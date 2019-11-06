Иоганн Кабал — рациональный человек, ученый-некромант, который в молодости совершил ошибку, продав душу дьяволу. Однако выяснилось, что научные исследования без души невозможны, ведь без искры божьей нет и творчества. Поэтому Кабал отправляется в Ад, где убеждает скучающего Сатану заключить пари: вместо своей души он за год должен отправить Князю Тьмы сто чужих. Чтобы задача была выполнима, Люцифер дает в пользование ученому цирк. Тот самый проклятый цирк, где похищают детей, страшные клоуны скалятся желтыми клыками, а каждый аттракцион совсем не то, чем кажется. А дальше Кабалу, всю свою жизнь посвятившему науке, нужно разобраться с набором персонала, администрированием коллектива и, что сложней всего, взаимодействием с потенциальной клиентурой. К счастью, у Иоганна есть подходящий кандидат на роль управляющего: его брат всегда лучше сходился с людьми и обязательно поможет. Если сначала не съест — ведь вампиры отличаются непредсказуемым характером. Но даже с учетом этого старший Кабал куда более надежный помощник, чем те, кто прилагается к цирку изначально.

Jonathan L. Howard

Johannes Cabal the Necromancer

Роман

Жанр: стимпанк, темное плутовское фэнтези

Выход оригинала: 2009

Художник: С. Неживясова

Переводчик: Н. Алексеева

Издательство: АСТ, 2019

Серия: «Мастера магического реализма»

512 стр., 2000 экз.

«Иоганн Кабал», часть 1

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Каждую из книг про Иоганна Кабала Джонатан Говард писал в разных жанрах. Первая часть цикла — макабрические приключения с элементами черной комедии. Кабал — плохой человек, вполне это осознает, и ему плевать. Ни убийства, ни обман, ни союзы с демонами его не смущают. Гипертрофированная рациональность плюс зацикленность на цели позволяют ему отмахнуться от любых моральных дилемм и этических вопросов. Кабал всегда, тем или иным путем, выполняет поставленные задачи. Другое дело, что далеко не всегда он выполняет их так, как планировал. Немного маг, немного авантюрист, порядком преступник — он будет иногда смягчаться, но никогда не откажется от своих аморальных принципов.

Сам сюжет, отчасти бесстыдно пользующийся историей Фауста, отчасти вдохновленный неисчислимыми легендами о колдунах и дьявольских контрактах, переполненный большими и малыми отсылками на Лавкрафта, одновременно прост и затейлив. Любой мало-мальски опытный читатель в общих чертах знает, чем закончится эта история, уже на момент заключения пари между Светоносцем и Кабалом. Но причудливые локации, постоянные сложности и сама природа проклятого цирка постоянно помещают героев в странные, запутанные обстоятельства, из которых они подчас находят остроумный выход. К тому же Кабал нажил немало врагов, всегда готовых испортить некроманту жизнь, а в идеале и вовсе ее отнять.

Как это часто случается с первыми книгами, у «Иоганна Кабала» есть несколько ощутимых недостатков. Так, в начале романа автор слишком навязчиво пытается рассмешить и блеснуть эрудицией. Сам Кабал пару раз за книгу меняет характер, не радикально, но заметно, в конце, к счастью, возвращаясь к привычной сволочной натуре.

А главная слабость романа — это его темп.

Книга то несется вскачь, то делает резкую остановку, а затем, когда, казалось бы, начинается самое любопытное, совершает большой прыжок вперед во времени. Впрочем, все это роман не убивает, пусть слегка и портит. «Кабал» наполнен множеством интересных мелочей, персонажей и, самое главное, магии, о которой стоит сказать отдельно.

Магия в книге отличается от привычных фаерболов и порталов. События происходят в альтернативной Европе, где одни страны вполне узнаваемы, а другие полностью выдуманы. И магия здесь напоминает заклинания, которые можно вычитать в старинных гримуарах, — со всеми обрядами, расчетами, редкими ингредиентами и пентаграммами. Недаром Кабал повсюду носит с собой пистолет: волшебство редко бывает полезным в экстренных ситуациях. Зато, если уж чародеям дают время на подготовку, они способны перевернуть, может, и не мир, но целый город точно.



Итог: любителям приключенческой фантастики с интересным миром, расширяющимся с каждой книгой, стоит присмотреться. «Иоганн Кабал» — редкий цикл, где магия и стимпанк смешиваются абсолютно естественно, а главный герой остается притягательным, даже если он откровенный негодяй.

А что, если? Любимый писательский метод Джонатана Говарда — «круто было бы, если…» Именно так родилась первая книга цикла: Говард прочитал роман Рэя Брэдбери «Надвигается беда», и ему стало любопытно, как именно Кугер и Дарк могли стать владельцами темного карнавала.

— Не совсем честным…— повторил Сатана: в голосе его не осталось и следа радушия, ни намека на приятельские отношения.— Не совсем честным?! Теперь это был голос Инферно — стремительный рокот и леденящее душу завывание зла, которое проносилось под сводами огромной пещеры, подобно мчащемуся на лыжах духу зимы Вендиго. — Я — Сатана. Также имя мне Люцифер, или Носитель света… Кабал поморщился. И почему дьяволам всегда нужно пересказывать свою историю? — Сам Господь Бог низвергнул меня в эту темную, наполненную серными парами яму и приговорил к вечному здесь пребыванию… — А прощения попросить ты не пробовал? — прервал его Кабал. — Нет, не пробовал! Меня изгнали из Царства Господнего за грех гордыни. Моя репутация будет подорвана, если я пойду извиняться!

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