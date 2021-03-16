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    #Звёздные войны (Star Wars) #эпиграф

    Пётр Бормор «В яблочко»

    16 марта 2021
    Пётр Бормор
    16.03.2021
    41185
    1 минута на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #эпиграф
    Пётр Бормор «В яблочко»

    Утром вторника встречаем традиционную утреннюю миниатюры Петра Бормора — на этот раз посвящённую планам строительства Звезды Смерти. Удивительно, как эта махина по себе не развалилась…

    — Ну что ж, мы убедились, что ваша Звезда смерти — могучее оружие. А насколько она надёжна? Нет ли у неё особо уязвимых мест?

    — Смеётесь, что ли? Такая огромная и офигенно сложная штука никогда не может быть абсолютно надёжной. Да её ещё и строили второпях, лишь бы скорее. Тут куда ни плюнь — сплошные недоработки.

    — И как же вы в таком случае собираетесь обеспечить безопасность миссии?

    — Да очень просто! Уже обеспечили. Официально и во всеуслышание заявили об абсолютной неуязвимости нашего оружия. А повстанцам подкинули отлично сфабрикованную туфту о якобы единственном уязвимом месте — сквозной дырке до самого реактора, даже не прикрытой крышкой и без охраны. Я уже распорядился, чтобы декораторы обеспечили на обшивке что-то вроде канализационного люка. Пусть теперь повстанцы лезут туда сколько душе угодно. С той стороны вообще ничего важного нет.

    — Ну хорошо. Тогда продолжаем действовать по плану.

    * * *

    Люк Скайуокер до конца своих дней никому не рассказывал, что произошло в тот день, когда Звезда смерти озарила яркой вспышкой небо Явина.

    Ему было стыдно признаваться, что он промазал и влепил торпеду в какую-то левую форточку.

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    Пётр Бормор

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