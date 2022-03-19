Марк Берроуз «Магия Терри Пратчетта. Биография творца Плоского мира»

Обстоятельная биография сэра Терри Пратчетта — от рождения до смерти, от ребёнка из бедного пригорода до самого читаемого автора Великобритании.

Marc Burrows

The Magic of Terry Pratchett

Документальное произведение

Жанр: биография

Выход оригинала: 2020

Переводчики: В. Гольдич, И. Оганесова

Издательство: «Эксмо»: fanzon, 2021

Серия: «Fanzon. Всё о великих фантастах»

Возрастной рейтинг: 16+

448 с., 3000 экз.

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Автор этой книги, англичанин Марк Берроуз, — музыкальный журналист и кинокритик, написавший тонны статей, рецензий и интервью для The Guardian, Observer и других авторитетных британских изданий. А ещё он большой поклонник книг Терри Пратчетта. Всю жизнь он мечтал встретиться со своим кумиром — но сначала не складывалось, а потом стало слишком поздно. И тогда Марк решил выразить любовь к сэру Терри и его текстам самым доступным ему способом — написать книгу.

Надо отдать автору должное: он постарался взять интервью у всех, кто имел отношение к жизни Пратчетта. Издатели, одноклассники и коллеги-писатели, соавторы Нил Гейман и Стивен Бакстер, художник Пол Кидби и личный ассистент Роб Уилкинс, а также дочь Пратчетта Рианна — все они внесли в этот текст бесценный вклад. И ещё Марк перечитал и пересмотрел, вероятно, практически все интервью писателя, а также статьи и телесюжеты о нём. Не говоря уже о том, что он прочитал все его произведения.

Для поклонников Пратчетта — таких же как автор — эта книга может стать настоящим кладом.

Кто-то увидит в ней головокружительную историю успеха мальчика, который родился в доме без водопровода и превратился в самого читаемого и богатого британского писателя (пока его не обошла по обоим пунктам Джоан Роулинг).

Других заинтересуют детали, встречающиеся далеко не в каждой публикации о Пратчетте, — например, откуда у него появилась привычка носить Ту Самую Шляпу или что означали на личном пратчеттовском профессиональном сленге «лимонный шербет» и «сигареты». А кому-то наверняка понравятся дилетантские, но довольно точные замечания автора о книгах Пратчетта.

Читать книгу приятно ещё и благодаря стилю автора — лёгкому, не лишённому юмора. Иногда он увлекается, пытаясь сравняться в количестве и качестве шуток со своим кумиром (например, он довольно часто шутит в примечаниях), — но, к счастью, ему не изменяет чувство меры, и он не забывает, что пишет биографию, а не фанфик.

Искренняя любовь автора к герою — несомненное достоинство книги. Увы, она же розовым туманом окутывает фигуру писателя, застилает Берроузу глаза и мешает ему создать объёмный портрет реального человека, каким его всё ещё помнят близкие. Берроуз обходит острые углы, связанные, например, с не самым лёгким характером писателя (скандальные истории он объясняет тем, что, мол, сэр Терри «ненавидел глупцов»), не уточняет, почему Пратчетт на какое-то время перестал общаться с хорошим другом Нилом Гейманом, лишь намекает, что покойный автор был мастером мистификаций и многого о себе недоговаривал. Но, вероятно, раскрытие подобных щекотливых тем Берроуз решил оставить другим биографам.

Конечно, было бы логичнее, если бы первую посмертную биографию человека, ушедшего от нас совсем недавно, написал кто-то, кто знал его лично или хотя бы встречался с ним. И тут Марк Берроуз нас порадовал, обронив в одном из примечаний, что биографию Пратчетта сейчас пишет его верный личный ассистент Роб Уилкинс. Однако в мире каждый год выходит море биографий в стиле серии «Жизнь замечательных людей». Их авторы пересказывают факты из жизни своих героев и в некотором роде способствуют их канонизации — превращению реального человека в светлый образ. Можно как угодно относиться к такому процессу, но он неизбежен. В случае сэра Терри Пратчетта книга Марка Берроуза, пожалуй, станет первым камнем в фундаменте этого пьедестала.

Итог: издание на русском языке первой по-настоящему полной биографии Терри Пратчетта, полной любви и обожания. Клад для таких же завзятых поклонников сэра Терри, как автор этой книги.

Слово творца В 2010 году Терри пригласили в качестве гостя на передачу BBC Radio 4 The Museum of Curiosity («Музей любопытства»), созданную моим другом Дэном. Дэн знал, что я большой любитель книг Пратчетта, и позвал меня на запись, но по какой-то причине — сейчас, через десять лет, уже не в силах её вспомнить — я не смог в ней поучаствовать. На следующий день Дэн рассказал, как после шоу они с Терри Пратчеттом и его ассистентом Робом Уилкинсом замечательно провели время в баре, обменивались шутками и болтали о различных проблемах мира. Я пришёл в ужас. Так я упустил шанс свободно пообщаться со своим самым любимым автором всех времён.

Ринсвинд — первый действительно удачный главный герой Пратчетта, который внес огромный вклад в успех «Цвета волшебства»; раздражение Ринсвинда от проклятого идиотизма вселенной пришло исключительно от его создателя. Годы спустя в интервью, которое Пратчетт дал Second Life в 2009 году, он рассказал поклонникам, что в глубине души из всех своих персонажей сильнее всего он связан с Ринсвиндом.