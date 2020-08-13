Майя Лидия Коссаковская «Сеятель ветра»: фэнтези на основе христианской мифологии

Бог вовсе не умер, он просто ушёл. И архангелы скрывают от рядового состава, что Бог покинул Рай и забрал с собой серафимов. Габриэль отчаянно пытается поддерживать хотя бы видимость порядка, Абаддон, он же Даймон Фрэй, бродит по Вселенной, патрулируя её границы, а Люцифер устало подавляет восстания в Аду. Для полного счастья им не хватает только Апокалипсиса, который, впрочем, давно предсказан и обязательно наступит, если герои не найдут способа его предотвратить…

Maja Lidia Kossakowska

Siewca Wiatru

Роман

Жанр: героическое фэнтези

Выход оригинала: 2004

Художник: Д. Крайон

Переводчик: И. Шевченко

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2020

Серия: «Fanzon. Польская фантастика»

576 стр., 5000 экз.

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Польская писательница берёт христианскую мифологию и безо всяких затруднений превращает её в героическое фэнтези. Ангелы здесь, хоть и обладают могуществом, куда ближе к людям, чем к непостижимым Божьим посланникам. Их функции многочисленны — от обслуживания механизмов Вселенной до защиты мира от порождений Антикреатора, Тени Создателя, которую он когда-то отделил от своей личности, оставив себе лишь положительные качества. Ангелы работают, воюют, интригуют и пытаются найти в этом какой-то смысл, что в отсутствие Бога становится всё трудней. В каждом из лагерей, будь то Небеса, Ад или Лимбо, существуют десятки фракций со своими идеалами и целями. И часть из них полагает, что пора бы уже провести обнуление существующего порядка, — может, Создатель вернётся после Страшного Суда?

Даймон Фрэй был когда-то одним из полководцев ангельской армии. Но в результате несправедливого суда он оказался в уникальной ситуации: Фрэй — единственный ангел, который одновременно и жив, и мёртв, своего рода зомби с крыльями. Бог сделал его ангелом разрушения, поручил ему Ключ от Бездны, и теперь Абаддона боятся даже его собратья. Вечный изгой, обречённый разрушать все вокруг себя, он тем не менее остаётся одной из ключевых фигур в грядущем Апокалипсисе, и без него Враг обязательно победит. Вот почему заговорщики отчаянно пытаются устранить Фрэя всеми возможными средствами, не забывая и о его немногочисленных друзьях. Атаковать архангелов и ангела разрушения напрямую опасно — всё-таки это одни из самых могущественных существ во Вселенной, — но можно поместить их в ситуацию, где они попросту ничего не сумеют сделать. Книга оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, здесь интересный сеттинг, в который хотелось бы погрузиться глубже. У христианства богатая мифология, и Коссаковская не стесняется ею пользоваться, черпая из средневековой философии, богословских текстов и собственного воображения. Мир вызывает лёгкую ассоциацию с романами Роджера Желязны — несколько тоскливая вселенная, населённая усталыми бессмертными и странными существами. Фантазии есть где развернуться: Лимбо и Ад почти не описываются, да и многие другие аспекты мира затрагиваются мельком, интригуя читателя, но не раскрываясь перед ним.

С другой стороны, вместо персонажей здесь типажи: трагический и вечно страдающий Даймон Фрэй, вспыльчивый и могущественный Михаэль, мудрый и уставший Габриэль, обманувшийся и обиженный Люцифер и прочая, и прочая. Каждый из героев, как отрицательных, так и положительных, прост почти до примитивности. По образу мыслей тысячелетние ангелы ничем не отличаются от вояк невысокого звания, какими их изображают в фэнтези. Женские персонажи сплошь восторженные и наивные девушки с большим сердцем — помимо единственной, но тоже типичной, интриганки. У которой, впрочем, тоже сердце болит. И сопереживать таким героям, которые, скорее, воспринимаются функциями сюжета, непросто.

Отдельное недоумение вызывает любовная линия, словно вышедшая из лавбургеров. Чувства героев настолько же глубокие, насколько внезапные. И трудно поверить, что ангел, живущий почти со времён создания Вселенной, влюбится сразу и навсегда, ещё даже не узнав имени девушки.

Итог: незатейливое героическое фэнтези. Но если хочется пафоса и сражений, внезапной трагической любви и мужественных героев, роман можно прочитать даже с удовольствием, тем более что это завязка цикла, пусть и логически завершённая. Хотя не оставляет чувство, что из всего этого могла получиться куда более интересная книга.

Графиня польского фэнтези Майя Лидия Коссаковская — дипломированный историк, происходит из графского рода. Дебютировала как фантаст в 1997 году, но сначала писала только фэнтезийные рассказы — «Сеятель ветра» стал её первым романом. Сейчас у Коссаковской их уже более десятка. Двукратный лауреат премии Януша Зайделя. Коссаковская замужем за писателем Ярославом Гжендовичем.

— Видели, как он с ним обращался? Как с мусором! — голос Люцифера дрожал от негодования.

— Он не лучше обошелся и с нами, — буркнул Разиэль.

— Наглая сволочь! — рявкнул с раздражением Михаэль, встряхивая шафрановыми кудрями. — Он заставил нас целый день стоять в своей гребаной тронной зале в наказание, словно маленьких ангелов в углу.

— Проблема в том, что мы должны его слушаться.

— Кто сказал, что должны? — Люцифер ударил кулаком по столу.