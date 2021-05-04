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    #мультсериал #обзор сериала #супергеройские сериалы

    «Неуязвимый» — идеальный супергеройский сериал от создателя «Ходячих мертвецов»

    4 мая 2021
    Игорь Хованский
    04.05.2021
    5035
    5 минут на чтение
    #мультсериал #обзор сериала #супергеройские сериалы
    «Неуязвимый» — идеальный супергеройский сериал от создателя «Ходячих мертвецов» 4

    Марк Грейсон — старшеклассник и сын самого могучего супергероя на Земле. А потому к типичным подростковым трудностям в его случае прибавляются великая ответственность и вселенские неприятности.

    Invincible

    Жанр: супергеройский боевик

    Шоураннер: Саймон Расиоппа, Роберт Киркман и другие

    Роли озвучивают: Стивен Ян, Дж. К. Симмонс, Сандра О, Зази Битц

    Продолжительность: 8 эпизодов по 50 минут

    Премьерный показ: март 2021, Amazon Prime

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    Плохие новости: вышел очередной супергеройский мультсериал. Хорошие новости: он грандиозен! «Неуязвимый» — экранизация серии комиксов Роберта Киркмана, создателя «Ходячих мертвецов». Комикс начал выходить в 2002 году и обрёл громадную популярность по меркам нового издания, выпущенного не Marvel или DC. В каком-то смысле Киркману, начинавшему с чистого листа, было даже проще, чем коллегам из других издательств, ломающим головы, как бы продать старых героев новому поколению. «Неуязвимый» пересобрал классические супергеройские приёмы в новую рабочую конструкцию, не скатываясь в пародию и не стесняясь оммажей.

    Комикс принято сравнивать с «Абсолютным Человеком-пауком» — осовремененной историей о Питере Паркере, мультсериал же наверняка будет вызывать ассоциации с «Пацанами». В этом мире тоже есть свои аналоги Лиги справедливости и других известных супергероев, предстающие в неожиданном свете. Но, в отличие от комикса Гарта Энниса и сериала Эрика Крипке, «Неуязвимый» не ставит целью высмеять супергеройские штампы. Он рассказывает историю о взрослении, о нежданной силе и ответственности — довольно кровавую историю.

    «Неуязвимый» — идеальный супергеройский сериал от создателя «Ходячих мертвецов»

    Озвучил главного героя 37-летний Стивен Ян — Гленн из «Ходячих мертвецов», которому удалось весьма правдоподобно изобразить голос подростка

    Начинается всё как будто слишком безоблачно. Марк Грейсон — сын самого сильного супергероя на Земле, Омнимена, здешнего аналога Супермена (только без лазерного взгляда). Как и Кларк Кент, Нолан Грейсон — уроженец далёкой планеты, который нашёл любовь на Земле. У Нолана и его жены Дебби родился Марк, чьи суперспособности раскрываются в ходе полового созревания. Юноша тренируется под присмотром заботливого отца, оказывается в любовном треугольнике, учится в выпускном классе и успевает при этом геройствовать. Идиллия для подростка!

    Задел может показаться скучноватым, но не спешите с выводами хотя бы до конца первого эпизода — настоящая история начинается там. Ведь какое становление героя без трагедии?

    «Неуязвимый» — идеальный супергеройский сериал от создателя «Ходячих мертвецов» 5
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    Отец Марка действительно инопланетянин с планеты Вилтрум. Но жители этой планеты не мирные исследователи, которые хотят улучшить жизнь во всей Вселенной, а жестокие захватчики, которые рассылают своих агентов во все ее уголки, чтобы ослабить защиту разумных планет и подготовить их к присоединению к империи Вилтрум. Когда у Марка проявились суперспособности, Омнимен понял, что ждать больше нельзя, перебил Защитников Земли и стал готовиться к более сложной миссии — убедить сына, чтобы тот помог ему поработить родную Землю и собственных друзей.

    Откровение шокирует и Марка, и зрителей, потому что и до, и после мы видим повседневную жизнь Грейсонов, и Нолан действительно производит впечатление любящего родителя. Это не бездумный робот, у которого с новым обновлением запустилась программа убийства человеков. Он прожил на Земле больше двадцати лет, и пусть для жителя Вилтрума это недолгий срок, Нолан всё же привязался как минимум к жене и сыну. Неспроста он репетирует разговор с Марком вдали от всех, подбирая нужные слова и даже мимику. Когда он рассказывает свою историю и план, он делает это не для зрителя, но для сына.

