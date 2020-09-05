10 самых-самых... фантастических учебных заведений!

Наверное, каждый читатель нашего журнала испытывает первого сентября особенные чувства. Одни ощущают ностальгию по школьным годам чудесным, другие облегчённо вздыхают, глядя в окно на невыспавшихся студентов, третьи с угрюмой покорностью злой судьбе отправляются грызть гранит науки. Современная система образования — от детских садов до элитных академий — прочно вошла в нашу жизнь, и нам уже сложно представить, что каких-то двести лет назад учебный процесс выглядел совсем по-другому. Впрочем, и сейчас он бесконечно далёк от единого стандарта: оксфордский студент и ученик миссионерской школы где-нибудь на Новой Гвинее принадлежат к разным мирам, даже если изучают один и тот же английский язык.

«Мир фантастики» редко откликается на события общественно-политической жизни, но реформа образования не могла оставить нас равнодушными. Мы предлагаем чиновникам не проходить мимо богатейшего опыта, накопленного мировой фантастикой.

Рассказываем о самых своеобразных, престижных и прославленных школах, институтах, академиях и университетах из десятка фантастических вселенных. Здесь изучают самые разные области знания, практикуют весь спектр методик — от традиционных до экспериментальных. Пожалуй, только одно объединяет выбранные нами учебные заведения: ни в одном из них не надо сдавать ЕГЭ.

10. Институт специальных технологий

Адрес: Роман «Vita Nostra» Марины и Сергея Дяченко, город Торпа Специализация: Обучение на части речи Профессура: Олег Портнов, Николай Стерх, Лилия Попова, Фарит Коженников Выпускники: Александра Самохина, Константин Коженников

Ваша учёба — наблюдаемый объект. Вернее, наблюдаемый процесс. А то, что происходит с вами на самом деле, вы на данном уровне развития ни понять, ни осознать не в состоянии. Всё равно как собрать в джунглях молодых шимпанзе, собрать вместе и в результате некого процесса запустить их преобразование… нет, не в людей. В модели мировых процессов и явлений всех уровней. Инфляцию, глобализацию, ксенофобию… Фарит Коженников

Вера в силу слова свойственна каждому редактору «Мира фантастики». Да и сложно не верить, когда каждый день видишь, как единственное прилагательное может задать тон рецензии, а один глагол — перечеркнуть смысл всего написанного. В общем, у редакторов со словами очень серьёзные отношения. Но у Марины и Сергея Дяченко они просто-таки уникальные. Писатели взяли да и предположили, что среди нас с вами есть люди, которые только внешне кажутся людьми. На самом же деле они — слова. А каждому слову нужно — что? Правильно: прозвучать. К этому и готовят в придуманном авторами Институте специальных технологий.

Обучение здесь идет натурально драконовскими методами, которые напоминают самые мрачные анекдоты о студентах: зубрить надо не просто непонятные куски текста, а осознанно не поддающиеся пониманию, практические упражнения такие, что мозг сам собой сворачивается в трубочку, а нерадивых студентов наказывают не только двойками. В этом институте несдача экзамена означает смерть кого-то из родных. Что взамен? Сложно сказать. Супруги Дяченко описали и возможность летать, и умение понять другого человека, слившись с ним, — но лишь как побочные эффекты обучения. Возможно, быть словом — само по себе очень здорово?

Почему 10 место: как бы мы все ни любили свою работу, сомневаюсь, чтобы хоть один редактор «МФ» захотел пройти курс в этом ВУЗе. Мы, конечно, отдадим дань вежливости Институту спецтехнологий, но в списке «Куда пойти учиться» он явно будет на последнем месте.

9. Академия Отори

Адрес: Аниме-сериал «Юная революционерка Утэна» Специализация: Апокалипсисы Профессура: Край Света Выпускники: Утэна Тэндзё, Анси Химэмия

Если яйцо не будет разбито, птенец умрёт, не родившись. Мы — птенец, мир — наше яйцо. Если мы не разобьём скорлупу мира, то умрём, не родившись. Разобьём скорлупу! Принесём в мир Революцию! Кредо студенческого Совета

Преподаватели, как и и большинство учащихся Академии, безлики и незаметны, а на уроках никто никого ничему не учит. Всем здесь управляет студенческий Совет, он же клуб дуэлянтов, члены которого сражаются на шпагах за руку Невесты-розы. Эта девушка — ключ к силе, способной изменить мир… Хотя всё это неправда.

