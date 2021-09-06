Джейн Александер «Корпорация IMAGEN»

Кэсси Макаллистер потеряла работу, а вместе с ней и возможность ежедневно проводить два часа в Игре Воображения, самой невероятной виртуальной реальности в истории. Кэсси связана жесточайшим договором о неразглашении и страдает от синдрома отмены — ведь в Игре Воображения она снова переживала роман со своей первой любовью, Аланом, который в реальности находится в психиатрической клинике. В группе по борьбе с зависимостями Кэсси встречается с Льюисом, который тоже отлучён от виртуальной реальности. Вместе они ищут способ снова туда проникнуть.

Jane Alexander

A User’s Guide to Make-Believe

Роман

Жанр: антиутопия

Выход оригинала: 2020

Переводчик: Е. Дворецкая

Издательство: «РИПОЛ классик», 2021

Серия: «Мировой бестселлер»

352 стр., 3000 экз.

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Марина и Сергей Дяченко «Цифровой, или Brevis est»

За последние годы мы привыкли к вторжению в частную жизнь в масштабах, немыслимых всего пару десятилетий назад. Все наши передвижения, покупки, поисковые запросы где-то сохраняются, и многие люди, компании и государственные органы теперь имеют доступ к информации о наших вкусах и привычках. Данные, полученные вполне законным путём, могут быть использованы в довольно гнусных целях или хотя бы просто для получения прибыли — и очевидно, что лучше ситуация не становится. Кстати, когда вы последний раз читали условия использования при установке какой-нибудь игры или приложения для заказа пиццы? Какую информацию о вас корпорации могут хранить, использовать и передавать третьим лицам?

Именно этому и посвящена «Корпорация IMAGEN». В первую очередь это своеобразное художественное исследование приёмов, которыми пользуются технологические компании, и исследование очень реалистичное, хоть и немного параноидальное. Описываемые технологии, кажется, вот-вот войдут в обиход — не ждёт ли нас и всё остальное, что здесь описано? Но если бы роман просто рассказывал о возможностях технологий и корпораций, он был бы куда менее интересен. В нём, конечно, есть немного научной фантастики и сколько-то антиутопии, но в основном он посвящён отношениям между людьми.

Мир недалёкого будущего вышел очень узнаваемым: это наш мир, и технологии не успели или не смогли изменить чувства и потребности людей. Кэсси — персонаж весьма интересный, переживания её понятны любому и близки многим, но мы видим происходящее далеко не только её глазами. При этом в тексте нет лишних и непрописанных героев, даже среди тех, кто появляется всего на несколько страниц.

Другое весомое достоинство романа — увлекательный сюжет. Это хорошая интересная история с добротной загадкой. Возможно, кому-то она может показаться чуть-чуть затянутой и многословной, потому что действие развивается довольно плавно, и вообще упор сделан не на него, а на переживания персонажей и технические (и не очень) объяснения принципов работы Игры Воображения. Впрочем, если кому-то захочется пропустить эти не всегда понятные абзацы, сюжет и без них останется достаточно захватывающим и пугающим.

Итог: параноидальная фантазия о технологиях, используемых в самых жутких целях. В принципе, то же самое можно найти на любом форуме, где собираются конспирологи, но у Джейн Александер получилось до ужаса реалистично — за счёт того, что к теории заговора добавлены отличные персонажи, сюжет и язык. И попробуйте сразу после романа прочитать условия использования любой онлайн-игры или социальной сети…

Владение ремеслом Джейн Александер имеет докторскую степень по творческому письму, преподаёт литературное мастерство в Университете Эдинбурга и ведёт литературные мастерские для людей, восстанавливающихся после злоупотребления разными запрещёнными веществами. Возможно, профессиональное образование для литераторов всё-таки имеет смысл: отказать этому автору в великолепном владении писательским инструментом никак нельзя.

Вопрос: Что такое Игра Воображения™?

Ответ: … Игра Воображения™ — это все, что ты пожелаешь. Это виртуальная реальность, какую ты еще никогда не видел. Все генерируется твоим собственным восхитительным мозгом. Никакой неуклюжей гарнитуры. Никакого укачивания. Никаких экранов, линз, костюмов или перчаток. А так как ничто не стоит между тобой и твоими мечтами, неудивительно, что наши пользователи утверждают, что она лучше, чем реальный мир….

Игра Воображения™. Она настолько безумна, насколько этого хочешь ты. Единственное ограничение — ты сам.

Игра Воображения™ является торговой маркой компании IMAGEN.