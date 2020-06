Фантастика и фэнтези по-афроамерикански

Многим из нас хотелось бы решительно шагнуть в светлое будущее, где отличия не делают человека объектом пренебрежения или травли. И люди с разным цветом кожи, ориентацией и религиозными убеждениями сосуществуют в мире. Но, к сожалению, наш мир пока не таков.

Сегодня мы расскажем как про знаковых авторов фантастики, так и просто про перспективных молодых авторов. Они жили в разное время, работают в разных направлениях жанра. Объединяет их две вещи — они талантливые писатели и они афроамериканцы. И мотивы преодоления различий часто можно встретить в их произведениях в том или ином виде — ведь творчество это так или иначе сублимация жизненного опыта автора.

Октавия Батлер

На счету Октавии Батлер не очень много книг, но те, что есть, стали знаковыми для западной культуры. Октавия считается первой чернокожей женщиной фантастом, которая приобрела мировую известность. Она прожила необычную, но, по собственным словам, счастливую жизнь в уединении. Ее путь к успеху был долгим, и настоящую популярность Батлер обрела, когда перестала стилизовать свое творчество под «белую» и «мужскую» фантастику, и начала писать о том, что считала действительно важным. Ведь еще в детстве Октавия задавалась вопросом, почему среди писателей-фантастов так мало афроамериканцев. Это ведь не значило, что их не может быть.

Октавия Батлер родилась в 1947 году и была долгожданным ребенком — до этого у матери было около пяти неудачных беременностей. Но вскоре после рождения Октавии ее отец, который работал чистильщиком обуви, умер. Чтобы уследить за ребенком, мать часто водила ее с собой, в том числе на работы по уборке, так что Батлер с детства знала, что из домов белых нанимателей им полагается уходить через заднюю дверь, чтобы никто не заметил. Будучи необщительной, Октавия плохо ладила со сверстниками и проводила много времени в общественной библиотеке. Любовь к литературе привела ее к идее начать писать самой. Все началось с рассказов про лошадей, но достаточно скоро перешло к фантастике. И, несмотря на то, что собственная тетушка увещевала Октавию, что «негры не становятся писателями», а мать видела ее в роли секретарши со стабильным доходом, Батлер уверенно шла к своей цели год за годом, сквозь все неудачи.

После пары купленных рассказов, в 1976 году, наконец, выходит дебютный роман Октавии Батлер — «Хозяин матрицы». Эта книга положила начало циклу книг о вражде телепатов и мутировавших под действием инопланетного вируса людей. Но по-настоящему знаковый роман Батлер издала в 1979 году, когда отвлеклась от своего цикла. До сих пор не переводившийся на русский Kindred рассказывает историю о путешествиях во времени и ужасах рабства. Книга несколько раз отклонялась издательствами, а теперь входит в программу многих учебных произведений в Соединенных Штатах. Последний роман Октавии Батлер вышел в 2005 году после семилетнего перерыва в творчестве — за год до смерти писательницы.

Самуэль Дилейни

Дилейни — писатель-фантаст, чья самая значимая книга вызывает много споров о том, можно ли вообще причислять ее к научной фантастике. Тем не менее раннее творчество автора не вызывало таких вопросов. Дилейни бросил колледж, чтобы писать, и был замечен критиками с первого романа — «Драгоценности Эптора». До двадцати пяти лет он написал восемь романов и получил две премии «Небьюла»: за лучший роман «Вавилон-17» (1966) и «Пересечение Эйнштейна» (1967). Впоследствии Дилейни перешёл к более сложным форме и стилю, а также «скандальным» темам, например, гомосексуальности.

Родился писатель в 1942 году. Его отец управлял похоронным бюро Levy & Delany в Гарлеме и жила семья небедно. Это позволило Самуэлю, в отличие например от Октавии Батлер, учиться в престижной школе для одаренных детей. Тем не менее без сложностей в жизни не обошлось, и темы положения в обществе, классовых различий и возможности (или невозможности) их преодоления нашли яркое отражение в творчестве . Позже, начиная с 70-х годов, к ним добавляются проблемы сексуальных меньшинств.