Академия — гигантское здание из лжи, иллюзий и психопатии. Каждый из её студентов заперт здесь, убеждая себя и окружающих, что преследует какие-то свои цели, а на самом деле лишь умножая ложь и боль. И над всем этим нависает громадина Перевёрнутого замка — высшая цель всех стремлений, желанная, недостижимая и ненужная.

Каждый из нас прошёл эту школу, ведь Академия — это сюрреалистичная, но безжалостно правдивая аллегория кризиса переходного возраста. Апокалипсиса, который настигает любого подростка. Кто-то выпускается из неё единственным возможным способом — прекратив играть и сбежав из стен этого уютного кошмара. Кого-то при попытке сбежать раздавят его же мечты и иллюзии. А для кого-то апокалипсис будет продолжаться вечно.

Почему 9 место: правда о том, что творится в человеческих головах, не только страшна и неприглядна, но и очень странна — сюрреалистичные декорации и ситуации не шифруют её, а лишь показывают, насколько трудно об этом что-то сказать. Едва ли может рассчитывать на высокое место в рейтинге учебное заведение, в котором единственный способ чему-то научиться — это бежать из него без оглядки.

8. Северная военно-космическая академия

Адрес: «Сфера Великорасы» Александра Зорича, планета Земля, Российская Директория, архипелаг Новая Земля Специализация: Космические лётчики «москитного флота» Профессура: Контр-адмирал Туровский, капитан Вадим Федюнин, капитан Пётр Грюнвальд, капитан Гридасов Выпускники: Александр Пушкин, Николай Самохвальский, Андрей Белоконь, Андрей Румянцев

Нас на учебном авианосце «Дзуйхо» однажды завезли в настоящий чистый космос, примерно на пятьдесят астрономических единиц над плоскостью Солнечной системы. Чтобы, значит, мы психологически адаптировались к действиям без привычных визуальных привязок. Мы летали только по данным приборов, по азимутам и пеленгам систем целеуказания. Наше Солнце там было меньше булавочной головки. О Земле и прочих планетах я вообще молчу — они исчезли, растворились, как будто и не было их никогда. Я и не думал, что так вот запросто может навалиться депрессия. Те тренировки оказались самой мрачной страницей моего обучения в Академии. К двум российским военно-космическим академиям — Северной и Дальневосточной — приписано по учебному авианосцу типа «Рюдзё». Шикарное, наглое сияние Млечного Пути раскатало мою волю в тонкий лист, который я потом долго ещё сворачивал в некое подобие бравого бумажного кораблика… Александр Пушкин

Мы люди мирные, но бронепоезд на запасном пути всё-таки держим. Даже если на дворе 27 век, а бронепоезда базируются на космодромах и ведут боевые действия в межпланетном пространстве. Во вселенной Александра Зорича честь защищать наш голубой шарик и его колонии от инопланетной угрозы принадлежит всего лишь пяти нациям-комбатантам, одна из которых — Российская Директория. Неудивительно, что местная идеология отдаёт умеренным милитаризмом, а военные ВУЗы считаются наиболее престижными. Среди же тех учебных заведений, которые готовят пилотов «москитного флота», нет равных Северной военно-космической академии.

СВКА входит в состав крупнейшей на Земле военно-космической базы, раскинувшейся вокруг космодрома Колчак на Новой Земле. Здесь одновременно воспитывается 1300 кадетов с четырёх факультетов: истребительного, разведывательного, ударного и общетехнического. За четыре года обучения курсанты не только становятся космическими асами, но и получают самые широкие знания в военной истории, фалеристике и других смежных науках.

Почему 8 место: похоже, и в 27 столетии наша страна сможет рассчитывать только на двоих союзников — армию и флот. Молодые летёхи и старлеи, вчерашние выпускники военно-космических академий — именно те безымянные герои, благодаря которым мы сможем утверждать: «Космос будет наш!»

