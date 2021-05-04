«Неуязвимый» — идеальный супергеройский сериал от создателя «Ходячих мертвецов»

Марк Грейсон — старшеклассник и сын самого могучего супергероя на Земле. А потому к типичным подростковым трудностям в его случае прибавляются великая ответственность и вселенские неприятности.

Invincible Жанр: супергеройский боевик Шоураннер: Саймон Расиоппа, Роберт Киркман и другие Роли озвучивают: Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Сандра О, Зази Битц Продолжительность: 8 эпизодов по 50 минут Премьерный показ: март 2021, Amazon Prime Похоже на: «Пацаны» • мультсериал «Грандиозный Человек-паук» • мультсериал «Спаун»

Плохие новости: вышел очередной супергеройский мультсериал. Хорошие новости: он грандиозен! «Неуязвимый» — экранизация серии комиксов Роберта Киркмана, создателя «Ходячих мертвецов». Комикс начал выходить в 2002 году и обрёл громадную популярность по меркам нового издания, выпущенного не Marvel или DC. В каком-то смысле Киркману, начинавшему с чистого листа, было даже проще, чем коллегам из других издательств, ломающим головы, как бы продать старых героев новому поколению. «Неуязвимый» пересобрал классические супергеройские приёмы в новую рабочую конструкцию, не скатываясь в пародию и не стесняясь оммажей.

Комикс принято сравнивать с «Абсолютным Человеком-пауком» — осовремененной историей о Питере Паркере, мультсериал же наверняка будет вызывать ассоциации с «Пацанами». В этом мире тоже есть свои аналоги Лиги справедливости и других известных супергероев, предстающие в неожиданном свете. Но, в отличие от комикса Гарта Энниса и сериала Эрика Крипке, «Неуязвимый» не ставит целью высмеять супергеройские штампы. Он рассказывает историю о взрослении, о нежданной силе и ответственности — довольно кровавую историю.

Начинается всё как будто слишком безоблачно. Марк Грейсон — сын самого сильного супергероя на Земле, Омнимена, здешнего аналога Супермена (только без лазерного взгляда). Как и Кларк Кент, Нолан Грейсон — уроженец далёкой планеты, который нашёл любовь на Земле. У Нолана и его жены Дебби родился Марк, чьи суперспособности раскрываются в ходе полового созревания. Юноша тренируется под присмотром заботливого отца, оказывается в любовном треугольнике, учится в выпускном классе и успевает при этом геройствовать. Идиллия для подростка!

Задел может показаться скучноватым, но не спешите с выводами хотя бы до конца первого эпизода — настоящая история начинается там. Ведь какое становление героя без трагедии?

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Отец Марка действительно инопланетянин с планеты Вилтрум. Но жители этой планеты не мирные исследователи, которые хотят улучшить жизнь во всей Вселенной, а жестокие захватчики, которые рассылают своих агентов во все ее уголки, чтобы ослабить защиту разумных планет и подготовить их к присоединению к империи Вилтрум. Когда у Марка проявились суперспособности, Омнимен понял, что ждать больше нельзя, перебил Защитников Земли и стал готовиться к более сложной миссии — убедить сына, чтобы тот помог ему поработить родную Землю и собственных друзей. Откровение шокирует и Марка, и зрителей, потому что и до, и после мы видим повседневную жизнь Грейсонов, и Нолан действительно производит впечатление любящего родителя. Это не бездумный робот, у которого с новым обновлением запустилась программа убийства человеков. Он прожил на Земле больше двадцати лет, и пусть для жителя Вилтрума это недолгий срок, Нолан всё же привязался как минимум к жене и сыну. Неспроста он репетирует разговор с Марком вдали от всех, подбирая нужные слова и даже мимику. Когда он рассказывает свою историю и план, он делает это не для зрителя, но для сына.