Над своим наиболее известным романом — «Далгрен» — Самуэль работал около семи лет. Это произведение сложной формы и стиля объемом в 900 страниц. Роман не завоевал никаких премий, но книга была распродана тиражом в 700 000 экземпляров. Действие происходит в городе Беллона вокруг, отрезанном от сети радио и телефонов. Главный герой — подросток-маргинал Далгрен, обладающий художественным талантом и склонностью к насилию. Он появляется в Беллоне, над которым в небе можно увидеть две луны, и проходит череду опасных столкновений, вплоть до борьбы с соперниками и уличными бандами.

Виктор Лаваль

Виктор Лаваль — сын матери-одиночки, которая эмигрировала из Уганды в возрасте двадцати лет. Будучи американцем в первом поколении, он учился в Вудмерской академии и получил степень по английскому языку в Корнельском университете, а также степень магистра изящных искусств в области творческого письма в Колумбийском университете.

Героями творчества Лаваля чаще всего становятся афроамериканцы и латиноамериканцы — как представители общества, притесняемые в США. «Своим» жанром он выбрал фантастические ужасы, обыгрывая в том числе сюжеты Лавкрафта и историю Франкенштейна. Он пишет глубоко тревожные истории, в которых раса героев хоть и не выступает центральным мотивом, но вполне важна. Его самой успешной книгой можно считать вышедшего недавно на русском «Подменыша». В 2017-м роман вошёл в десятку лучших по мнению Нью-Йоркской публичной библиотеки. Кроме того, книга получила Всемирную и Британскую Премию Фэнтези, а также «Локус».

Сейчас Лаваль преподает в Колумбийском университете. Двум предыдущим писателям нашей подборки было бы приятно узнать, что те, кто пойдет по их стопам, сможет зайти так далеко.

Марлон Джеймс

Марлон Джеймс — ямайский автор, чей первый роман издательства неоднократно отклоняли, а третий получил Букеровскую премию. При этом к жанру фэнтези Джеймс обратился уже после этого, решив поработать в направлении, которое любит с детства. Даже если это будет значить для него отход от привычных методов литературной работы. Трилогия «Темная звезда» базируется на африканских легендах и будет рассказывать одну историю с трех разных точек зрения. Пока свет увидела только первая книга из трех — «Черный леопард, рыжий волк».

Родители Марлона Джеймса работают в ямайской полиции, мать — детективом, а отец — юристом. Они привили сыну любовь к классической литературе — таким авторам, как О. Генри, Шекспир и Кольридж. Джеймс закончил престижную школу и изучал английский язык и литературу в университете. При этом с Ямайки он выбирался с настроем «в самолете или в гробу, неважно». Его пугала экономическая стагнация и ожесточенная обстановка в родном регионе, в том числе гомофобная. Иронично, что именно изображение такой картины Ямайки принесло ему в итоге литературную известность и престижную премию.

Знаковым стал для Марлона Джейсма роман «Краткая история семи убийств», рассказывающий историю покушения на Боба Марли. Творчество Марлона Джеймса в целом можно охарактеризовать как очень кровавое и жестокое. На Ямайке с семидесятых правят бал гангстеры и наркодилеры, в древних джунглях «Черного леопарда, рыжего волка» — работорговля, монстры и безумные короли.

Н.К. Джемисин

Нора К. Джемисин — автор фантастики и фэнтези, а также, до недавнего времени, практикующий психолог. В 2016 году за роман «Пятое время года» она получила премию «Хьюго» в номинации «лучший роман» и была первой афроамериканской женщиной-писательницей, кому это удалось. Продолжения романа, «Врата обелиска» и «Каменные небеса», тоже получили эту премию — так, Джемисин стала первым автором, которая получила премию «Хьюго» за лучший роман в течение трех лет подряд.

Будучи автором нового века, в том же 2016 году Джемисин запустила кампанию на сайте Patreon и собрала достаточно средств, чтобы отказаться от карьеры психолога-консультанта и полностью посвятить себя писательству. Уже в следующем году пресса присвоила ей титул «писателя-фантаста, которого должна читать каждая женщина». В творчестве и в жизни, Нора уделяет большое внимание конфликтам культур, а также темам угнетения и феминизма.

