнем Чудес с квами бражника и с помощью него создает злых духов-акум. Его жертвы — люди, охваченные негативными эмоциями. Бражник превращает их в суперзлодеев, чтобы отнять у Леди Баг и Супер-Кота их Камни Чудес. Мечтает завладеть всеми Камнями Чудес и обрести абсолютную власть. Бражник не просто мечтает о могуществе, его предыстория довольно трагична, а у всех его злодейств есть личная и понятная цель. Просто Бражник считает, что её достижение оправдывает злые поступки и чужие страдания.

Борьба с чудовищами, борьба с эмоциями

По структуре «Леди Баг и Супер-Кот» — классический сериал-процедурал. Каждая серия строится по повторяющейся схеме: появление злодея, затем борьба с ним и победа добра над злом. Герои перевоплощаются с одними и теми же кадрами, говорят одинаковые фирменные фразочки. Это тоже дань жанру махо-сёдзе.

Из-за крайне неторопливого развития сюжета и повторов, может показаться, что «Леди Баг» — это скучно. На самом деле секрет его популярности отчасти кроется в этих повторах. Такой темп гипнотизирует и создает ощущение комфорта. К просмотру сериала возвращаешься, как к себе домой.

Создатели творчески подходят к каждому эпизоду. Герои не просто освобождают жителей Париж от акум с помощью своих суперсил, а сталкиваются с новыми неожиданными препятствиями и оригинально их преодолевают.

Изредка встречаются серии, выпадающие из этого шаблона, вроде двойного эпизода с классической историей становления героев (по неведомой причине её показали не в начале первого сезона, а в конце) или очень напряжённой серии «Обливио», в которой герои теряют память и раскрываются заново. Впрочем, есть и странности — массу вопросов у фанатов вызвал эпизод «Штормовая погода 2», почти целиком смонтированный из старых серий. Видимо, кто-то проспал дедлайн.

Чем дальше, тем больше проявляется глобальный сюжет — в основном он строится на загадках, заложенных ещё в первом сезоне. Героям предстоит больше узнать о тайне своих сил, талисманах и даже попутешествовать во времени.

Как выглядит работа над сценарием? Ваше слово всегда решающее? Есть ли «план развития» персонажей на много сезонов вперед? Томас Астрюк

Мы пишем сценарии не так, как команды других французских телешоу. У нас всё делается в общей творческой мастерской и решается коллективно, тогда как сценаристы других шоу в основном пишут в одиночку. Нам нужно, чтобы наши истории одновременно «работали» сами по себе как часть большой сюжетной арки. Как создатель шоу, я своего рода хранитель мифологии и концепции, но я такой же сценарист, как и все остальные в команде. Работа над каждой историей ведется до тех пор, пока она не понравится каждому из нас. И, да, все расписано на много сезонов вперед, даже если есть пространство для «сиюминутного» вдохновения.

Другое художественное достоинство «Леди Баг» — работа с темой эмоций. В этом плане каждый выпуск может удивить чем-то новым. Маринетт, Адриан и их друзья борются с отрицательными эмоциями и выносят ценные жизненные уроки, мораль которых не всегда проста. От сезона к сезону юные герои растут физически и эмоционально, и зритель растёт вместе с ними.

Также увлекательно следить за романтической линией между Леди Баг и Супер-Котом и игрой в «кошки-мышки» с тайнами истинных личностей и секретами Камней Чудес. А еще в сериале неплохой юмор. Время от времени создатели экспериментируют и с жанрами — так в рождественском эпизоде второго сезона «Санта Когти» герои неожиданно начинают петь, и серия превращается в мюзикл.

Не обошлось и без отсылок к массовой культуре. Внимательный взрослый зритель заметит намёки на классику фильмов о зомби, «Кинг Конга», «Гремлинов» и «Бэтмена».

Мне 30 и я смотрю «Леди Баг»

Среди поклонников приключений Леди Баг и Супер-Кота немало взрослых. И это далеко не всегда родители дошкольников и подростков. Как и другие действительно качественные продукты для детей, «Леди Баг и Супер-Кот» увлекательно и доступно рассказывают об общечеловеческих ценностях. При этом сериал не принижает зрителя и не делает акцент на своем возрастном рейтинге. Томас Астрюк и команда просто создают интересный мир своей мечты и делятся им со всеми, кому он может быть интересен.

Как вы относитесь к тому, что шоу популярно не только среди детей, но и у взрослых? Томас Астрюк

Нашей целью было создать «комфортное» шоу, далёкое от мрачных супергеройских клише «на грани». Такими же для меня были комиксы про Супермена в детстве. Мы хотели создать то, что приносит надежду и создает ощущение безопасности, к чему нужно стремиться. Мы рады, что шоу объединяет разные поколения по всему миру. Это доказывает, что мы достигли чего-то универсального. Мы рады, что это вдохновляет людей общаться, творить, понимать, принимать новое и развиваться. Это мечта любого творца.

Если вселенная «Леди Баг» вас по-настоящему увлекла, возрадуйтесь. По словам создателей, сериал будет выходить, а вселенная расширяться до тех пор, пока зрители проявляют интерес. А сейчас этот интерес невероятно силён — скоро состоится премьера четвёртого сезона мультсериала и новых спецсерий, а в производстве уже находится игровой полнометражный фильм, новые комиксы и манга. А уж разных игрушек и сувенирной продукции не пересчитать.

Возможно, мир Quantic ждёт не менее легендарная судьба, чем Marvel, а героиня — божья коровка станет любимицей многих поколений. Увидим в чудесном будущем!