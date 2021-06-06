Екатерина Шашкова «Время возобновляет ход»

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Первое воскресенье лета не обойдётся без фантастического рассказа! Сегодня читаем магический нуар Екатерины Шашковой «Время возобновляет ход». Детектива Риту Карлайл отправляют заниматься ограблением банка: пропала круглая сумма, ни сотрудники, ни посетители ничего не видели. Сложность в том, что власти и полиция не хотят, чтобы люди узнали о магической природе этого преступления.

— Да вы издеваетесь! — Рита Карлайл перегнулась через стол, нависая над собственным шефом. Шеф намёка не понял и, чуть сместившись для удобства, продолжил внимательно изучать её декольте.

Рита могла бы возмутиться. Большинство женщин в такой ситуации возмутились бы, разве что кто-то вслух, а кто-то про себя. Но, во-первых, Рита и так была в бешенстве, а во-вторых, прекрасно знала, насколько шеф любит свою жену. Пухленькой Настурции он не изменил бы даже под страхом смертной казни. А на чужую грудь пялился исключительно из чувства прекрасного. Благо рост позволял.

Рита понависала ещё немного, так и не придумала, что делать дальше, и опустилась обратно на стул для посетителей. Потеребила завязочки простой картонной папки, перечитала материалы. Информации было ужасающе мало. Практически и не было её, информации.

— Вы издеваетесь! — с чувством повторила Рита. — Почему я? Я же магическими преступлениями не занимаюсь!

— Видишь ли, детка… — Шеф поёрзал в кресле, подобрался, пытаясь выглядеть выше и значительнее. Потом бросил это гиблое дело. Да и было бы перед кем выпендриваться! — В общем-то, ты права. Именно поэтому. Велели не светить, что дело магическое. Обычное ограбление. Обычное расследование. Ничего интересного, господа журналисты, идите мимо.

— Но это не может быть обычное расследование. — Рита распахнула папку и обличающе ткнула пальцем в отпечатанные на машинке строчки: — Вот, смотрите, никто из посетителей и сотрудников банка ничего не видел. Были деньги — и вдруг нет денег.

— Да-да. Обычное дело для наших банков. Были деньги — и вдруг нет. Говорю же, ничего интересного. Так что иди, детка, работа не ждёт.

— Точно? А то у меня уже сложилось впечатление, что вот эта работа как раз ждёт. И может ждать ещё долго. Потому что, шеф… это дело… Его вообще надо раскрыть или как?

— Идите, детектив Карлайл. — То, что шеф перешёл с «детки» на должность и фамилию, означало, что разговор совершенно точно окончен.

Рита гневно фыркнула, подхватила папку и, круто развернувшись на каблуках, вышла из кабинета. И дверью постаралась хлопать поаккуратнее. А то в прошлый раз шарахнула от души — так стекло менять пришлось.

Но осадок в душе всё равно остался.

* * *

— И вот я мужу мороженое своё дала. Говорю: держи, я быстро. А сама, значит, в банк заскочила на секундочку… — вдохновенно вещала блондинка в рюшечках.

Очередную свидетельницу Рита слушала вполуха. Ничего нового пока что никто не сказал. Всё в тот раз было как обычно: заходили и выходили посетители, сновали туда-сюда сотрудники, зевал на стуле охранник… В общем, день шёл своим чередом.

А потом вдруг кассирша Долли полезла за деньгами — а их нет. Минуту назад были — а сейчас нет. И в соседней кассе у Дика Веста то же самое. И если на том, что Долли — растяпа, сходятся все работники банка, то Дик — парень обстоятельный, серьёзный, да ещё и испытательный срок у него. Всё-всё старается правильно делать. И даже кассу на ключ каждый раз запирает, как положено. И в тот раз запер. И ключ в карман положил. А когда открывал — обратно из кармана достал. И никуда не отлучался за это время. А деньги тю-тю.

Одно слово — магия!

