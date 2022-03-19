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    #биография #писатели-фантасты #Терри Пратчетт

    Марк Берроуз «Магия Терри Пратчетта. Биография творца Плоского мира». Обстоятельное жизнеописание в стиле серии «ЖЗЛ»

    19 марта 2022
    19.03.2022
    12921
    4 минуты на чтение
    #биография #писатели-фантасты #Терри Пратчетт

    Обстоятельная биография сэра Терри Пратчетта — от рождения до смерти, от ребёнка из бедного пригорода до самого читаемого автора Великобритании.

    Магия Терри Пратчетта

    Marc Burrows
    The Magic of Terry Pratchett
    Документальное произведение
    Жанр: биография
    Выход оригинала: 2020
    Переводчики: В. Гольдич, И. Оганесова
    Издательство: «Эксмо»: fanzon, 2021
    Серия: «Fanzon. Всё о великих фантастах»
    Возрастной рейтинг: 16+
    448 с., 3000 экз.
    Похоже на:
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    Лайон Спрэг де Камп «Лавкрафт»

    Автор этой книги, англичанин Марк Берроуз, — музыкальный журналист и кинокритик, написавший тонны статей, рецензий и интервью для The Guardian, Observer и других авторитетных британских изданий. А ещё он большой поклонник книг Терри Пратчетта. Всю жизнь он мечтал встретиться со своим кумиром — но сначала не складывалось, а потом стало слишком поздно. И тогда Марк решил выразить любовь к сэру Терри и его текстам самым доступным ему способом — написать книгу.

    Надо отдать автору должное: он постарался взять интервью у всех, кто имел отношение к жизни Пратчетта. Издатели, одноклассники и коллеги-писатели, соавторы Нил Гейман и Стивен Бакстер, художник Пол Кидби и личный ассистент Роб Уилкинс, а также дочь Пратчетта Рианна — все они внесли в этот текст бесценный вклад. И ещё Марк перечитал и пересмотрел, вероятно, практически все интервью писателя, а также статьи и телесюжеты о нём. Не говоря уже о том, что он прочитал все его произведения.

    Для поклонников Пратчетта — таких же как автор — эта книга может стать настоящим кладом.

    Кто-то увидит в ней головокружительную историю успеха мальчика, который родился в доме без водопровода и превратился в самого читаемого и богатого британского писателя (пока его не обошла по обоим пунктам Джоан Роулинг).

    Других заинтересуют детали, встречающиеся далеко не в каждой публикации о Пратчетте, — например, откуда у него появилась привычка носить Ту Самую Шляпу или что означали на личном пратчеттовском профессиональном сленге «лимонный шербет» и «сигареты». А кому-то наверняка понравятся дилетантские, но довольно точные замечания автора о книгах Пратчетта.

    Читать книгу приятно ещё и благодаря стилю автора — лёгкому, не лишённому юмора. Иногда он увлекается, пытаясь сравняться в количестве и качестве шуток со своим кумиром (например, он довольно часто шутит в примечаниях), — но, к счастью, ему не изменяет чувство меры, и он не забывает, что пишет биографию, а не фанфик.

    Искренняя любовь автора к герою — несомненное достоинство книги. Увы, она же розовым туманом окутывает фигуру писателя, застилает Берроузу глаза и мешает ему создать объёмный портрет реального человека, каким его всё ещё помнят близкие. Берроуз обходит острые углы, связанные, например, с не самым лёгким характером писателя (скандальные истории он объясняет тем, что, мол, сэр Терри «ненавидел глупцов»), не уточняет, почему Пратчетт на какое-то время перестал общаться с хорошим другом Нилом Гейманом, лишь намекает, что покойный автор был мастером мистификаций и многого о себе недоговаривал. Но, вероятно, раскрытие подобных щекотливых тем Берроуз решил оставить другим биографам.

    Конечно, было бы логичнее, если бы первую посмертную биографию человека, ушедшего от нас совсем недавно, написал кто-то, кто знал его лично или хотя бы встречался с ним. И тут Марк Берроуз нас порадовал, обронив в одном из примечаний, что биографию Пратчетта сейчас пишет его верный личный ассистент Роб Уилкинс. Однако в мире каждый год выходит море биографий в стиле серии «Жизнь замечательных людей». Их авторы пересказывают факты из жизни своих героев и в некотором роде способствуют их канонизации — превращению реального человека в светлый образ. Можно как угодно относиться к такому процессу, но он неизбежен. В случае сэра Терри Пратчетта книга Марка Берроуза, пожалуй, станет первым камнем в фундаменте этого пьедестала.

    Итог: издание на русском языке первой по-настоящему полной биографии Терри Пратчетта, полной любви и обожания. Клад для таких же завзятых поклонников сэра Терри, как автор этой книги.

    Слово творца

    В 2010 году Терри пригласили в качестве гостя на передачу BBC Radio 4 The Museum of Curiosity («Музей любопытства»), созданную моим другом Дэном. Дэн знал, что я большой любитель книг Пратчетта, и позвал меня на запись, но по какой-то причине — сейчас, через десять лет, уже не в силах её вспомнить — я не смог в ней поучаствовать. На следующий день Дэн рассказал, как после шоу они с Терри Пратчеттом и его ассистентом Робом Уилкинсом замечательно провели время в баре, обменивались шутками и болтали о различных проблемах мира. Я пришёл в ужас. Так я упустил шанс свободно пообщаться со своим самым любимым автором всех времён.

    Ринсвинд — первый действительно удачный главный герой Пратчетта, который внес огромный вклад в успех «Цвета волшебства»; раздражение Ринсвинда от проклятого идиотизма вселенной пришло исключительно от его создателя. Годы спустя в интервью, которое Пратчетт дал Second Life в 2009 году, он рассказал поклонникам, что в глубине души из всех своих персонажей сильнее всего он связан с Ринсвиндом.

    Магия Терри Пратчетта
    Марк Берроуз «Магия Терри Пратчетта. Биография творца Плоского мира»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам книг Пратчетта, желающим больше знать об авторе, — обязательно.
    Удачно
    масса интересных фактов
    огромная любовь автора к герою
    лёгкий ироничный стиль
    Неудачно
    отсутствие живого портрета героя
    9
    Отлично

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    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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