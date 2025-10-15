«Истребитель демонов: Бесконечный замок»: как получилось самое кассовое аниме

В сентябре в мировой прокат вышло полнометражное аниме «Истребитель демонов: Бесконечный замок» — первая часть запланированной трилогии. Менее чем за две недели оно не только стало самым кассовым в истории мультфильмом из Японии (обогнав своего предшественника по той же серии, «Поезд Бесконечный»), но и покорило Америку, собрав более 600 миллионов долларов — новый рекорд для иностранного фильма. Более того, это аниме уже обогнало по сборам последнего «Супермена». Давайте вспомним, что там с «Истребителем» происходит и почему эта история продолжает покорять новые вершины.

Кто ты, «Истребитель демонов»?

Жил-был добрый паренёк Тандзиро Камадо. Помогал родителям по дому и ухаживал за оравой младших братьев и сестёр. Однажды парень вернулся домой и обнаружил, что вся семья жестоко убита, а старшая из сестёр Нэдзуко превращена в демона. В отчаянной попытке спасти сестру от злой участи Тандзиро обучается владению мечом и вступает в отряд истребителей демонов, надеясь уничтожить их прародителя Мудзана и вернуть Нэдзуко человеческий облик. В этом деле он находит двух друзей — нервозного трусишку Дзэницу и безбашенного дикаря Иноске, а также знакомится со Столпами — лучшими охотниками, отточившими до предела свои стили фехтования.

Подробнее о сериале и манге мы писали в предыдущей статье по «Истребителю демонов» от Дмитрия Шепелёва. Здесь же мы кратко повторим основные моменты.

Первая часть истории Как «Истребитель демонов» стал самым популярным аниме и зачем смотреть «Поезд "Бесконечный"» Дмитрий Шепелёв 21.05.2021 39274 Что нужно знать перед просмотром нового фильма.

Так исторически сложилось, что жанр боевых сёнэнов (он же неккецу) — самый популярный в аниме. Многие даже в принципе считают, что аниме — это сплошь пафосные разборки воинов, орущих про дружбу и выясняющих отношения кулаками. В этом плане «Истребитель демонов» — эталонный боевой сёнэн. Эталонный до такой степени, что стерильный. Вот организация хороших ребят (Истребители и Столпы), а вот сборище выстроенных по рангу силы плохишей (Старшие и Молодые луны). Вся сюжетная структура заключается в серии противостояний плохих и хороших при участии главных героев. Добавим комедии для разгрузки, яркой персональной драмы и обязательный эмоциональный накал в кульминации сражения — вот и весь рецепт.

Столпы истребителей

Никакого сложного устройства мира, мудрёных систем силы и вороха персонажей, отвлекающих от сюжета. В общем, ничего из того, чем стараются выделяться сёнэны и отчего у них разбухает хронометраж до сотен, а то и тысяч эпизодов. Даже сеттинг и главные герои максимально просты.

Как ни странно, это сработало. Не сразу — манга Коёхару Готогэ хоть и попала в сборник Weekly Shonen Jump, но особо там не сияла. А вот когда за экранизацию в 2019-м взялась студия Ufotable, «Истребитель» заткнул за пояс даже «Ван-Пис». Студия вложила всю душу в экранизацию — и зрители по всему миру не могли этого не заметить. От постановки сцен до потрясающей анимации каждого боя, от красочной визуализации приёмов до феноменальной работы с 3D-окружением — манга ожила в наилучшем виде.

Простота первоисточника помогала не отвлекаться на посторонние детали и полностью погрузиться в драйв. И если искушённые зрители ещё могли недовольно хмыкать, что сериалу не хватает новизны и оригинальности, то для молодого поколения, для которого «Истребитель» стал одним из первых увиденных сёнэнов, это был абсолютный эталон. База, так сказать.

Близкий японцам сеттинг начала XX века, где старый и любимый фольклор столкнулся со стремительной европеизацией, стал подспорьем успеха «Истребителя» на родине

Вышедший годом позже полнометражный мультфильм «Поезд Бесконечный» закрепил успех. Он показал, что фанаты крутого аниме готовы идти в кинотеатры ради шикарной картинки, даже когда фильм не самостоятельный. И даже когда в мире бушует пандемия.

Последний немаловажный фактор популярности «Истребителя» — его постоянное присутствие в инфополе. Ufotable, в отличие от большинства других студий аниме, фокусируется на одной франшизе за раз. Так что «Истребитель» стабильно выходит на экраны почти каждый год, и внимание к нему не успевает остыть. А поскольку по меркам сёнэнов первоисточник невелик, сериал не успевает наскучить зрителю. Всего шесть лет прошло с первого сезона, а уже кульминация начинается! Многие аниме позавидовали бы такому темпу.

Путь к крепости

Второй сезон, «Квартал красных фонарей» (2022), можно назвать пиком истории. Полностью посвящённый одной сюжетной арке, он успел раскрыть и главную четвёрку (включая Нэдзуко, которая до того обычно висела грузом на спине Тандзиро), и прочих героев (среди которых — харизматичный Столп звука Удзуй Тэнгэн с тремя жёнами). Сериал нашёл верный баланс, не затягивая пролог, но и не полагаясь на одно лишь основное действие. Пара ярких злодеев — демонические брат и сестра — стала удачным отражением семейства Камадо. Размах и напряжение финальной битвы позволили повторить феномен первого сезона, снова вызвав обсуждения и восторги по всему миру.

