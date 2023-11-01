Последний месяц осени сулит много интересных новинок. Уже второй роман Брендона Сандерсона из его секретного проекта (технофэнтези, замаскированное под НФ), новая историческая фантазия Гая Гэвриела Кея, очередной разноплановый сборник Лю Цысиня, впервые издаваемые на русском романы о Шуттовской роте Роберта Асприна (больше Питера Хёка, конечно), альтернативные истории Кристофера Сэнсома и Ника Перумова, начало и продолжения нескольких фэнтезийных эпопей… О самых любопытных новинках месяца расскажет наш регулярный дайджест за ноябрь нынешнего года.

НАУЧНАЯ ФАНТАСТИКА

Лю Цысинь «О муравьях и динозаврах»

Две цивилизации. Две империи. У каждой — свой взгляд на мир, своя философия и принципы, свой путь в будущее. И конфликт этих цивилизаций может привести к глобальной катастрофе.

Что нас ждёт: сборник знаменитого китайского фантаста, куда входит одноимённая большая повесть и с десяток рассказов, ранее не публиковавшихся на русском.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon / «Sci-Fi Universe. Лучшая новая НФ»

Роберт Асприн, Питер Хек «Вся Шуттовская рать»

Капитан Космического Легиона Уиллард Шутт пытается защитить приносящее огромный доход казино от мошенников, конкурентов и родного отца. А заодно спасти планету Зенобия, где находится база Легиона, от богатых мажоров, решивших превратить её в площадку для развлечений.

Что нас ждёт: три заключительных романа цикла юмористической космооперы «Шуттовская рота», причём два самых последних, «Старого Шутта не перешутишь» и «Шуттовская миссия», выходят на русском впервые.

Издательство / серия: «АСТ, Neoclassic» / «Мастера фантазии»

Кристофер Джон Сэнсом «Доминион»

В 1940-м Британия капитулировала перед Гитлером. И вот 12 лет спустя Вторая мировая продолжается. Германия и СССР воюют, а европейцы, включая англичан, находятся под властью нацистов. Впрочем, в Англии есть и движение Сопротивления, которым руководит Уинстон Черчилль. Важную роль для грядущего восстания может сыграть учёный Фрэнк Манкастер, запертый в сумасшедшем доме Бирмингема. Подпольщики готовят его похищение, чтобы вывезти за границу, помешать же им должен Гюнтер Гот, не знающий поражений «охотник за головами» из СС.

Что нас ждёт: альтернативно-исторический триллер от известного английского автора исторических романов.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «The Big Book»

С. А. Барнс «Мёртвая тишина»

Космический ремонтник «Лина», приняв сигнал SOS, находит пропавший 20 лет назад лайнер «Аврора». Поднявшись на борт корабля, отряд спасателей обнаруживает свидетельства разыгравшейся там кровавой трагедии. Так что же случилось на «Авроре»?

Что нас ждёт: космический хоррор в духе «Чужого», но с романтикой.

Издательство / серия: «Аркадия» / «Семь солнц»

ФЭНТЕЗИ

Гай Гэвриел Кей «Все моря мира»

Два человека встретились на корабле. Надию ещё в детстве похитили и продали в рабство, купец Рафел был изгнан из родного дома. Они наёмники, которые должны совершить убийство, способное изменить историю.

Что нас ждёт: историческое фэнтези, действие которого разворачивается в мире Джада, причём в романе есть отсылки и некоторые персонажи из предыдущих книг Кея, «Блеска минувших дней» и «Детей Земли и Неба».

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Фэнтези Г. Г. Кея»

Брендон Сандерсон «Вы — чародей: Пособие по выживанию в средневековой Англии»

Будущее. Человечество обрело способность путешествовать в параллельные миры. Их бесчисленное множество, причём некоторые из них даже можно купить — те, в которых до сих пор царят Тёмные века. И вот однажды в одном из таких миров, в Англии раннего Средневековья, оказался человек, который не помнит о себе ничего, даже имени. Он за кем-то охотится? За ним кто-то охотится? Что вообще происходит? Возможно, понять это помогут полусожжённые страницы пособия для начинающего чародея? Тем более что в этом мире действительно есть магия!

Что нас ждёт: внецикловый роман, вторая книга «секретного проекта» Сандерсона, сочинённого им во время ковидного карантина.