    «Неуязвимый» — идеальный супергеройский сериал от создателя «Ходячих мертвецов» 1

    Одна из немногих, но серьёзных сюжетных дыр — расследование убийства Защитников. Довольно скоро не остаётся никаких подозреваемых, кроме Омнимена, но он даже не пытается отправить детективов по ложному следу. Впрочем, заключить его под стражу всё равно бы не вышло…

    Марк Грейсон защищён от физического урона, но его психика едва ли неуязвима. В подростковом возрасте и без всяких суперспособностей появляется ощущение, что время вокруг ускоряется. Приходится делать выборы, которые могут оказаться судьбоносными, а могут вообще ничего не поменять в жизни. Стоит ли юному супергерою подрабатывать в закусочной? Куда поступать учиться и нужно ли вообще высшее образование тому, кто сильнее всех на свете? Можно ли встретить любовь всей жизни в старших классах? Стоит ли сказать своей девушке, что ты супергерой? А вдруг вы расстанетесь, и она не сохранит твой секрет? Как примириться с тем, что тебе всю жизнь лгали и всё вышеперечисленное не имеет значения?

    Горькая правда — главный враг Марка в первом сезоне мультсериала. Все неурядицы можно разрешить, но самое важное — понять, что у твоих сил есть пределы, а твоё место в общей картине мира будет постоянно меняться, и не так, как ты бы того хотел. У «Неуязвимого» нет единого настроения: и комикс, и мультсериал чередуют шутки и слезы, экшен и психологизм.

    «Неуязвимый» — идеальный супергеройский сериал от создателя «Ходячих мертвецов» 2

    Главное супергеройское преступление расследует Дэмиен Даркблад — гибрид Роршаха, Хеллбоя и Джона Константина. Его внешность не располагает к откровенной беседе, зато ему доступны уловки, за которые иные детективы продали бы душу

    Это выделяет «Неуязвимого» на фоне других современных супергеройских сериалов — и анимационных, и игровых. В нём жив дух мультиков, которые мы смотрели утром по выходным, но он не боится показывать кровь и смерть. Рушащиеся небоскрёбы — один из давних комиксных штампов. Но кто, кроме «Неуязвимого», действительно показал, как люди в страхе гибнут под обломками этих зданий?

    Есть веская причина, по которой выход очередных супергеройских мультсериалов по комиксам Marvel и DC проходит незамеченным широкой аудиторией. Это страх рисковать. Каким бы эпическим ни был размах событий, мы знаем, что в конце всё вернётся на круги своя: Супермен оживёт, Флэш отправится в прошлое и всех спасёт, а тётя Мэй никогда не умрёт, потому что куда же без неё? Никто не позволит сценаристам рисковать персонажами с семидесятилетним наследием ради одного хорошего сюжета.

    «Неуязвимый» не обременён этим грузом. Роберт Киркман не пугается, что его персонажей исковеркают, и уже демонстрировал это в работе над «Ходячими мертвецами». Сцены из первоисточника смело тасуют, когда это работает на сюжет. Изменился облик девушки Марка Эмбер и его мамы Дебби, их роли расширены, а образы раскрыты полнее по сравнению с комиксом. Человека определяет его окружение, и это столь же верно для супергероя. Мультсериал уважает своих персонажей: кто из них вскоре умрёт, а кто окажется одним из важных действующих лиц, навскидку сказать невозможно, и это здорово.

    «Неуязвимый» — идеальный супергеройский сериал от создателя «Ходячих мертвецов» 3

    Как и в «Пацанах», в мире «Неуязвимого» действует несколько супергеройских команд со своей иерархией. Оказаться среди Защитников Земли — вершина карьеры супергероя!

    Технически мультсериал тоже сделан так, чтобы на него равнялись остальные. Краски остаются одинаково сочными, и когда Марк с отцом играют в бейсбол, запуская мяч через всю планету, и когда кого-нибудь разрывает на кусочки. Здесь вы услышите, как стонет раскалывающийся асфальт или как хрустит череп, когда сквозь него проходит титановый кулак.

    К озвучке тоже привлекли лучших: в Amazon знали, что перед ними материал высшего класса. Химия между Дж. К. Симмонсом и Стивеном Яном чувствуется и в разговорах за ужином, и в спорах во время эпических битв. На второстепенных ролях заняты Сандра О, Зази Битц, Махершала Али, Закари Куинто, Джон Хэмм, Эзра Миллер, Сет Роген, Уолтер Гоггинс и Марк Хэмилл. Мой личный фаворит — Джеффри Донован, озвучивший киборга-гангстера Машин Хеда. Его голос обработан автотюном, из-за чего даже угрозы злодея звучат как поп-хиты 2000-х.

    «Неуязвимый» вышел в такое время, когда, по идее, уже должно было наступить перенасыщение супергероикой. Но мультсериалу удалось заявить себе и заставить конкурентов с громкими именами потесниться. Это качественная и многогранная работа, жонглирующая настроениями, как сама переменчивая жизнь.

    Образцовая адаптация одного из самых влиятельных комиксов XXI века. Знакомый, но не банальный, жестокий и интригующий мультсериал берет планку, недоступную многим игровым сериалам.

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    Игорь Хованский
    Джентльмен. Музыкальный маньяк. Архивариус просчетов Бэтмена.

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