— …А там очередина — мама дорогая! До вечера можно стоять! Ну я даже соваться не стала, сразу к выходу. И тут вдруг все забегали-забегали, охранник тоже подхватился, давай двери запирать, чтоб этот самый грабитель не сбежал. Я ему говорю: да вы что, офицер! Я никак не могу банки грабить, я ж вот только что порог переступила, при вас. Ну, он меня и выпустил. Телефон и адрес записал, правда, но быстро выпустил.

Рита вздохнула. Она и не надеялась, что девица в рюшах поможет вычислить таинственного грабителя. После целого дня беготни и опросов она вообще уже ни на что не надеялась.

— А муж-то мой, вы представляете, за это время успел оба мороженых съесть. И своё, и моё. Вот ведь ненасытный! И ещё жаловался, что я задержалась. Представляете? И вот все мужики такие, до единого. И бывший мой таким же был. А вы замужем, детектив?

— Уже нет, — не стала кривить душой Рита. И машинально поинтересовалась: — А большое мороженое было?

— Двойной рожок от Ханни.

— Ого! Подождите, и он два таких съел за… за сколько?

— Да за минуту, не больше. Может, за две. И ещё врал, что иначе всё растаяло бы! Как будто может что-то за это время растаять. Может, как вы думаете?

— Не знаю. Кстати, вы часы носите?

— Нет. Это плохо?

— Нет-нет, что вы. Просто поинтересовалась. Спасибо, госпожа Смоук. Вы очень мне помогли.

— Правда? — просияла блондинка.

— Истинная! — заверила вдохновлённая идеей Рита. — А подскажите, как я могу связаться с вашим мужем?

* * *

Несмотря на поздний час, дверь отдела магических расследований была приветливо распахнута, но у Риты не было ни малейшего желания соваться в эту обитель спеси. Все маги, с которыми детективу не посчастливилось общаться, были жуткими снобами и самовлюблёнными зазнайками.

Тем приятнее было столкнуться на улице с Фредом Томпсоном. Во-первых, он тоже недолюбливал магов. Во-вторых, ещё совсем недавно работал в Магистериуме и понимал во всех этих чародейских штуках побольше иного колдуна. В-третьих, он жил в соседнем доме. Значит, по пути можно было успеть выведать много интересного.

А в-четвёртых… Или, возможно, в-нулевых, он нравился Рите. И порой она даже думала, что взаимно. А порой — нет. Впрочем, последние несколько лет это уже не имело значения.

— Привет, Ри, — хмуро кивнул Фред, ничуть не удивившись встрече. — Поздновато ты сегодня.

— Работы много. А ты чего такой невесёлый?

— Как-то не до веселья.

— Элли стало хуже?

Фред поморщился и неопределённо махнул рукой. Видимо, это следовало интерпретировать как «Да, хуже, но обсуждать я это не намерен».

Рита погрустнела. Элли звали дочку Фреда, прелестное маленькое создание, вызывавшее чувство умиления у всех соседей.

По крайней мере, так было полтора года назад. А потом Фред с женой и дочерью попали в аварию. Сам Фред отделался сломанной ногой, а вот жена его погибла на месте. Малышка выжила, но что-то серьёзно повредила и с тех пор постоянно пропадала по больницам. Говорили, что ей нужна срочная операция, какая-то очень серьёзная, с применением магических компонентов. И, как и всё магическое, жутко дорогая.

Необходимых денег у Фреда, конечно, не было. У него и работы-то не было: уволили после аварии — из-за того, что большую часть времени он проводил не в конторе, а у дочери в больнице.

Всё это Рита знала в основном по слухам. Выбивать информацию из Фреда было бесполезно — он категорически не хотел обсуждать проблемы. Но поболтать на отстранённые темы был не прочь. Поэтому Рита быстренько перевела разговор в нужное русло:

— А вот скажи, есть способ украсть из жизни людей двадцать три минуты?

Фред вздрогнул, возвращаясь в реальную жизнь из своих невесёлых мыслей.

— Почему именно двадцать три?

— Ну, может быть, двадцать четыре. Показания расходятся.

— Какие показания? Ри, объясни толком!

И Рита объяснила. Утешая себя тем, что грифа «совершенно секретно» на папке не стояло, а напрямую о деле запрещено было рассказывать только журналистам. Фред газетчиком точно не был. Значит — ему можно!