Марк Грейсон защищён от физического урона, но его психика едва ли неуязвима. В подростковом возрасте и без всяких суперспособностей появляется ощущение, что время вокруг ускоряется. Приходится делать выборы, которые могут оказаться судьбоносными, а могут вообще ничего не поменять в жизни. Стоит ли юному супергерою подрабатывать в закусочной? Куда поступать учиться и нужно ли вообще высшее образование тому, кто сильнее всех на свете? Можно ли встретить любовь всей жизни в старших классах? Стоит ли сказать своей девушке, что ты супергерой? А вдруг вы расстанетесь, и она не сохранит твой секрет? Как примириться с тем, что тебе всю жизнь лгали и всё вышеперечисленное не имеет значения?

Горькая правда — главный враг Марка в первом сезоне мультсериала. Все неурядицы можно разрешить, но самое важное — понять, что у твоих сил есть пределы, а твоё место в общей картине мира будет постоянно меняться, и не так, как ты бы того хотел. У «Неуязвимого» нет единого настроения: и комикс, и мультсериал чередуют шутки и слезы, экшен и психологизм.

Это выделяет «Неуязвимого» на фоне других современных супергеройских сериалов — и анимационных, и игровых. В нём жив дух мультиков, которые мы смотрели утром по выходным, но он не боится показывать кровь и смерть. Рушащиеся небоскрёбы — один из давних комиксных штампов. Но кто, кроме «Неуязвимого», действительно показал, как люди в страхе гибнут под обломками этих зданий?

Есть веская причина, по которой выход очередных супергеройских мультсериалов по комиксам Marvel и DC проходит незамеченным широкой аудиторией. Это страх рисковать. Каким бы эпическим ни был размах событий, мы знаем, что в конце всё вернётся на круги своя: Супермен оживёт, Флэш отправится в прошлое и всех спасёт, а тётя Мэй никогда не умрёт, потому что куда же без неё? Никто не позволит сценаристам рисковать персонажами с семидесятилетним наследием ради одного хорошего сюжета.

«Неуязвимый» не обременён этим грузом. Роберт Киркман не пугается, что его персонажей исковеркают, и уже демонстрировал это в работе над «Ходячими мертвецами». Сцены из первоисточника смело тасуют, когда это работает на сюжет. Изменился облик девушки Марка Эмбер и его мамы Дебби, их роли расширены, а образы раскрыты полнее по сравнению с комиксом. Человека определяет его окружение, и это столь же верно для супергероя. Мультсериал уважает своих персонажей: кто из них вскоре умрёт, а кто окажется одним из важных действующих лиц, навскидку сказать невозможно, и это здорово.

Технически мультсериал тоже сделан так, чтобы на него равнялись остальные. Краски остаются одинаково сочными, и когда Марк с отцом играют в бейсбол, запуская мяч через всю планету, и когда кого-нибудь разрывает на кусочки. Здесь вы услышите, как стонет раскалывающийся асфальт или как хрустит череп, когда сквозь него проходит титановый кулак.

К озвучке тоже привлекли лучших: в Amazon знали, что перед ними материал высшего класса. Химия между Дж. К. Симмонсом и Стивеном Яном чувствуется и в разговорах за ужином, и в спорах во время эпических битв. На второстепенных ролях заняты Сандра О, Зази Битц, Махершала Али, Закари Куинто, Джон Хэмм, Эзра Миллер, Сет Роген, Уолтер Гоггинс и Марк Хэмилл. Мой личный фаворит — Джеффри Донован, озвучивший киборга-гангстера Машин Хеда. Его голос обработан автотюном, из-за чего даже угрозы злодея звучат как поп-хиты 2000-х.

«Неуязвимый» вышел в такое время, когда, по идее, уже должно было наступить перенасыщение супергероикой. Но мультсериалу удалось заявить себе и заставить конкурентов с громкими именами потесниться. Это качественная и многогранная работа, жонглирующая настроениями, как сама переменчивая жизнь.