Нэнси Кресс — автор тридцати двух романов, четырёх сборников рассказов и трёх книг о писательском мастерстве. Дважды лауреат премии «Хьюго», четырежды — «Небьюла» (все — за рассказы), премии Старджона и John W. Campbell Memorial Award. Пишет фантастику, фэнтези и триллеры, часто о генной инженерии. Самая свежая её работа — лауреат «Хьюго» роман «After the Fall, Before the Fall, During the Fall» — о путешествии во времени и экологической катастрофе. Нэнси периодически преподаёт писательское мастерство в Clarion и Taos Toolbox. Живёт в Сиэтле с мужем, писателем Джеком Скиллингстедом, и Козеттой — самым испорченным в мире той-пуделем.