7. Боевая школа

Адрес: «Игра Эндера» Орсона Скотта Карда, планета Земля, орбитальная станция Специализация: Высший командный состав вооружённых сил Профессура: Полковник Графф, майор Андерсон, Мэйзер Ракхейм Выпускники: Эндер Виггин, Боб, Петра Арканян, Динк Микер

Ты пробыл здесь год и теперь считаешь, что все эти парни нормальны. Ты не прав, они ненормальны. Мы все ненормальны. Я смотрел в библиотеке, вывернул наизнанку мой компьютер, читал старые книги, ты ведь знаешь, они не дают нам новых, но я получил чёткое представление о детях. Так вот, мы не дети. Ребёнок может поиграть и забыть об этом. Дети не состоят в армиях, они не бывают командирами, им не приходится править сорока другими ребятами — этот груз слишком тяжёл, чтобы нести его и слегка не спятить. Динк Микер

Классик, утверждавший, будто всё человечество не стоит одной слезинки ребёнка, ничего не знал о жукерах. Оказавшись перед угрозой уничтожения, правительство Земли не колебалось: страдания нескольких сотен детей стали платой за избавление от инопланетного вторжения. Чтобы нанести чужакам ответный удар, от которого они уже не оправятся, на околоземной орбите организовали школу, куда свезли вундеркиндов со всей планеты.

Главным этапом подготовки будущих военных гениев в Боевой школе стала игра, в которой команды ребятишек, большинству из которых не исполнилось и десяти лет, сражались друг с другом. Таким образом в учениках развивали тактические навыки и жесточайшую конкуренцию, чтобы выпестовать непобедимого лидера. Лучшие из лучших попали в Командную школу, где им предложили новую игру — теперь уже в виртуальной реальности.

Почему 7 место: создатели Боевой школы достигли своей цели — человечество одолело инопланетян — но при этом поломали жизни юных Наполеонов и Александров Македонских. Эндера всю оставшуюся жизнь преследовал призрак геноцида, который он устроил, не вставая со школьной скамьи, а его однокашники стали марионетками мировых правительств.

6. Институт профессора Ксавьера для одарённых подростков

Адрес: Вселенная Marvel, планета Земля, США, штат Нью-Йорк, город Северный Салем

Специализация: Супергерои

Профессура: Профессор Ксавьер, Росомаха, Циклоп, Зверь, Шторм, Эмма Фрост

Выпускники: Циклоп, Джин Грей, Зверь, Ангел, Человек-лёд, Роуг

Анонимность — лучшая защита мутанта во враждебно настроенном мире. Со стороны это просто школа для одарённых подростков. Циклоп, Шторм и Джин — мои первые ученики. Я их оберегал, учил контролировать собственные способности, а со временем и обучать этому других. Большинство учеников беглецы — напуганные, одинокие. Некоторые обладают такой силой, что опасны для самих себя и для окружающих, как твоя подруга Роуг. А здесь она среди своих, её признали и не сторонятся… Но школа — это то, что находится на виду, а внутри всё совсем по-другому… Профессор Ксавьер

Однажды к известному генетику и психологу Чарльзу Ксавьеру обратилась семья Греев, чья дочь Джин страдала от кататонии. Как и Чарльз, девочка оказалась мутантом: была наделена телепатическими способностями. Профессор научил Джин обращаться с ними, а вскоре стал брать под своё крыло и других подростков, обладавших геном Икс.

Вскоре Ксавьер превратил своё родовое поместье в институт для одарённых подростков — под этой вывеской скрывалась школа, где он помогал юным мутантам овладеть своими сверхчеловеческими талантами, а первые его подопечные впоследствии сами стали учителями. Конечно, здесь преподавали и философию с физикой, но, несмотря на свои пацифистские взгляды, Чарльз понимал, сколько опасностей поджидает мутантов в современном мире, поэтому прежде всего учил Людей Икс защищать себя. Подземный комплекс института, оснащённый совершенными системами защиты, суперкомпьютером и даже ангаром для истребителя, больше походил на военную базу, чем на учебное заведение.

Почему 6 место: несмотря на благие намерения профессора Ксавьера и блестящую плеяду выпускников института, эффективность здешнего обучения оставляет желать много лучшего. Печальную славу школе принесли регулярные разброд и шатания в рядах учеников, их катастрофическая смертность и многочисленные разрушительные атаки врагов Людей Икс на поместье.