— То есть ты считаешь, что кто-то из посетителей банка остановил время на двадцать три минуты, обчистил кассу и смылся? — Газетчиком Фред не был, но вот по дотошности мог фору дать любому журналюге. Или детективу.

— Ага.

— Так почему именно двадцать три?

— Вот и я думаю, почему?! Я всё проверила — там бы и десяти с лихвой хватило. А в хранилище он не ходил. Видимо, не знал код от сейфа, а взламывать не рискнул. И посетителей не ограбил. Взял только то, что было в кассах. Зачем двадцать три минуты? Муж одной из свидетельниц за это время два мороженых умял!

— Нет, я не о том. Ты откуда взяла эту цифру?

— Да проще простого! Опросила всех, кто был в это время в банке. У двадцати из них были при себе часы. Все они позже заметили, что часы отстают: у кого на двадцать минут, у кого на двадцать пять. В общем, двадцать три — это среднее.

— Толково! — Фред улыбнулся.

— А то! Не зря жалованье получаю! А вот дальше объяснять тебе: есть ли способ остановить время на это время. Чёрт, по-дурацки звучит как-то…

— Нормально звучит. Значит, так… — Сосед задумчиво потеребил рукав пиджака. — Существуют артефакты, которые позволяют затормозить время на определённой территории. Но они жутко дорогие, хранятся под замком в Магистериуме и применяются в исключительных случаях. Аренда такой штуки стоит дороже, чем весь банк вместе с хранилищем. Так что нерентабельно. И ещё их использование требует платы. Уже другой, не денежной. Это как закон сохранения энергии: если в одном месте убыло, то в другом обязательно прибыло. Понимаешь?

— Не очень, — созналась Рита.

— Сколько человек попало под действие стазиса?

— Около тридцати.

— Вот и считай. — Фред даже остановился, чтоб удобнее было объяснять. — Тридцать человек получили дополнительно по двадцать три минуты жизни. Всё вместе это — около одиннадцати часов. Значит, тот, кто активировал артефакт, должен эти одиннадцать часов потерять.

— Не так уж и много, — пожала плечами Рита.

— Немного, — согласился Фред. — Но ведь эти тридцать людей тоже не в вакууме висят. Время остановилось для их часов, для их ботинок, для банка, его фундамента, для сейфа в хранилище, для пролетавшей мимо мухи, для герани на подоконнике. Время остановилось на довольно большой территории. Ты можешь представить, сколько дней или лет из жизни конкретного человека вселенная затребует за такую остановку?

Рита представила. Уж на фантазию-то она не жаловалась.

— Тогда почему двадцать три минуты? Зачем тратить так много, если можно успеть быстрее?

Фред рассеянно пожал плечами и полез за ключом. За разговором Рита и не заметила, как они дошли до дома.

* * *

Почему магическую природу ограбления пытались замолчать? Не сам же шеф придумал сбагрить дело детективу Карлайл?

Значит, сильные мира сего не хотят, чтоб обыватели узнали о действии артефакта. Даже о его существовании. И это понятно.

Вообще такая штука — это довольно жутко.

Рита даже вздрогнула, поражённая внезапной мыслью. Вдруг, пока она сидит и размышляет, машинально рисуя на обложке телефонного справочника стрелочки-кружочки, неизвестный злоумышленник уже успел остановить время, зайти к ней домой, обойти все комнаты и спокойно выйти? А вдруг он украл её сумку? Или подложил туда бомбу? Или заглянул в душ, когда Рита мылась?

Но сумка была на месте, и ничего постороннего в ней вроде бы не обнаружилось. И чужих следов на полу душа не было.

Это, впрочем, ни о чём не говорило. В банке тоже никаких подозрительных следов не было. Может, этот грабитель потратил так много времени, потому что пол за собой мыл и отпечатки пальцев вытирал?

Но несоразмерность платы всё равно не давала Рите покоя. Раздобыть дорогущий артефакт, потратить на его активацию частичку собственной жизни — и всё для того, чтоб забрать из кассы сущую мелочь?! Бред же!

Если только грабитель его вообще покупал!

