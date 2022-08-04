Что почитать? 5 фэнтези-романов про хитроумные заговоры

Многие поклонники фантастики, особенно фэнтези, обожают многотомные циклы. Но пишутся они долго и ещё дольше идут к читателю. Оттого особую ценность имеют отдельные романы или очень короткие циклы с абсолютно законченным сюжетом. Мы продолжаем рассказывать (или напоминать) о таких произведениях, которые способны доставить немало удовольствия сами по себе, без привязки к масштабным сериям.

В каждом мини-топе по пять названий, объединённых темой, приёмами, антуражем. В первом выпуске мы говорили о внецикловых фэнтезийных романах, в центре которых были умные и сильные герои-одиночки.

На сей раз наш рассказ о фэнтези, герои которого вынуждены участвовать в хитроумных и коварных заговорах сами (обычно поневоле) или, что чаще, распутывать их. Итак, пять романов интриганского фэнтези о схватке за власть, кошелёк или жизнь.

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Марта Уэллс « Стихия огня » ( The Element of Fire, 1993 )

Сюжет: коварный колдун Урбейн Грандье бросает вызов королю Иль-Рьена, вступив в сговор с тёмными фейри Двора Неблагого. И вот уже королевский замок наводнён нечистой силой, под угрозой вся столица. А тут ещё могущественный герцог Дензиль воду мутит. Капитану гвардии королевы Томасу Бонифасу и юной волшебнице Каде придётся буквально из кожи вылезти, чтобы исправить положение…

Впечатления: роман входит в цикл «Иль-Рьен», но чисто формально с другими томами (а это ещё четыре романа и сборник рассказов) его объединяет лишь место действия. Это мир королевства Иль-Рьен, причудливая смесь кельтских сказок про коварных фейри и псевдоистории в духе Александра Дюма.

В центре повествования — заговор против королевства, точнее, целых три заговора, которые, пересекаясь друг с другом, делают общую ситуацию довольно запутанной. Каждый из заговорщиков преследует собственные цели и всегда готов к предательству, оттого временные союзы трещат по швам. Как всегда — «где чего-то слишком много, жди печального итога».

Отчасти то же можно сказать и о самом романе. Марта Уэллс — одна из ведущих авторов современной фантастики. Однако «Стихия огня» — её дебютный роман, и это чувствуется. Книга хорошо написана, сюжет увлекательный, мир интересный, герои симпатичные, но… Типичный недостаток дебютанта — желание охватить всё и сразу. Даже само направление романа сложно определить. Это, конечно, фэнтези, но какое? Эпическое, авантюрное, мифологическое, интриганское, детективное, романтическое, героическое, галантное, психологическое?

В пятьсот с небольшим страниц Уэллс втиснула целый ворох элементов, и некоторые из них слабо сочетаются друг с другом. Оттого общее впечатление от книги противоречивое. С одной стороны, она очень неплоха — особенно как интриганское фэнтези с уклоном в романтику. С другой — автору стоило либо выбросить часть линий, чтобы облегчить текст, либо, наоборот, расширить его, превратив хотя бы в дилогию.

Вердикт: симпатичная книга с интригами внутри интриг, дуэлями на шпагах, магическими поединками и романтическими переживаниями. Далеко не шедевр, но если хочется чего-то в духе «Двадцати лет спустя», только с магией, то вполне сгодится.

Тереза Эджертон « Ожерелье королевы » ( The Queen’s Necklace, 2001 )

Сюжет: полторы тысячи лет назад люди низвергли великую империю гоблинов-чародеев. Ныне на бывших имперских землях существует около сотни мелких королевств, княжеств, республик, и самые значимые из них имеют Сокровище — магический гоблинский артефакт, обладание которым поддерживает благополучие страны. И вдруг по всему континенту Сокровища начинают пропадать одно за другим. Надвигается хаос… Кто стоит за этим? В запутанном заговоре пытаются разобраться шалопай-аристократ Вилрован и его юная жена Лилиана. Герои совсем не те, кем кажутся — даже друг для друга.

Впечатления: в отличие от книги Уэллс, роман Эджертон далеко не дебютный, но у него схожий недостаток — избыточность. Сюжетных линий, событий и героев здесь хватило бы как минимум на трилогию, но автор умудрилась втиснуть всё это в рамки одного законченного романа. Оттого впечатления от книги немного сумбурные.

И это досадно, потому что роман оригинально написан — автор прибегла к стилизации под английскую классику. При чтении на ум приходят книги самых разных авторов — от Теккерея и Хоупа до Сабатини, Орци и сестёр Бронте впридачу. Так что те, кто с английской классикой XIX–XX веков не знаком, немало потеряют, ведь Эджертон стилизует текст мастерски: это касается и манеры письма, и строения сюжета, и антуража, и разработки героев.

Пожалуй, если бы автор ограничилась именно стилизацией под классику с упором на приключения беспутного дворянина и его своенравной жёнушки (здравствуй, Алый Первоцвет!), роман читался бы гораздо приятнее. Но Эджертон перестаралась — персонажей множество, и каждый оттягивает на себя немало читательского внимания.

Что касается собственно заговора, то он по-настоящему масштабный: и готовился не один век, и участников уйма, и цель эпическая. А ещё у него есть типичный для таких замыслов недостаток — слишком многое зависит от человеческого фактора. То, что хорошо выглядит на бумаге, очень сложно претворить в реальность. Самый эффективный заговор — тот, что требует минимум времени и участников…

Вердикт: возможно, не зря авторы фэнтези чаще всего пишут трилогии? Конечно, перебор с томами тоже так себе идея — особенно когда запланированные три-четыре романа превращаются в затянутый долгострой (Джордж Мартин, это тебе!). Но втиснуть в один законченный роман множество событий и получить вменяемый результат не каждому дано. У Терезы Эджертон почти получилось, поэтому её роман неплох. Но он мог быть гораздо лучше — в виде небольшого цикла.