5. Академия джедаев

Адрес: Вселенная «Звёздных войн», планета Явин 4

Специализация: Джедаи

Профессура: Люк Скайуокер

Выпускники: Кайл Катарн, Мара Джейд, Кип Дюррон, Кайло Рен

Я собрал вас здесь для того, чтобы учить, но и сам я до сих пор тоже учусь. Таков закон жизни: жив тот, кто учится. Если же ты не учишься, значит, ты мёртв. Может быть, я был неправ, когда назвал всё это «Академией джедаев». Хотя я и намерен учить вас всему тому, что знаю сам, я не хочу и не буду читать вам лекций. Ваше обучение будет не чем иным, как путешествием в самих себя. Вы будете открывать неизведанный мир и делиться новыми знаниями с другими. Я назвал бы это место «праксеумом». Это очень древнее слово, впервые оно было использовано учёным-джедаем Кареной, выработавшим концепцию активного обучения. Наш праксеум представляет собой место для обучения в действии. Джедай отдаёт себе полный отчёт в происходящем и не тратит времени на постоянное созерцание и саморефлексию. Когда необходимо совершить поступок, он действует. Люк Скайуокер

История Ордена джедаев насчитывает не одно тысячелетие, и за это время методы подготовки будущих рыцарей не раз менялись самым кардинальным образом. В древности академии джедаев появлялись беспорядочно в самых разных уголках галактики, и зачастую один мастер делился опытом с пятью-шестью учениками разом.

Систематическим обучение джедаев стало лишь в последнее тысячелетие Старой Республики. Центром образования служил Храм на Корусканте: талантливых детей отбирали по всей галактике в младенчестве и уже в самом юном возрасте они учились использовать Силу, а также постигали фундаментальные науки.

Восстанавливая Орден, Люк Скайуокер отказался от старых образовательных стандартов, предоставив новой поросли джедаев изрядную свободу. Результаты деятельности Люка были неоднозначными. В «легендарном» каноне среди его учеников оказался необычайно велик процент как выдающихся рыцарей, так и тех, кто перешёл на тёмную сторону Силы. Не последнюю роль в этом сыграл неудачный выбор места для академии — в руинах Явина 4 скрывались призраки древнего культа ситхов. А в «диснеевском» каноне акадеимю и вовсе разрушил лучший ученик Люка, Кайло Рен.

Почему 5 место: нельзя не признать роль академии в становлении Ордена джедаев, но и преувеличивать её не стоит. В школьных стенах будущие рыцари и мастера приобретали только базовые навыки обращения с Силой, а дальнейшее зависело исключительно от них самих.

4. Мискатоникский университет

Адрес: Мифос Говарда Ф. Лавкрафта, планета Земля, США, штат Массачусетс, город Аркхем Специализация: Многопрофильное учебное заведение Профессура: Генри Эрмитэдж, Фрэнк Пэбоди, Уильям Дайер, Альберт Уилмерт, Натаниэль Уингейт Пизли Выпускники: Герберт Уэст, Эдвард Пикман Дерби, Асенат Уэйт, Уилбер Эйкли

Некоторые шёпотом распространявшиеся сплетни относительно распутных мискатоникских школяров были весьма удивительны. Ходили даже разговоры о сеансах чёрной магии и прочих происшествиях, совершенно неправдоподобных. Говард Ф. Лавкрафт «Тварь на пороге»

Университеты Лиги плюща — заведения с вековой историей, блестящими преподавателями и крайне дорогим обучением — делают современные США одним из мировых лидеров в области высшего образования. Гарвард, Йель, Принстон — заветные названия для кадровых специалистов во всех уголках земного шара. В одном ряду с ними мог бы оказаться и Мискатоник, существуй он в нашей реальности.

Главное образовательное учреждение городка Аркхем — типичный университет Новой Англии. На десятке факультетов учатся преимущественно юноши (для 1920-х годов, когда Лавкрафт писал свои рассказы, это было нормой), профессора ведут неторопливую исследовательскую работу, время от времени снаряжаются заморские экспедиции… Однако стремление познать неизведанное никогда не остаётся безнаказанным, и научная деятельность — не исключение. В библиотеке Мискатоника хранится уникальная коллекция оккультных томов: «Некрономикон», «Книга Эйбона», «Невыразимые культы», — которая словно магнитом притягивает и безумных фанатиков, и неземных чудовищ. Учёные университета делают открытия, заставляющие пересмотреть всю историю человечества, — и переживают леденящие кровь потрясения. Будто злой рок нависает над Мискатоником — но то же самое можно сказать о любом персонаже рассказов Лавкрафта.

Почему 4 место: с тех пор, как затворник из Провиденса придумал Мискатоникский университет, прошло почти 90 лет. С тех пор облик этого учебного заведения дополняли десятки продолжателей Лавкрафта — от писателей до разработчиков настольных игр. Благодаря их творческим усилиям сегодня мы знаем о Мискатонике куда больше, чем о любой другой школе из нашего списка. И всё же вы можете проучиться здесь много лет и ни разу не вляпаться в сверхъестественное. Чего никак не скажешь о тройке победителей.

