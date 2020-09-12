Читаем «Путеводитель по сериалу „Благие знамения“»

Издательство «Эксмо» выпустило в продажу иллюстрированный путеводитель по сериалу «Благие знамения». В книгу входят интервью со съёмочной командой и актёрами, закадровые снимки, концепт-арты, а также рассказ о тернистом пути книги к экранизации.

Потрясающий иллюстрированный артбук по телесериалу «Благие знамения». «Превосходное и недвусмысленное руководство» — полный путеводитель по Армагеддону. Интервью с Нилом Гейманом, обсуждение планов Терри Пратчетта на экранизацию, общение с актерами — Майклом Шином, Дэвидом Теннантом, Джоном Хэмом и другими, интервью со съемочной группой, более 200 потрясающих закулисных кадров и фотографий, фантастические эскизы костюмов и дизайн декораций — все, что позволило оживить ангела, демона и самого Антихриста. Обязательная книга для каждого поклонника творчества Терри Пратчетта, Нила Геймана или вообще кинофантастики!

С разрешения издательства мы публикуем небольшой отрывок из книги.