Так, в той самой «выигрышной» трилогии «Расколотая Земля» Джемисин описывает нестабильный мир с необычной тектонической активностью, которая вызывает регулярные катаклизмы. Цивилизации удается переживать их благодаря помощи магов-орогены, которые удивительным образом оказались презираемой кастой, которую боятся, проклинают и стремятся поработить. В трилогии детально раскрыта тема природы рабства и противостояния ему.

Ребекка Роанхорс

Ребекка Роанхорс афроамериканка только наполовину, а на вторую она принадлежит к североамериканским индейцам. Сегодня она называет Навахо своей второй семьей, хотя сама Роанхорс по рождению должна принадлежать к другому племени, более малочисленному. Она прожила несколько лет в племени Навахо, к которому принадлежит ее муж.

Ребекка родилась в 1971 году и росла в маленьком городке штата Техас. С африканскими и индейскими корнями детство в таком месте было сложным. Но именно это подтолкнуло Ребекку к бегству в выдуманные миры, как чужие, так и собственные. Впоследствии, получив степень бакалавра религиоведения, магистра богословия и доктора философии, Роанхорс ворвалась в мир большой литературы. Ее рассказ Welcome to Your Authentic Indian Experience™ получил «Хьюго» и «Небьюлу», а кроме того, Ребекка выиграла премию имени Джона У. Кэмпбелла как лучший начинающий автор. Дебютный роман писательницы — «След молнии» — был номинирован на те же премии, а ещё получил «Локус». Это постапокалиптическое фэнтези, вдохновленное мифами племени Навахо.

Наследие коренного населения Америки стало для Ребекки наиболее значимым в творческом плане. Ей действительно важно поделиться с читателями невидимым «закулисьем» родной для нее культуры.

Ннеди Окорафор

Ннеди Окорафор — дочь иммигрантов из Нигерии, родившаяся в США. Ее родители приехали в Штаты учиться, но затем не смогли вернуться на родину, потому что там шла гражданская война. Однако, когда ситуация успокоилась, они часто навещали родственников в Нигерии и возили с собой дочь. Эти визиты впоследствии оказали значительное влияние на ее творчество. Особенно с учетом того, что родители Ннеди происходили из одной из крупнейших и наиболее влиятельных этнических групп в Нигерии — игбо.

Во время учебы в средней школе Окорафор была восходящей звездой тенниса и легкой атлетики, а также преуспела в математике и естественных науках. Из-за своего интереса к насекомым она хотела стать энтомологом. В возрасте 13 лет ей поставили диагноз «сколиоз», который с возрастом ухудшался. В 19 лет она перенесла операцию по спондилодезу, чтобы выпрямить и сплавить позвоночник, но редкое осложнение привело к тому, что Окорафор парализовало ноги.

Ннеди принялась писать небольшие рассказы на полях научно-фантастической книги, которая у нее была. Это был первый раз, когда она писала что-то художественное. В то лето, после интенсивной физической терапии, Окорафор восстановила способность ходить, но она не смогла продолжить свою спортивную карьеру — для ходьбы ей теперь требовалась трость. По предложению близкой подруги она записалась на курсы творческого письма и к концу семестра уже сочиняла свой первый роман.

По собственному признанию, Ннеди очень серьезно относится к своему двойственному наследию — африканскому и американскому — и думает, что в этом лежат корни ее интереса именно к жанрам фэнтези и фантастики. Жизнь «на границе» позволяет ей видеть с разных точек зрения, а затем обрабатывать определенные идеи и определенные истории уникальным способом. Ее работы рассматривают весомые социальные проблемы: расовое и гендерное неравенство, политическое насилие, разрушение окружающей среды, геноцид и коррупцию. Сейчас на ее счету около двадцати произведений — взрослых, юношеских и даже детских. Декорациями почти всегда служит именно Африка, но часто с неожиданных ракурсов — например, роман «Кто боится смерти» и вовсе относят к технофэнтези. Кроме того, Окорафор завоевала более десяти литературных премий, в числе которых «Хьюго», «Небьюла», «Локус» и «Всемирная премия фэнтези».