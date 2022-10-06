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    #гримдарк #приключения #тёмное фэнтези

    Мария Вой «Сиротки». Мрачные приключения шлюхи

    6 октября 2022
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    06.10.2022
    20966
    4 минуты на чтение
    #гримдарк #приключения #тёмное фэнтези

    Последний колдун королевства Свортек проводит ночь с Шаркой, девицей из таверны, зачем-то передаёт ей свою магическую силу, а затем бесславно погибает — хотя о его неуязвимости ходили легенды. Шарка понятия не имеет, что делать с даром, — и случайно использует его против своих обидчиков. Теперь она и её младший брат вынуждены бежать, а по их следу отправляется королевский отряд, жаждущий вернуть магический дар правителю. Есть и другие силы, желающие использовать Шарку в своих целях.

    Мария Вой «Сиротки». Мрачные приключения шлюхи

    Роман
    Жанр: тёмное приключенческое фэнтези
    Художник: М. Вой
    Издательство: «Эксмо», 2022
    Серия: «Охотники за мирами. Тёмное фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 18+
    416 с., 4000 экз.
    «Сиротки», часть 1
    Похоже на:
    Джо Аберкромби, цикл «Первый закон»
    Анджей Сапковский «Башня шутов»

    Среди русскоязычных авторов гримдарк не особо в почёте — можно, конечно, вспомнить несколько отдельных произведений и даже циклов, но прежде всего на ум приходят переводные книги.

    Правда, работать с жанром не всегда получается даже у маститых авторов — велик соблазн просто погнаться за привлекательной формой. Бездумно описывать сцены насилия, делать всех персонажей мразями и что есть мочи наращивать безысходность…

    И в первых главах «Сироток» складывается впечатление, что писательница как раз попала в подобную ловушку. К счастью, «Сиротки» оказываются сложнее и многомернее, нежели просто история о несчастной проститутке, которой удалось выбраться из грязи в князи и выплеснуть всю злость на тех, кто её заслужил. Начальные главы можно воспринимать скорее как проверку выдержки читателя — если упомянутой грязи через край, то с автором ему не по пути. Ведь дальше чище не будет.

    Впрочем, говорить только про сплошной мрак тоже ошибочно. Автор разбавляет цинизм уместным чёрным юмором и, разумеется, мимолётными светлыми эпизодами. Они вроде бы помогают перевести дух, но на деле заставляют застыть в ожидании подлости или предательства. Звучит всё довольно тривиально, ведь так и должно быть в хорошем гримдарке!

    Мария Вой «Сиротки». Мрачные приключения шлюхи 1

    Иллюстрации в книге также созданы Марией Вой

    По первости неожиданным кажется выбор сеттинга — но на деле он скорее помогает роману выделиться на фоне заезженных историй про магическое средневековье «под Англию-Францию». Действие разворачивается в фэнтезийном мире, который списан с Центральной Европы начала XV века. В основном всё происходит в местной Богемии, где идёт свой аналог гуситских войн. Историки без труда проведут параллели между реальным и вымышленным, но до бесстыдного подражательства не доходит. Сравнить можно скорее с тем, как это сделано у Ребекки Куанг, которая в «Опиумной войне» вплела в фэнтезийный мир исторические события вроде битвы у Красной скалы. Дежурно ещё можно припомнить и «Сагу о Рейневане» Сапковского, который популяризировал в фэнтези гуситские войны ещё до того, как это стало модным. Но если польский фантаст стремился построить сюжет именно в историческом антураже (да ещё и стилизуя книгу под классический авантюрный роман), то «Сиротки» идут совсем другим путём.

    Голос романа — это не только угасающее эхо минувших гуситских войн, но и скорбный плач того, кто застал раздрай в своей стране. Писательница показывает два взгляда на природу власти.

    Один — от лица шлюхи-простолюдинки Шарки, до которой никому не было дела, пока она валялась в грязи; но как только она становится обладательницей Дара, то сразу привлекает внимание аж самого короля. Другой — взгляд аристократа Рейнара, который много лет верой и правдой служил своему сюзерену, но в момент кризиса впал в немилость. Неизвестно, кому из них хуже — государство готово перемолоть без разбору всех, кто попадётся под руку. Главное, вовремя объяснить происходящее тем, что стране угрожают враги. Ведь, как известно, в долгие мирные периоды задают слишком много вопросов.

    Мария Вой «Сиротки». Мрачные приключения шлюхи 2

    К сожалению, актуальность и индивидуальность «Сироток» сложно оценить в полной мере из-за того, что это лишь половина романа. У книги нет даже подобия кульминации и хоть каких-то ответов на вопросы. Издательство решило выпустить большой том двумя книгами. Первый, «Сиротки», вышел весной. Второй же, «Отцеубийцы», намечен на осень. По словам писательницы, са́мой жести и драмы стоит ждать как раз в продолжении. И читать книги лучше одну за другой.

    Итог: отменное тёмное фэнтези в антураже альтернативной Богемии XV века. Дебютная работа писательницы могла запросто скатиться в грязь ради грязи, но в итоге роман умело играет с настроением, историческими референсами и размышлениями о природе власти. Разве что стоит дождаться выхода продолжения, чтобы сразу прочесть историю целиком.

    По мотивам истории

    По словам Марии Вой, первоначально «Сиротки» действительно писались в жанре исторического фэнтези, а героев планировалось встроить в события гуситских войн. Писательницу сильно впечатлила культура и история Чехии, где она живёт последние несколько лет. Но в итоге Мария отказалась от этой идеи — впрочем, многие параллели действительно остались.

    — Точнее и сказать нельзя! — подхватил Латерфольт. — Так разве плохо — помочь родине, вырастив для нее новых благородных сынов? Этим миром правят полоумные старики, которые уже ничего ни в чем не понимают. И еще меньше они понимают, что их время давно ушло — покинуть его они готовы только, извините за каламбур, через свой труп.

    Мария Вой «Сиротки». Мрачные приключения шлюхи
    Мария Вой «Сиротки»
    Стоит ли читать?
    Любителям гримдарка и тёмного исторического фэнтези — вполне.
    Удачно
    баланс драмы и цинизма
    уместное использование клише жанра
    занятный сеттинг, не скатывающийся в повторение
    ярко выраженный посыл
    Неудачно
    это только половина книги
    иногда форма превыше содержания

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    Редактор
    Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

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