Лоис Макмастер Буджолд « Священная охота » ( Hallowed Hunt, 2005 )

Сюжет: лорд Ингри кин Волфклиф — мастер на все руки при хранителе печати Хетваре, самом могущественном чиновнике королевства. Ну, то есть подай, принеси, убей… Ингри поручают разобраться со смертью наследного принца — заткнуть злые языки и замести следы. Правда, очаровательную леди Йяду заткнуть проблематично, тем более что Ингри она явно небезразлична. Но почему же лорд раз за разом пытается ликвидировать девушку, ведь приказа «убить» он не получал? Или всё же получал, только сам об этом не помнит?

Впечатления: роман входит в условный Шалионский цикл, но с другими томами связан только миром, а потому его можно читать наособицу. Здесь есть не только типичные для книг Буджолд темы и мотивы, этот роман ещё и своеобразный детектив.

Главный герой совершает неочевидные поступки, постепенно понимая, что стал невольной марионеткой некой могущественной фигуры, которая преследует загадочные цели. Причём речь не просто о заговоре с целью захвата власти в королевстве — намерения злодея гораздо шире. И гораздо страньше, хотя в этом как раз ничего удивительного нет, ведь антагонист безумен как мартовский заяц, что с учётом его жизненных обстоятельств вполне объяснимо.

Кстати, сам заговор почти идеален, ведь он очень камерный. Злодей действует в одиночку, контролируя других людей — либо с помощью могучей магии, либо благодаря своему положению в обществе. Именно потому шансы на успех очень велики: ещё бы, с одним-то участником предательство исключено. Впрочем, если главный заговорщик — псих, то кто знает, чего ждать?

Вердикт: типично буджолдовское произведение — с вниманием к внутреннему миру героя, сильными женщинами, романтикой, напряжённым сюжетом, неочевидными решениями. Далеко не лучшая книга автора, зато злодей-заговорщик действительно хорош!

Ольга Голотвина «Два талисмана» (2014)

Сюжет: молодой аристократ Ларш Ночная Волна из Клана Спрута, племянник лорда-хранителя великого торгового города Аршмир, из-за ссоры с дядей сослан в городскую стражу, репутация которой — ниже плинтуса. Однако именно благодаря новой службе Ларш получает шанс спасти и дядю, и город, да и королевство впридачу.

Впечатления: хоть роман и входит в довольно объёмный цикл о королевстве Великий Грайан, но сюжетно он никак не связан с другими томами и полностью закончен (хотя автор недавно сочинила продолжение).

В «Двух талисманах» необычно уже то, что, хоть Ларш и важный персонаж, он всё же не центральный герой. Такового в книге вообще нет. Перед нами истории десятка обитателей Аршмира, действия каждого из которых так или иначе влияют на происходящие в городе события. На первый взгляд, это типичная для торгового города суета — однако она скрывает под собой тёмные глубины. Сразу несколько мелких интриг и махинаций — иногда преднамеренно, но по большей части невольно — сплетаются воедино, в заговор, способный уничтожить королевство.

Как всегда у Голотвиной, книга хороша — в ней есть и приключения, и юмор, и драма, да и детективный сюжет неплох. Ну и, конечно, целая толпа симпатичных персонажей, все действия и мотивация которых логичны и осмысленны.

Вердикт: достойный фэнтезийный детектив, в основе которого идея о том, что даже великое королевство способно погибнуть от какой-то малости. Впрочем, и самый хитрый заговор может оказаться на грани краха из-за сущей нелепицы.

Синтия Хэнд, Джоди Мидоуз, Броди Эштон «Моя Леди Джейн» (My Lady Jane, 2016)

Сюжет: леди Джейн Грей обожает читать и не хочет замуж. Но, увы, долг зовёт — ей придётся стать женой Гиффорда Дадли, младшего сына могущественного королевского канцлера. Конечно, брак по сговору, пусть и без любви, дело обычное — особенно для Англии XVI века. Но вскоре Джейн и Гиффорд понимают, что стали главными инструментами заговора по захвату власти, и эта идея им совсем не нравится.

Впечатления: Джейн Грей — трагическая фигура английской истории. По вине амбициозных родичей она была впутана в заговор и возведена на трон ровно на девять дней, после чего лишилась головы. Роман трёх соавторш — альтернативная версия исторических событий. Причём версия фэнтезийная, с магическими превращениями и изрядной долей иронии — по сути, это постмодернистский коктейль, герои которого мало похожи на исторические прототипы.

Во всех книгах, упомянутых в обзоре, герои заговоры раскрывали — а вот герои «Моей леди Джейн» в нём участвуют, хоть и не желая того. Вдобавок формально они главные бенефициары — Джейн должна стать королевой Англии, а Гиффорд, соответственно, её принцем-консортом. Вот только герои этого не хотят, а потому решают сыграть в свою игру, даже если им и придётся противостоять собственным родителям. Ну и в процессе увлекательной борьбы, насыщенной интригами и драками, обрести взаимную любовь и попытаться сохранить головы на плечах.

Вердикт: на удивление хорошая книга с увлекательным сюжетом, симпатичным юмором и очаровательными героями. А ещё с отсылками к реальной истории Англии. Этот роман — исторический анекдот, забавный и милый.

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Надеемся, наша подборка романов с законченным сюжетом поможет тем, кто их ещё не читал, найти для себя что-нибудь интересное. И если такой формат вам нравится, то мы продолжим рассказывать о небольших фантастических произведениях, которые зачастую способны доставить не меньше удовольствия, чем объёмные циклы.