А вдруг он его украл? Или взял ненадолго, а потом вернул. Например, если этот человек работает в Магистериуме… Ну-ка, какой у них там номер?

Телефонный справочник легко открылся на нужной странице, будто ждал этого вопроса.

* * *

В приёмной Магистериума было просторно и светло. Очень светло. Особенно учитывая, что ни одного окна или даже банальной лампочки в помещении не было. Свет просто был, шёл отовсюду, словно светились и стены, и сам воздух.

— Позёры, — вполголоса проворчала Рита. — Себе иллюминацию устраивают, а на лечение детей деньги жалеют.

— Простите, вы что-то сказали? — вежливо уточнил холёный мужчина в деловом костюме. Светлом, конечно. И волосы у него были светлые, и даже глаза какие-то бледные. Словом, с приёмной он гармонировал изумительно.

— Нет, вам послышалось. — Рита попыталась улыбнуться как можно более светски. — Если я не ошибаюсь, господин Хиллман? Я вам звонила. Детектив Карлайл.

— Да-да, я так и понял. Так о чём вы хотели меня спросить, детектив?

— Речь пойдёт об артефактах, останавливающих время. Я знаю, что они у вас есть.

— Да, несколько штук есть.

— И, конечно, находятся под надёжной охраной, совершенно исключающей их нелегальное использование на стороне?

— Понимаю, к чему вы клоните. Не буду скрывать, я догадывался, что рано или поздно кто-нибудь этим заинтересуется. Отвечу так: все подобные артефакты, хранящиеся в Магистериуме, уже около полугода не покидали сейф. Необходимости не было.

— А до этого?

— А до этого банки не грабили, — мужчина позволил себе улыбку.

Интересно, сам-то он маг или нет? Тут по внешнему виду не угадаешь. Но в любом случае надо держать ухо востро.

— То есть полгода назад кто-то мог вынести один из артефактов? — рискнула пойти напролом Рита.

— Ох, детектив! — всплеснул руками Хиллман. — Неужели вам так нужны лишние проблемы? Не ищите в моих словах двойное дно. Все артефакты, которые числятся в Магистериуме, находятся в Магистериуме и границ его не покидали уже давно.

— А те, которые не числятся?

— Детектив, вам уже говорили, что вы очаровательны?

— Вы не ответили на вопрос, — проворчала Рита.

— Ладно, только ради ваших прелестных глаз. За то время, что я здесь работаю, было два инцидента, которые теоретически могут вас заинтересовать. Несколько лет назад один из артефактов разбился. Его пытались восстановить, но так и не преуспели, осталась большая погрешность и сбои при энергопотреблении. В общем, его пришлось утилизировать. Второй случай более интересен: некий молодой человек пытался на основе работающего артефакта сделать дубликат. Что интересно — магом он не был, поэтому пользовался готовыми элементами или пытался зачаровать их у знакомых. Так его и вычислили. Уволили, конечно. Дубликат утилизировали.

— Но, теоретически, он мог попытаться сделать его ещё раз?

— Теоретически — мог.

— И как мне найти этого человека?

— Детектив, вы переоцениваете мои возможности. Мы не отслеживаем всех наших бывших сотрудников, другой работы хватает. Так что ищите сами.

— Но хоть имя-то вы мне скажете?

— Да, конечно. Имя и любые другие данные из его личного дела. Как видите, мы не чиним препятствий следствию и привыкли делиться информацией. Зайдите в сто третий кабинет и скажите там, что вам нужно досье Ричарда Веста. И вот вам моя визитка, звоните в любое время. Буду очень рад слышать. А ещё лучше — видеть. У вас действительно чудесные глаза.

— Ричард Вест? Дик Вест? — удивлённо переспросила Рита, благополучно прослушав всё, что шло после имени.

Перед глазами сам собой всплыл список сотрудников банка.

Ну надо же, как всё просто оказалось!

* * *

Обстоятельный парень Дик Вест обнаружился на рабочем месте. Как и положено сотруднику на испытательном сроке, к своим обязанностям он относился серьёзно, ключ от кассы держал в кармане, приветливо улыбался и до последнего не понимал, чего от него хотят детектив Карлайл и пара бравых полисменов.