3. Школа чародейства и волшебства Хогвартс

Адрес: Цикл «Гарри Поттер» Джоан К. Ролинг, Великобритания, Шотландия, к юго-востоку от деревни Хогсмид Специализация: Магия Профессура: Альбус Дамблдор, Минерва Макгонагалл, Помона Стебель, Филиус Флитвик, Северус Снегг Выпускники: Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли, Седрик Дигори, Полумна Лавгуд, Драко Малфой

Хогвартс, Хогвартс, Хогги-Вогги-Хогвартс Дай знаний нам чуть-чуть. И лысых старцев, и юнцов, Учи чему-нибудь! Полезно нашим головам Любое содержанье Сейчас же там есть только хлам И дохлых мух жужжанье. Чего не знали — научи, Напомни, что забыли. Лишь дай нам знать, что изучать, Пока мозги не сгнили. Джоан К. Ролинг «Гарри Поттер и философский камень»

Стараниями одной писательницы и целой шайки режиссёров, сценаристов и продюсеров все залы и переходы, аудитории и подвалы, а также катакомбы, туалеты и ванные комнаты этой школы сможет описать каждый встречный. Расписание занятий в Хогвартсе нынешние школьницы помнят лучше собственного, а деление на четыре факультета сможет объяснить даже сентябрьский первоклассник, который и в сложении-то не очень силён.

А всё потому, что Хогвартс — овеществленная идеальная школа. Старинный замок и секретные комнаты будоражат воображение не хуже, чем странные предметы вроде зельеварения (а кто из нас не воровал в детстве из маминой аптечки аспирин, йод и нашатырь, чтоб смешать их, надеясь на взрыв?), почти каждый преподаватель — загадочный герой или злодей (о, Северус Снегг, если вдуматься — такой душка! Несчастный, страдающий, влюблённый!), ну а иметь в одноклассниках исключительного мальчика (сойдёт и этот, со шрамом) — кто, скажите, устоит? Вот никто и не устоял.

Жаль, маглов в эту школу не принимают. Даже на кухню работать не возьмут — там хозяйничают домовые. Вот разве что надсмотрщиком устроиться получится. Но мы же вроде учиться собирались?

Почему 3 место: Хогвартс — безусловно, самая знаменитая школа в нашем списке, но далеко не самая интересная. В издании для «младшего школьного возраста» у Хогвартса были бы все шансы возглавить любые списки. Ну а нам подавай… переворачивайте страницу!

2. Школа магов острова Рок

Адрес: Земноморье Урсулы Ле Гуин, остров Рок, город Твилл Специализация: Магия Профессура: Верховный Маг Неммерль, Мастер Сказитель, Мастер Целитель, Мастер Ветров, Мастер Руки, Мастер Изменений, Мастер Вызова, Мастер Имён, Мастер Образов, Мастер Привратник. Выпускники: Огион Молчаливый, Гед Ястреб

Много великих волшебников потратили всю жизнь на то, чтобы найти Имя одной-единственной вещи, одно-единственное забытое или скрытое Имя. Но списки наши далеко не полны. И они не будут завершены никогда. Послушайте меня, и вы поймёте, почему. В мире под солнцем, и в другом мире, где нет солнца, есть много такого, что не имеет ничего общего с людьми и людской речью, и есть силы, по сравнению с которыми силы людей — ничто. Но магия, истинная магия, подвластна лишь тем, кто говорит на языке Хардик, или на Древнем Наречии, из которого он вырос. Мастер Имён Курремкармеррук

Остров Рок — сердце Земноморья. Здесь находится Вечная Роща, источник всех заклинаний. Сюда приезжают учиться маги со всего света, чтобы затем снова разъехаться по всему архипелагу. Кто-то отправится к богатому и знатному двору, а кто-то, быть может, ещё более могущественный и мудрый, — в глушь, лечить пахарей да козопасов.

Основа волшебства Земноморья — истинные Имена мест, вещей и живых существ. Вот почему ученики Школы проводят бесконечные часы в башне Мастера Имён, зубря имена каждой травки, каждого камешка, каждого из мысов и заливов огромного архипелага.

Но основа всех основ — гармония и равновесие в мире, которые так легко нарушить неосторожным словом. Одни усваивают этот урок легко, другие с трудом, ценой шрамов и ожогов, третьи учатся понимать это до самой старости: чем больше маг может совершить, тем меньше ему позволено. Молодёжь шутит и играет с заклинаниями, а старые волшебники не станут даже отводить от своей головы дождь, понимая: ясная погода здесь может обернуться потопом на другом конце Земноморья.