За каждым пиком идёт спад — и «Истребитель демонов», увы, исключением не стал. На арке манги «Деревня кузнецов» (2023) Готогэ начала поспешно раскрывать оставшихся Столпов и Лун, из-за чего толком не получались ни те, ни другие. Да, каждому Столпу вручили свой флешбэк и раскрыли мотивацию, но размывание внимания на две истории запутывало, а флешбэки будто растягивали сюжет, постоянно прерывая его. Луны уже не отражали внутренние конфликты героев и просто служили мальчиками для битья, ужасно плоскими в сравнении с братом и сестрой из «Квартала красных фонарей». Отсутствие Иноске и Дзэницу усугубило впечатление. Только эмоциональный поворот в самом конце смог хоть как-то вернуть гаснущий интерес.

Сценаристы Ufotable эту арку как могли причесали, но и они не всесильны. Техники боя Муитиро и Мицури плохо подходят для блокбастерной анимации, а способности Хантенгу и Гёкко кроме как через повальное 3D не реализуешь. В итоге — это всё ещё крутое аниме, лучше многих, музыка в сезоне восхитительная, но вряд кто-то будет со временем вспоминать именно «Деревню кузнецов».

В 2024 вышел укороченный сезон «Истребителя» на ТВ — «Арка тренировки столпов», и это уже чистейшая «затычка» между сериалом и фильмами. Весь сезон — исключительно тренировка героев перед финальным столкновением с главным демоном Мудзаном. Впрочем, будь арка частью большого сезона, никто бы и слова не сказал. В аниме расширили повествование, добавили новых сцен, раскрывающих героев, и превратили классический монтаж тренировок в нарезку достойного экшена. А последние два эпизода (ради которых, видимо, и затевался сезон) стали настоящей усладой для глаз с великолепной кульминационной сценой, зажигающей искру для финала — во всех смыслах.

Финал: начало

Первая часть «Бесконечной крепости» — без преувеличения величайшее творение Ufotable во всей франшизе «Истребителя», да и не только в ней. Японцы не прогадали, когда рискнули растянуть трилогию аж до 2029 года и отправить в кинотеатры всю финальную арку (а она так-то большая — треть всей манги). Здесь нам показали технологически совершенную картинку и умопомрачительную анимацию с выдающимся окружением, которым авторы не устают хвастаться на протяжении всего фильма. И правильно делают — Сама бесконечная крепость выглядит потрясающе!

Вместе с кинотеатральным звуком это именно тот опыт, который хочешь получить с большого экрана. С телевизионными бюджетами так развернуться авторы не смогли бы. Но за такое удовольствие приходится платить долгим ожиданием новых частей, а также не самым комфортным для полнометражных фильмов форматом истории. Об этом чуть позже.

Сюжет фильма делится на три крупные части — три битвы, происходящие в разных частях крепости, с небольшими перерывами, показывающими общее положение дел в войне истребителей против демонов. Любимица фанатов Синобу наконец-то встретилась с демоном, убившим её старшую сестру. А Дзэницу, перейдя в режим серьёзного молчуна, настиг того противника, ради победы над которым и терпел работу охотником.

Здесь «Истребитель» в угоду растущему темпу и необходимости заканчивать историю начинает пренебрегать построением конфликтов. В сюжете Синобу это ещё простительно — всё-таки личность демона-убийцы и его история зрителя не так волнует, как история мести Столпа насекомых. Хотя и обидно, что этот конфликт в итоге сейчас завершается лишь наполовину. А вот арка Дзэницу выглядит совсем поспешной. Столкновение двух учеников одной школы до этого освещалось чуть больше, чем никак, и поэтому его развязка ощущается недожатой.

В центре же внимания — битва Тандзиро и Томиоки против Акадзы, третьей высшей луны. Тут всё прекрасно: возвращение грозного противника, почти сломившего главного героя в «Поезде», превращается в захватывающее зрелище, достойное кульминации большого фильма. Но без ложки дёгтя не обошлось — и тут как раз против авторов играет формат повествования.

Ты наслаждаешься кульминацией с безумным накалом страстей, с высочайшими ставками и уже ожидаешь небольшого эпилога перед титрами. А оказывается, фильм будет идти ещё полчаса, и тебе начинают показывать трагическую предысторию злодея. К ней вопросов нет — классическая для «Истребителя» драма тут работает хорошо и умело разводит на эмоции. Будь это отдельный эпизод в сезоне сериала — никаких претензий. Но в нашу эпоху даже голливудские блокбастеры редко тянутся дольше двух часов, чтобы не вымотать зрителя. А «Бесконечная крепость» заставляет разгорячённую голову зрителя охлаждаться флешбэком, который из-за этого кажется невыносимо долгим.

«Истребитель демонов» прошёл стремительный путь от средненькой манги до главного анимационного хита, привлекающего больше внимания, чем кинокомиксы. А «Бесконечная крепость» стала сияющей звездой, в которой сложилось всё лучшее из серии — и сюжет, и рисунок.

Да, это не самостоятельный фильм, на него не получится сходить без «домашнего задания». Но разве нас это пугает после киновселенной Marvel? Тут-то для ознакомления требуется всего парочка сезонов, наполненных анимацией редчайшего качества, с простым, но работающим сюжетом, позволяющим испытать множество эмоций и получить чистое удовольствие.