А когда понял — очень удивился.

Прямо-таки искренне удивился.

Это Рите сразу не понравилось. То, как он удивился, то, что не было при нём никакого самодельного артефакта, и дома этого артефакта не было, и в саду за домом не было, и похищенных денег не было. Ничего, в общем-то, не было, кроме подозрений.

— Детка, ну чего ты так нервничаешь? — удивился шеф. — Молодец же, раскрутила дело.

— А если я ошиблась? — не сдержалась Рита.

— Да в чём ошиблась-то?

— Не знаю.

— А если не знаешь, так и нечего тут нюни распускать. Возможность у парня была? Была! С артефактами этими он работать умел, факт, и в банк не просто так устроился. Вот надоест ему отпираться — сам во всём сознается, ещё увидишь!

— Шеф, ну вы подумайте сами. Зачем ему банк в разгар рабочего дня грабить, например? Дождался бы вечера, когда денег в кассе побольше. И почему, почему двадцать три минуты?

— Вот его и спроси.

— Я спросила. Он не понимает, о чём речь.

— Врёт! — Шеф убеждённо стукнул по столу кулаком. Аж телефон подпрыгнул — и сразу же, как по команде, зазвонил.

Шеф схватился за трубку. Рита хотела выйти, но глава управления жестом велел ей остаться. Пришлось и дальше сидеть на неудобном стуле и смотреть, как меняется выражение начальственного лица: с расслабленно-благодушного на недовольно-растерянное.

— Понял вас. Сейчас займёмся, — наконец объявил невидимому собеседнику шеф.

И посмотрел на подчинённую долгим пронзительным взглядом. Для разнообразия — в глаза, а не в декольте.

— Что? — не выдержала Рита.

— Ограбление банка. Ещё одно. Тут, неподалёку. Схема та же.

* * *

— Тридцать восемь минут, — объявила Рита.

На самом деле вслух можно было и не говорить, всё равно никто не слушал. Допросы и прочие формальности затянулись до поздней ночи, и ещё немного времени детектив Карлайл потратила на то, чтобы подсчитать среднее арифметическое по всем отстающим часам.

В этот раз получилось гораздо больше, чем во время первого ограбления.

А банковское отделение было меньше. И даже касса всего одна. Улов грабителю, правда, достался неплохой. Но тридцать восемь минут. Как там Фред говорил? Несколько лет жизни? Да этот тип — просто самоубийца!

Может, в психушке поспрашивать? Да нет, глупости!

Рита на всякий случай перечитала списки тех, кто присутствовал во время ограбления в обоих банках. Пересечений не было. Мыслей не было. Ничего не было.

Что же она упустила? Что?

Рита решительно захлопнула уже основательно располневшую папку, подхватила плащ и отправилась домой. Спать не хотелось, но не сидеть же до утра на работе. Может, хоть от свежего воздуха в голове прояснится.

Не прояснилось. То ли дорога до дома была слишком короткой, то ли воздух недостаточно свежим. Рита принюхалась и недоверчиво посмотрела на крыльцо соседского дома. Туда, где одиноко тлел в темноте огонёк сигареты.

Фред курил редко. Честно говоря, Рита видела его с сигаретой всего два раза: один раз — после свадьбы (её свадьбы, не его!), второй — после аварии. Курящий Фред был маркером катастрофы. Неудивительно, что она тут же бросилась к нему.

— Что случилось?

— Пока ничего, — ответил мужчина. Выглядел он ужасно: бледный, с запавшими глазами, нервно теребящий дрожащей рукой манжету рубашки.

— Совсем плохо, да? С Элли?

— Нужны деньги, Ри. Много денег. Срочно. — Фред докурил сигарету до самого фильтра, аккуратно потушил её о подошву ботинка… А потом закрыл лицо руками и разрыдался.

Рита терпеть не могла плачущих мужчин.

Да что там, она и женщин-то плачущих не переваривала.

Но всё равно обняла Фреда и зарыдала в унисон. А что ещё оставалось?