Почему 2 место: всё познаётся в сравнении, в данном случае — в сравнении с Хогвартсом. Придумывая свою школу чародейства и волшебства, Ролинг пошла по пути наименьшего сопротивления. Замените трансфигурацию на алгебру, квиддич на футбол, а мантии на пиджаки — и вы увидите, что Хогвартс ничем не отличается от самого обычного элитного британского колледжа. Урсула Ле Гуин не только разработала непротиворечивую магическую систему, но и придумала, как можно научиться этому волшебству. При всём уважении к Гарри Поттеру, пост министра образования мы бы скорее доверили автору «Волшебника Земноморья».

1. Незримый университет

Адрес: Плоский мир Терри Пратчетта, город Анк-Морпорк Специализация: Волшебство Профессура: Альберто Малих, Наверн Чудаккули, Библиотекарь, Думминг Тупс Выпускники: Ринсвинд, Огниус Кувыркс, Эскарина Смит, Виктор Тугельбенд

Волшебники ни в какие книжки не лазают, они сразу начинают спорить, прикатывают классную доску и, вырывая друг у друга кусочек мела, принимаются что-то корябать на ней. Причём один стирает то, что пишет второй, даже не дожидаясь, когда тот, второй, закончит. Однако, следует признать, этот подход работает. Терри Пратчетт «Последний герой»

По логике вещей, этому учебному заведению следовало оказаться на восьмом месте нашего хит-парада. На Плоском мире восьмёрка — число волшебное: мир был сотворён восемью заклинаниями, восьмой цвет спектра принадлежит магии, в году восемь сезонов, а в неделе восемь дней. При этом самим волшебникам строго-настрого запрещается произносить слово «восемь», из-за чего они прибегают к иносказаниям вроде «число между семью и девятью» или «пять плюс три».

Восемь сотен футов — высота Башни искусства, вокруг которой раскинулся Незримый университет, самая авторитетная школа волшебства на Плоском мире. Говорят, что на вершину Башни ведёт спиральная лестница из 8888 ступеней, однако этот красивый факт несложно подвергнуть сомнению, подсчитав, что высота каждой ступеньки составит чуть более дюйма. Говоря о Незримом университете, вообще легко подвергать всё сомнению: магический фон тут настолько силён, что расположение и очертания построек меняются день ото дня. Чтобы не быть голословными, приведём в пример аудиторию 5Б, войдя в которую, лектор может обнаружить самого себя вещающим с кафедры, и университетскую библиотеку, занимающую специальное паразитное измерение, общее для всех книгохранилищ Плоского мира.

Поступить в Незримый университет может любой мужчина со способностями к волшебству (если вы различаете в радуге восьмой цвет, они у вас имеются). Женская магия устроена немного иначе, впрочем, однажды студентке удалось оказаться в стенах университета. Обучение длится восемь лет: преподаватели читают недельный курс лекций, а остаток года уделяется самостоятельной работе. Проходной балл на выпускном экзамене — 88 из ста. Получив диплом волшебника (его роль играет восьмиугольный медальон), выпускник может заняться частной практикой или исследовательской деятельностью на благо университета. Последняя может быть весьма разнообразной — от создания искусственного разума до экспедиций на дальние острова, — но всегда низкооплачиваемой, хотя бедствующим Незримый университет не назовёшь. Анк-Морпорк богатый город, и его жители достаточно разумны, чтобы понимать: если по соседству живёт целый кампус волшебников, лучше сделать так, чтобы они ни в чём не нуждались.

Почему 1 место: Незримый университет — исключительная находка даже для Терри Пратчетта. Мастер интеллектуального стёба сумел одновременно спародировать и стереотипы фэнтезийной магии, и проблемы современной науки, не говоря уже о высшем образовании. Где ещё в многомерной вселенной вы найдёте университет, основатель которого стал слугой Смерти, а библиотекарем служит орангутан? Да, там ведь ещё и футбольная команда есть.

Хотя восьмидневный учебный год, конечно, стал решающим аргументом.

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Вы не нашли в нашем рейтинге своего любимого фантастического ВУЗа? А может быть, сами учились в школе, столь же далёкой от нашей реальности, как Альбус Дамблдор — от ректора МГУ? Напишите нам в комментариях, какие учебные заведения вы бы добавили. К следующему учебному году мы расскажем и о них!