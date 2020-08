За что Джорджа Мартина хотят гнать из фэндома? Скандалы на премии «Хьюго-2020»

Последние несколько лет премия «Хьюго» обходилась без скандалов. После истории с группами «Бешеные щенки» и «Грустные щенки» из сообщества ушла большая часть людей, противостоявшая «прогрессивным» тенденциям, и церемонии проходили спокойно. Фанаты лениво переругивались в соцсетях по поводу того, кто стал победителем, но в целом обстановка была мирной. Ничто не предвещало беды.

Атмосфера начала накаляться после вручения премий «Ретро Хьюго». Лучшим циклом за 1945 год назвали «Мифы Ктулху» Лавкрафта и Дерлета, а лучшим редактором — Джона Кэмпбелла. Стоит напомнить, что премию имени Кэмпбелла в прошлом году переименовали после речи Джаннет Инг, которая за эту же речь, кстати, в этом году получила «Хьюго». В тот раз Инг назвала Кэмпбелла фашистом и расистом.

В том же обвиняют и Лавкрафта. Награда «Всемирной премии фэнтези» до 2017 года выглядела как бюст Лавкрафта. Её поменяли после того, как множество цветных писателей, самой заметной из которых была Ннеди Окорафор, задались вопросом, почему их награждают статуэткой, изображающей автора-расиста.

Редактор Джаред Шурин, сам дважды номинировавшийся на «Хьюго»:

Писатель Дэниел Хозе Олдер, в свое время собиравший подписи для петиции о том, чтобы изменить название и статуэтку премии Лавкрафта:

Писатель Таде Томпсон:

You know, I was already on the fence with the Retro Hugos thing. I removed "Hugo-nominated" from my profile because who wants to be associated with that racist nonsense, right?

I'm now convinced that people like me are not valued as much as old dead racists/bigots.

I'm done.

— Tade Thompson (@tadethompson) August 1, 2020