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    #Cuphead #Netflix #мультсериал #экранизация игры

    The Cuphead Show: стоит ли смотреть экранизацию от Netflix?

    21 февраля 2022
    21.02.2022
    19397
    2 минуты на чтение
    #Cuphead #Netflix #мультсериал #экранизация игры
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    На прекрасном Чернильном острове у своего опекуна, Старенького Чайника, живут два братца — бесшабашный озорник Чашек и осторожный рассудительный Кружек. Чехословацкая парочка постоянно попадает в невероятные переделки, а один из братьев и вовсе умудряется проиграть Дьяволу душу…

    Жанр: семейный мультсериал
    Продюсеры: Мелисса Кобб, Чэд Молденхауэр, Джаред Молденхауэр
    Роли озвучили: Тру Валентино, Фрэнк Тодаро, Люк Миллингтон-Дрэйк, Джо Ханна
    Премьерный показ: 18 февраля 2022 года, Netflix
    Продолжительность: 12 серий по 15 минут (1 часть)
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    Стриминговый сервис Netflix продолжает экранизировать игры в виде мультсериалов. В прошлом году экранизации удостоились DOTA и League of Legends, а в нынешнем очередь дошла и до Cuphead — хардкорного run-and-gun платформера за авторством студии MDHR.

    В отличие от двух главных MOBA-игр, Cuphead идеально подходил для мультсериала. Помимо интересных героев и необычного мира, которые интересно увидеть на телеэкране, есть и более весомый повод: сам оригинал во многом заимствует стилистику мультипликации Disney и Fleischer Studios 1930-х годов.

    И с этой точки зрения «Шоу Чашека» прекрасно — от стилизованных открыточных заставок до впечатляющих отсылок к классике столетней давности. Студия Lighthouse отлично справилась с очень трудной задачей — при помощи цифровых средств создать мультипликацию, которая выглядит вполне современно и при этом напоминает раннее творчество Уолта Диснея. Чтобы добиться подобного эффекта в игре, братья Молденхауэр потратили долгих пять лет, заложили свои дома и чуть было не разорились. Здесь же авторы обошлись оцифровкой живых миниатюр и грамотным соединением 2D- и 3D-анимации, приправленным шумами и пятнами, которые имитируют старую плёнку.

    Не упустили авторы Cuphead Show и другую изумительную сторону оригинала — музыкальное сопровождение в стиле регтайм и джазовых биг-бендов. Эго Плам написал для шоу несколько новых композиций, а также аранжировал парочку мотивов из игры. Получилось замечательно, особенно в те моменты, когда бойкий джаз становится не просто сопровождением, а превращается в полноценные песенные номера. В такие минуты, например когда Чашек и Кружек встречают знакомых по игре злодеев вроде банды корнеплодов, Шестигранного Короля или жаб Рибби и Крокса, кажется, что у автора The Cuphead Show всё получилось.

    К сожалению, 12 эпизодов при всей их визуальной и музыкальной красоте могут быть утомительными для просмотра. Единого сюжета в сериале нет, а интерес к локальным историям от серии к серии может сильно варьироваться — здесь есть как потрясающе увлекательные эпизоды, так и довольно проходные. Лучше всего удалась серия «Привидений не существует», где Чашек и Кружек возвращаются домой, сокращая путь через кладбище. Здесь есть всё: и интересные визуальные находки, и задорный музыкальный номер, и немножечко ужасов с оммажем мультфильму The Skeleton Dance 1929 года. А вот знакомство парочки с Мисс Чашей, героиней грядущего игрового дополнения Cuphead: The Delicious Last Course, вышло весьма заурядным.

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    Злую шутку сыграла с адаптацией попытка максимально подружить оригинал с семейной аудиторией. Так, теперь Чашек проигрывает свою душу Дьяволу не в казино, а на ярмарке, а Шестигранный Король работает ведущим радиошоу, а не владеет игорным заведением. Вдобавок The Cuphead Show отчаянно недостаёт какой-то обезоруживающей оригинальности: здесь буквально нет ничего, что мы не видели бы в «Шоу Луни Тьюнз» и его аналогах. 

    При этом все предпосылки к тому, чтобы оригинальность появилась, у сериала есть. The Cuphead Show иногда очень смешно шутит над фаянсовой анатомией братьев, как например в эпизоде, где у Кружека во время потасовки отваливается ручка. Такого хотелось бы больше — надеемся, для следующих частей шоу авторы приготовили что-то необычное.

    За пределами неплохо переданной эстетики оригинальной игры у «Шоу Чашека» нет чего-то выдающегося. Это приятный подарок фанатам игры, но пока что очень средний, стерильный семейный мультсериал. Однако не всё потеряно: у его создателей ещё есть шанс разогнаться в последующих эпизодах.

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