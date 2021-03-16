Пётр Бормор «В яблочко»

Утром вторника встречаем традиционную утреннюю миниатюры Петра Бормора — на этот раз посвящённую планам строительства Звезды Смерти. Удивительно, как эта махина по себе не развалилась…

— Ну что ж, мы убедились, что ваша Звезда смерти — могучее оружие. А насколько она надёжна? Нет ли у неё особо уязвимых мест?

— Смеётесь, что ли? Такая огромная и офигенно сложная штука никогда не может быть абсолютно надёжной. Да её ещё и строили второпях, лишь бы скорее. Тут куда ни плюнь — сплошные недоработки.

— И как же вы в таком случае собираетесь обеспечить безопасность миссии?

— Да очень просто! Уже обеспечили. Официально и во всеуслышание заявили об абсолютной неуязвимости нашего оружия. А повстанцам подкинули отлично сфабрикованную туфту о якобы единственном уязвимом месте — сквозной дырке до самого реактора, даже не прикрытой крышкой и без охраны. Я уже распорядился, чтобы декораторы обеспечили на обшивке что-то вроде канализационного люка. Пусть теперь повстанцы лезут туда сколько душе угодно. С той стороны вообще ничего важного нет.

— Ну хорошо. Тогда продолжаем действовать по плану.

* * *

Люк Скайуокер до конца своих дней никому не рассказывал, что произошло в тот день, когда Звезда смерти озарила яркой вспышкой небо Явина.

Ему было стыдно признаваться, что он промазал и влепил торпеду в какую-то левую форточку.