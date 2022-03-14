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    #польская фантастика #технофэнтези

    Томаш Колодзейчак «Чёрный горизонт. Красный туман». Сражения с чудовищами, высокородные эльфы, постапокалиптическое будущее, и всё это — в Польше

    14 марта 2022
    14.03.2022
    6288
    3 минуты на чтение
    #польская фантастика #технофэнтези

    Из-за Великой войны нарушились законы физики, и мир Земли пересекли чужие измерения — Планы. Из одних измерений пришло зло — балроги, питающиеся страданиями и болью. Из других — эльфы, ставшие для людей союзниками и повелителями. Мир погрузился в хаос, а географические границы размылись. Каетан Клобуцкий, королевский географ, способный ориентироваться в этом изменённом мире, получает от короля-эльфа новое задание — дойти до Горизонта событий и выжить…

    Томаш Колодзейчак «Чёрный горизонт. Красный туман» 

    Tomasz Kołodziejczak
    Czarny Horyzont. Czerwona Mgła
    Авторский сборник
    Жанр: технофэнтези
    Выход оригинала: 2010, 2012
    Художник: Пётр Цеслиньский
    Переводчик: С. Легеза
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022
    Серия: «Fanzon. Польская фантастика»
    Возрастной рейтинг: 16+
    «Последняя Речь Посполитая», части 1−2
    544 с., 3000 экз.
    Похоже на:
    Анджей Сапковский, цикл «Ведьмак»
    Януш Зайдель «Выход из тени»

    В омнибус польского писателя входят роман «Чёрный горизонт», открывающий цикл «Последняя Речь Посполитая», и сборник повестей и рассказов «Красный туман». Все произведения объединены сеттингом, идеей и главным героем. Томаш Колодзейчак создал неуютный постапокалиптический мир, где магия сплелась с высокими технологиями, а люди мутировали, отравленные злом. Магические артефакты, заклинания и молитвы здесь работают так же хорошо, как мечи, бомбы и пулемёты. Роман и малая проза переполнены научными терминами, выдуманными и реальными: нанокадабры, фаговые поля, купола соединённых травматургий, флуктуации… Это норма для технофэнтези и апокалиптики, но может отпугнуть неподготовленного читателя. Однако, хотя сюжет цикла разворачивается в будущем, текст всё же кажется устаревшим — вероятно, причина в том, что под этими сложными терминами скрывается очень простая история о добре и зле.

    В цикле есть чёткое разделение на чёрное и белое: балроги — жуткие существа, монстры, совершенно не похожие на людей. Им чуждо милосердие и сострадание, они подвергают пленников страшным пыткам и ставят на них опыты, питаясь чужими страданиями. Из подходящих людей они делают слуг-мутантов — йегеров. И если вам кажется, что мир Колодзейчака подозрительно напоминает легендариум Джона Р. Р. Толкина, то вам не кажется. Эльфы — короли, учёные и военачальники — тоже словно списаны с эльфов Средиземья: они красивы, мудры и возвышенны, однако им явно недостаёт оригинальности. Изза этого даже заигрывание с именем Толкина смотрится нелепо, как и слова о том, что он был шпионом эльфов, — хотя в иной ситуации подобные отсылки, без сомнения, сыграли бы хорошо.

    Главный герой, Каетан Клобуцкий, — лучший королевский географ, исследующий разрывы в ткани реальности, блестящий воин и маг; он путешествует по земле, охваченной злом, сражается с барлогами и йегерами и знакомит читателей с этим постапокалиптическим миром. Каетан владеет Ключом перехода — сильнейшим артефактом, позволяющим открывать порталы в другие миры, — и мечом по имени Клык, но о его характере нам мало что известно. Это вообще отличительная черта цикла — о мире и его особенностях читателям рассказывают намного больше, чем о персонажах, а сам текст временами больше напоминает RPG из-за обилия зрелищных боёв с монстрами и «избранного» героя-проводника, типичного для героического фэнтези. Тем не менее в повестях «Красавица и граф» и «Красный туман» присутствуют яркие второстепенные персонажи, а в рассказе «Ключ перехода» всё же повествуется о детстве и семье Каетана.

    Отдельно стоит отметить проявленное в текстах великолепное знание польской истории и культуры. По сюжету Польша становится центром сопротивления, спасением для беженцев. В романе, как и в малой прозе, есть множество отсылок как к произведениям классической польской литературы, так и к реальным историческим событиям.

    Итог: достаточно интригующее начало цикла с любопытным соединением магии и технологий. Сражения с чудовищами, человеческие мутации, высокородные эльфы, постапокалиптическое будущее, и всё это — в Польше. Однако обилие научных терминов, поверхностные персонажи и достаточно простой язык не особо радуют.

    Слово творца

    Я понимаю творцов, которые двадцать лет подряд пишут очередные тома одной-единственной саги. Это чрезвычайно экономичная стратегия для писателя, что живёт прежде всего с литературного труда. Но я предпочитаю поступать по-другому. Я люблю использовать разные литературные жанры, заигрывать с ними, спутывать их. Мне приходилось писать классическую твёрдую НФ, космическую оперу, рассказы политической и социальной тематики, а также типичное героическое фэнтези и юмористическую фантастику. Прозу, игры, комиксы, стихи. Меня радует разнообразие.

    Ещё вчера солдаты Речи Посполитой и гордые балаховцы, офицеры и солдаты. Сегодня — обнажённые и униженные, ожидающие страшной своей судьбы, смерти без достоинства, которая, в конце концов, принесёт ещё и то, что они так презирали и чего так сильно опасались: они станут частью урка-хаев, чудовищ, с которыми они сражались всю свою жизнь.

    повесть «Красный туман»

    Томаш Колодзейчак «Чёрный горизонт. Красный туман» 
    Томаш Колодзейчак «Чёрный горизонт. Красный туман»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам технофэнтези и авантюрных квестов можно попробовать.
    Удачно
    соединение магии и технологий в постапокалиптическом мире
    аллюзии на исторические события и произведения польской литературы
    зрелищные сражения с монстрами
    Неудачно
    поверхностные персонажи и отсутствие психологизма
    простой слог
    чрезмерное обилие терминов
    7
    достойно

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