* * *

Погода была под стать настроению: с самого утра небо сочилось дождём, по дорогам разлились холодные серые лужи, деревья слепо полоскали в воздухе тёмными ветками.

Рита шла на работу и думала, что лучше бы не уходила. И ещё думала, где можно срочно достать деньги. И ещё — что же она упустила в картинах обоих ограблений. И ещё — что забыла зонт.

А навстречу шли, обнявшись, как молодожёны, супруги Смоук. И ели по здоровенному двойному рожку от Ханни.

— Детектив Карлайл! — разулыбалась блондинка в рюшечках. Серьёзно, она даже сейчас была в этих дурацких рюшечках. — Что случилось? Вы такая грустная!

— Проблемы на работе, — не стала скрывать Рита.

— Да, мы слышали, что было второе ограбление. Такой ужас! Мы можем чем-то помочь?

— Вряд ли. Разве что сможете объяснить мне, как этот проклятый грабитель попал в банк, если его не было ни среди сотрудников, ни среди клиентов.

— А он обязательно должен был там быть? — удивилась блондинка Смоук. — Не мог он просто войти, как все люди входят, а потом выйти?

— Мог, — согласилась Рита. — Но если даже он и вышел, то никто его не видел.

— Ну я какого-то странного типа видел, — неожиданно выдал господин Смоук, за один присест откусывая почти четверть мороженого.

— Какого типа? Как он выглядел? Что делал?

— Да ничего, просто вышел из банка и пошёл по своим делам. Хмурый такой, в шляпе, в плаще. Как все, короче.

— А вы не сможете подъехать к нам в управление, чтоб нарисовать портрет?

— Угу, — ещё четверть мороженого скрылась внутри господина Смоука.

— Что ж вы раньше-то не сказали? — не выдержала Рита.

— А вы не спрашивали. Да и он вышел почти сразу же, как Никки зашла. А она-то потом ещё двадцать минут там торчала. Я и забыл.

Двадцать минут. То есть он справился за три минуты и ушёл, а весь банк ещё двадцать минут бултыхался в стазисе. А во втором случае — тридцать. Неоправданный расход энергии… Как там говорил Хиллман? Большая погрешность и сбои…

Точно, отсюда и такие проблемы с определением времени. У него же просто таймер не работает!

И если это тот самый артефакт, который якобы утилизировали, то…

— Мне нужен телефон! Мне срочно нужен телефон!

* * *

Телефон по иронии судьбы обнаружился в ближайшем из ещё не ограбленных банков. Рита ворвалась туда, потрясая жетоном, разогнала подальше всех любопытных и набрала номер Хиллмана. К счастью, тот ответил почти сразу.

— Чем могу помочь, детектив?

— Тот артефакт… Сломанный. Который должны были утилизировать. Вы уверены, что его уничтожили?

— Насколько я знаю — да. Но лично я при этом не присутствовал, так что со стопроцентной уверенностью сказать не могу.

— А можете назвать людей, которые отвечали за утилизацию?

— Подождите несколько минут, нужно поднять архивы. Таких подробностей я, к сожалению, наизусть не помню. Не кладите трубку, скоро всё будет.

Рита кивнула, совсем забыв, что её с той стороны не видно. Брызги сорвались с мокрых волос — и внезапно повисли в воздухе. Как показалось — на долю секунды. И сразу же продолжили свой полёт.

— …его, конечно, уволили, но совсем по другой причине. Детектив, вы слышите меня? Детектив Карлайл! Ответьте! — надрывалась трубка.

Рита моргнула. На первый взгляд, ничего не произошло. Ничего, что привлекло бы внимание.

— Детектив Карлайл, алло!

— Господин Хиллман, — проговорила в трубку Рита, надеясь, что голос не слишком дрожит. — Простите, сколько времени прошло с того момента, как вы сказали мне не класть трубку?

— Минут пять. Может, шесть, — слегка удивлённо ответили с той стороны. — Что случилось?

— Случилось то, что у меня здесь прошло несколько секунд. И повторите, пожалуйста, имя.

Хиллман повторил.

Рита, к собственному удивлению, не удивилась.

* * *

Фред сидел на крыльце и курил.