Издательство / серия: «Азбука», «Азбука-Аттикус» / «Звёзды новой фэнтези»

Дженн Лайонс «Память душ»

Империя наводнена демонами, и конец света приближается. Чтобы остановить вторжение, принц Кирин должен организовать давно забытый древний ритуал. Однако тому есть много препятствий, и одно из них в том, что связь Кирина с королём демонов Вол-Каротом неуклонно крепнет. Возможно ли, что Кирин не спаситель человечества, а его могильщик?

Что нас ждёт: третий роман цикла эпического фэнтези «Хор драконов».

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fanzon. Наш выбор»

Ричард Нелл «Короли рая»

Уродливый Року выжил чудом. Ведь таких, как он, на суровом Севере убивают ещё в младенчестве. Но Року, обладающий гениальным умом, всё-таки жив — ради того, чтобы жестоко отомстить своим соплеменникам. Красавчик принц Кейл, младший сын Короля-Чародея из южного царства Шри Кон, тоже гоним — ведь в семье его считают неудачником. Их пути неминуемо пересекутся, и никто не знает, к чему приведёт встреча Року и Кейла для них самих и для всего мира.

Что нас ждёт: первая книга трилогии тёмного фэнтези «Пепел и песок», написанной канадским автором.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Шедевры фэнтези»

Джон М. Форд «Аспекты»

Республика Лескория, ещё совсем недавно бывшая монархией. Невзирая на новый строй, многие прежние обычаи никуда не делись. Аристократы плетут интриги, гвардейские офицеры стреляются на дуэлях, светские салоны упиваются сплетнями. На этом фоне разворачивается история любви, способная повлиять на политическое будущее страны.

Что нас ждёт: последний роман Форда, который он не смог завершить до смерти. Книга в жанре интриганского фэнтези вышла спустя много лет, причём тоже без финала. Этот роман более интересен стилем, героями и антуражем, нежели сюжетом.

Издательство / серия: «Эксмо: Fanzon» / «Fantasy World. Лучшая современная фэнтези»

МИСТИКА И ХОРРОР

Филип Фракасси «Дитя среди чужих»

Юного Генри Торна крадут ради выкупа. Преступники прячут мальчика на отдалённой ферме посреди глухого леса. Однако Генри удаётся наладить контакт с монстром, живущим неподалёку, и с его помощью избавиться от похитителей. Правда, цена за контакт с неведомым может быть очень высока.

Что нас ждёт: внецикловый роман, номинант Премии Брэма Стокера.

Издательство / серия: «АСТ», «Астрель-СПб» / «Мастера ужасов»

МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ

Хироми Каваками «Люди тут у нас»

В этом районе постоянно происходит нечто странное. Женщина приютила мрачного ребёнка, и он живёт у неё десятилетиями, совершенно не взрослея. Старый дом наделяет своих жильцов необычными способностями. Водитель такси начинает обслуживать призраков…

Что нас ждёт: сборник из 26 сюрреалистичных историй, действие которых происходит в одном из пригородов Токио, где творится всякая чертовщина.

Издательство: «Поляндрия NoAge»

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ ФАНТАСТИКА

Ник Перумов «Александровскiе кадеты: Смута»

Александровские кадеты Фёдор Солонов и Пётр Ниткин оказываются в самой гуще вспыхнувшей в России гражданской войны. Причём начинается она в 1914 году, когда на троне Российской империи по-прежнему восседает Александр III.

Что нас ждёт: двухтомный роман, завершающий дилогию подростковой альтернативной истории с элементами хронооперы.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Новый фантастический боевик»

Линетт Нони «Предатели крови»

Королевство Эвалон на пороге войны, и бывший тюремный лекарь Кива Меридан во многом причастна к этому. Теперь Кива готова забыть о некогда сжигавшей её жажде мести. Она ввязывается в рискованное предприятие, чтобы исправить всё, что натворила. Но склеить гораздо труднее, чем разбить.

Что нас ждёт: третий роман цикла «Тюремный лекарь», юношеского детективного фэнтези с элементами романтики.

Издательство / серия: «Эксмо» / «Тюремный лекарь. Бестселлер Линетт Нони»

АРТБУК

Ева Туренент «Тайный мир фантастических существ»

Колоритный мир, населённый множеством фантастических созданий — от эльфов и троллей до драконов и гарпий. У каждого из них свои необычные привычки и уникальные способности. Они могут быть и добрыми, и злыми — зависит от обстоятельств.

Что нас ждёт: богато иллюстрированная сказка нидерландской писательницы и художницы.

Издательство / серия: «АСТ» / «Скандинавские боги»