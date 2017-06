В 1976 году Гэри Гайгекс и Брайан Блюм публикуют 60-страничное дополнение для Dungeons & Dragons Eldritch Wizardry, где описывается князь демонов по имени Демогоргон. Через 40 лет в популярном сериале «Очень странные дела» главные герои называют этим именем жуткое чудовище, которое похитило их друга.

В 1984 году геймдизайнер Трейси Хикмен и редактор Маргарет Уэйс выпускают роман «Драконы осенних сумерек» по мотивам официальных приключений D&D. Книга перерастает в многотомный цикл, её переводят на иностранные языки, а спустя более 30 лет по ней готовится полнометражный фильм.

В середине 2000-х Тай Фрэнк открывает приватный форум, где для своих друзей проводит ролевую игру в космическом антураже. К нему присоединяется писатель Дэниел Абрахам, и на основе игры они создают книжный цикл «Пространство», по мотивам которого в будущем снимут одноимённый фантастический сериал.

Всех этих людей — а также писателя Джорджа Мартина, актёра Вина Дизеля и режиссёра Джосса Уидона — объединяет увлечение настольными ролевыми играми типа Dungeons & Dragons. Все они время от времени достают игральные кости, книги правил и набор миниатюр, чтобы вместе с приятелями отправиться в воображаемый мир приключений. И вам тоже стоит последовать их примеру. Рассказываем, почему.

Вы придумаете интересную историю

Настольная ролевая игра (НРИ) всегда строится вокруг общего воображаемого пространства. Ведущий описывает мир, декорации, второстепенных персонажей, а игроки от лица своих героев с ними взаимодействуют. По игровому процессу НРИ одновременно похожи на многопользовательские RPG и на кооперативные настольные игры «все против злодея» типа Descent. Но есть принципиальное отличие — свобода выбора: в НРИ нет прямолинейных коридоров и ограниченных строчек диалогов. Вы сами решаете, как будут действовать ваши герои.

Вот как это примерно выглядит:

Ведущий: …Наконец вы входите в древний тронный зал. Это большое и высокое помещение, вымощенное искрошившемся тёмным камнем. В центре зала находится постамент, над которым висит сияющий жезл, но его охраняет высокая фигура в доспехах. Стражник замечает вас почти сразу. Он рычит и бежит в вашу сторону. Ваши действия? Андрей (играет за воина): Достаю топор, бегу на стражника и кричу спутникам: «Займитесь жезлом!» В общем, вступаю в бой. Илья (играет за волшебника): Я обращаюсь к своим познаниям в области магии, чтобы разобраться в том, как действует этот жезл. Хочу применить соответствующий навык. Марина (играет за плута): Пока они там возятся, я хочу прокрасться вдоль стены и спрятаться за трон, чтобы потом быстренько выкрасть этот жезл.

Решения ведущего и игроков складываются в единую историю, в которой невероятно интересно участвовать. В зависимости от жанра и стиля игры эти истории могут быть самыми разными. Скажем, в Dungeons & Dragons игроки зачастую исследуют подземелья и сражаются с чудовищами. А в «Ктулху» проводят расследования и сталкиваются с неизведанным.

Вы примерите разные роли

Ролевые игры недаром так называются. Сегодня вы добрый целитель, который поможет любому, кто к нему обратится. А завтра — подчинённый тёмного властелина, безжалостно уничтожающий непокорных. Настольные ролевые игры — это в каком-то смысле коммуникативные упражнения. Они развивают ваши социальные навыки и учат действовать от лица героев с разными характерами.

Но в НРИ роль не ограничивается характером персонажа. Если вы уже давно играете за воина и вам наскучили его приёмы, самое время стать волшебником. В зависимости от роли меняется не только характер и внешность, но и условный «геймплей». Например, в той же D&D маги умеют вызывать непогоду и создавать иллюзии. В этом НРИ похожи на компьютерные и настольные игры — в них тоже важна игромеханическая составляющая.

Для примера вспомним вселенную игры Shadowrun, где мрачное киберпанковское будущее переплетено с типично фэнтезийными элементами: эльфами, магией и Астральным миром. Ключевые архетипы вроде мага или хакера отличаются не только характером или историей — между ними огромная разница с точки зрения правил. Любители НРИ обращаются к разным образам в том числе затем, чтобы получить новый игровой опыт.

Вы погрузитесь в знакомые миры

Зачастую наши любимые книги, фильмы и игры рассказывают весьма ограниченную историю в большом и захватывающем мире. Кто из нас в детстве не хотел очутиться в Средиземье или посетить планеты далёкой-далёкой галактики? В настольной ролевой игре вы можете придумать для себя и своих друзей новую историю в уже знакомом сеттинге. Отчасти — да простят меня за такое сравнение! — это похоже на создание фанфика. Вы вписываете свой сюжет и персонажей в известные декорации. Мечтали поговорить с Люком Скайуокером или Арагорном? Посетить загадочную Нарнию или оказаться в Хогвартсе? Это ваш шанс.