Выглядел он отвратительно, ещё хуже, чем ночью. В уголке губ и под носом запеклась кровь. Сигарета дрожала. Из-под манжета виднелся чёрный узор, обвивающий запястье.

— Это оно? — спросила Рита.

— Да, — мужчина беспрекословно задрал рукав.

Рита вгляделась, хотя выглядело это всё отвратительно. Артефакт напоминал крупный драгоценный камень. Насыщенно-красный. Треснутый. И будто бы вплавленный прямо в кожу руки чуть выше запястья.

От камня, оплетая руку, змеились извилистые чёрные линии.

— Когда вот эти сойдутся, я умру, — просто сказал Фред, указывая на две полоски. Расстояние между ними был совсем маленькое.

— А как же Элли?

— Я собрал достаточно. Всё хранится вот здесь, смотри. — Он почти силком впихнул в руку Риты клочок бумаги с каким-то адресом и реквизитами. — Записано на чужое имя, но ты сможешь воспользоваться. Им надо код назвать, ты его знаешь. Твоя девичья фамилия.

— Почему я? Сам воспользуешься. Оплатишь лечение для Элли. Если денег хватает, то тебе ведь необязательно ещё раз пользоваться этой… этой штукой. Значит, всё будет хорошо!

— Пожалуйста, сделай это ради меня, Ри. И ради Элли. Я всё равно уже почти умер. И я не хочу в тюрьму.

— Какая тюрьма, о чём ты? Я не собираюсь тебя арестовывать! Должна, но… Слушай, у меня идеальный послужной список! Могу я хоть раз налажать и не найти преступника? Вот и не найду. И всё наладится, Элли вылечат, будете с ней и дальше жить вдвоём. Ну, или втроём. Как хочешь.

— Оглянись, Ри.

Оглядываться Рита не хотела. Чуяла — ничем хорошим это не закончится. И действительно: к обочине подруливала полицейская машина. С незнакомыми номерами.

— Это не я! Я их не вызывала!

— Это я их вызвал. — Вместе с полисменами из машины вышел Хиллман. — После вашего звонка, детектив, я решил проявить некоторую инициативу. Мне показалось, так будет правильнее. И, кстати, на вашем месте я бы поостерёгся стоять так близко к этому человеку. Он может быть очень опасен.

— Сами вы опасны! — буркнула Рита, чувствуя, как в глазах закипают предательские слёзы. А ведь она терпеть их не могла.

— Не отрицаю, — спокойно кивнул Хиллман. — Так вот, господа полицейские, преступник очень опасен. Может останавливать время. Если он захочет сбежать, то вы никак не сможете его поймать. Я доступно излагаю?

— Думаете, сэр, он уже хочет сбежать? — лениво произнёс один из полицейских, доставая пистолет.

Второй немного подумал — и последовал его примеру.

— Вы что творите? — взвилась Рита. — Вы не имеете права поднимать на него руку! Пусть даже он преступник, но ведь не убийца. Он даже грабил не людей, а банки. Поэтому должен быть суд… Иначе это всё противозаконно!

— Половина из того, что делает Магистериум, противозаконно. Смирись, Ри. — Фред устало махнул рукой.

Словно приняв этот жест за сигнал, два выстрела слились в один.

И в тот же миг Рита прыгнула наперерез пулям.

Камень сверкнул красным.

Фред с трудом встал.

Воздух был густой, земля колебалась под ногами, как живая. Запястье жгло, чёрные змейки, отсчитывающие время, неотвратимо двигались навстречу друг к другу.

Ри была удивительно хороша. Даже в этой нелепой позе, почти в прыжке, с расширенными от ужаса глазами, полными слёз. Неужели действительно думала, что он позволит ей вот так умереть? Вот ведь глупышка! А ещё детектив. Звание-то какое громкое!

Фред осторожно потрогал висящие в воздухе пули. Получится ли?

Получилось, они легко развернулись в противоположную сторону.

Летите, малышки, туда, откуда взялись. А я, пожалуй…

Руку обожгло болью. На один короткий миг. И всё, больше уже ничего не болело.

Время возобновило ход.