Авторы и издатели настольных ролевых игр тоже знают, что известные сеттинги пользуются большой популярностью. На Западе изданы игры по многим известным вселенным — от тех же «Звёздных войн» и «Властелина колец» до Warhammer и Warcraft. Авторы стараются учитывать ключевые особенности сеттинга и отражать их в правилах, но при этом оставляют пространство для манёвра. Скажем, в игре по «Доктору Кто» (Doctor Who: Adventures in Time and Space) есть блок правил по созданию своего Повелителя времени. А в игре по мотивам цикла «Песнь льда и пламени» (A Song of Ice and Fire RPG) отдельный раздел посвящён созданию Великого дома.

Вы во всём разберётесь за полчаса

В фильмах и сериалах нам показывают гиков, которые зубрят книги правил, возятся с миниатюрками, считают модификаторы. Складывается впечатление, что у настольных ролевых игр высокий порог вхождения, но это не совсем так. Если вы пришли играть в первый раз, то разобраться во всём можно за полчаса. Конечно, в дальнейшем, как и в любом другом хобби, вам понадобится немного усердия. И, разумеется, фантазия — без неё никуда.

Бывалые ролевики рассказывают друг другу о кампаниях, которые длились годами. Представьте себе приключение, растянутое на сотню игровых встреч по пять часов каждая! К счастью, подобный формат скорее редкость, чем обыденность. В современных реалиях им на смену приходят небольшие приключения, на которые гораздо проще выделить время. И всегда можно обратиться к «ваншотам» — это сюжеты с завязкой, кульминацией и развязкой, рассчитанные на одну игровую встречу.

Не стоит переживать и о компонентах. Игральные кости, колоды карт, миниатюры и толстенные книги правил зачастую лишь необязательная атрибутика. Существуют игры, где вам предстоит кидать всего пару обычных кубиков, а то и один. Менее интересными они от этого не становятся. Конечно, миниатюры и игровое поле делают игру более наглядными, но даже в последней версии Dungeons & Dragons их использование опционально.

А что там с книгами правил? Для настольных ролевых игр действительно выпускают объёмные книги правил, дополнений, руководств и тому подобных материалов. Такое количество текста пугает новичков — неужели это всё придётся прочитать и запомнить? Нет, это вовсе не учебники, по которым вас будут спрашивать. Многие разделы в книгах носят рекомендательный характер, зачастую они нужны только ведущему или отдельному типу персонажей. Скажем, если вы воин, вам не нужно изучать заклинания волшебника. Посмотрите, как обстоит ситуация с пятой редакцией Dungeons & Dragons. Для игры вам понадобится лишь «Руководство игрока» (Player’s Handbook), в котором описаны все необходимые правила. Если — хотя скорее «когда» — оно наскучит вашей группе, вы сможете обратиться к другим книжкам или онлайн-ресурсам. Одни из них посвящены правилам, а другие описывают игровой мир. Скажем, в недавно вышедшей книге «Руководство Воло по монстрам» (Volo’s Guide to Monsters) раскрывается много интересных деталей о чудовищах мира «Забытые царства» (Forgotten Realms). Например, иллитидам — жутким телепатам с щупальцами изо рта — посвятили раздел «Психология иллитидов».

Вы почти сразу найдёте себе партию

Разумеется, чтобы начать играть, нужно собрать подходящую компанию. И это тоже проще, чем кажется. Те, кто пускается в настольные приключения дома, обычно играют давно устоявшимся составом, но в клубах и антикафе очень часто проходят игры для новичков. Ещё чаще игроков ищут для онлайн-партий, в которых можно участвовать не выходя из дома.

Регулярные игротеки с настольными ролевыми играми проходят во многих крупных городах. В Москве играют в клубе «Локация», на мероприятиях «Ролекон» и Dicepool. В Санкт-Петербурге в антикафе «Чёрный лес» игры проводятся несколько раз в неделю. Иногда участники раскладывают и традиционные настолки типа Descent. По схожему формату работает клуб «Котолич». В Екатеринбурге раз в несколько месяцев собирается фестиваль разговорных-ролевых игр РРИКОН и несколько игротек поменьше. В Красноярске работает клуб «Дайсвилль», где почти каждую неделю играют в настольные ролевые игры. В Ярославле регулярно собираются играть в Pathfinder. Попробуйте поискать «Вконтакте» — наверняка такие события проходят и в вашем городе.

Не нашли свой город? Не переживайте — загляните в онлайн-базу игроков и ведущих. Здесь можно оставить объявление о поиске группы или поискать по нужным тегам.

Настольные ролевые игры становятся всё популярнее. Даже в России каждый месяц выходят различные материалы (обычно в электронном виде). По самым скромным оценкам, в мире насчитывается более тысячи официально изданных ролёвок — на любой вкус.

НРИ — необычное, но очень увлекательное и многогранное увлечение. В эпоху развитого интернета можно легко найти единомышленников в своём городе или попробовать сыграть по Сети. А книги правил только кажутся слишком толстыми — начните с малого и поймите сам процесс, прежде чем изучать многостраничные талмуды.

