За что Джорджа Мартина хотят гнать из фэндома? Скандалы на премии «Хьюго-2020»

После вручения премии «Хьюго» в 2020 году американские соцсети бурлят от негодования. Оскорблённые требуют извинений, а проводившего церемонию Джорджа Мартина призывают гнать в шею из фэндома и не подпускать к «Хьюго» на пушечный выстрел. Что же у них там произошло?

«Ретро-Хьюго» дали Лавкрафту и Кэмпбеллу, которых считают расистами

Последние несколько лет премия «Хьюго» обходилась без скандалов. После истории с группами «Бешеные щенки» и «Грустные щенки» из сообщества ушла большая часть людей, противостоявшая «прогрессивным» тенденциям, и церемонии проходили спокойно. Фанаты лениво переругивались в соцсетях по поводу того, кто стал победителем, но в целом обстановка была мирной. Ничто не предвещало беды.

Атмосфера начала накаляться после вручения премий «Ретро Хьюго». Лучшим циклом за 1945 год назвали «Мифы Ктулху» Лавкрафта и Дерлета, а лучшим редактором — Джона Кэмпбелла. Стоит напомнить, что премию имени Кэмпбелла в прошлом году переименовали после речи Джаннет Инг, которая за эту же речь, кстати, в этом году получила «Хьюго». В тот раз Инг назвала Кэмпбелла фашистом и расистом.

В том же обвиняют и Лавкрафта. Награда «Всемирной премии фэнтези» до 2017 года выглядела как бюст Лавкрафта. Её поменяли после того, как множество цветных писателей, самой заметной из которых была Ннеди Окорафор, задались вопросом, почему их награждают статуэткой, изображающей автора-расиста.

Редактор Джаред Шурин, сам дважды номинировавшийся на «Хьюго»:

Вообще никто:

Хьюго: подержи мое пиво.

СЯУ [сегодня я узнал], что «Ретро Хьюго» — это настоящие, «брендовые» Хьюго.

«Лучший роман для подростков» и «Лучший новый писатель» — не «настоящие» Хьюго, и их нельзя так называть.

Для НФ-премии странно больше обращать внимание на прошлое, чем на будущее.

absolutely no one: Hugo Awards: hold my beer https://t.co/WmR27zey83 — Jared Shurin 🦖 (@straycarnivore) July 30, 2020

Писатель Дэниел Хозе Олдер, в свое время собиравший подписи для петиции о том, чтобы изменить название и статуэтку премии Лавкрафта:

Беловко получилось.

This is qwhite awkward https://t.co/bIQvifI8xW — Daniel José Older (@djolder) July 30, 2020

Писатель Таде Томпсон:

Знаете, я уже с сомнением относился к «Ретро Хьюго». Я убрал «номинировался на Хьюго» из своего профиля, потому что кому хочется, чтобы его имя было связано с расистским вздором, верно? Теперь я убедился, что людей вроде меня ценят меньше, чем старых мертвых расистов/мракобесов. С меня хватит.

You know, I was already on the fence with the Retro Hugos thing. I removed "Hugo-nominated" from my profile because who wants to be associated with that racist nonsense, right? I'm now convinced that people like me are not valued as much as old dead racists/bigots. I'm done. — Tade Thompson (@tadethompson) August 1, 2020

Награждение к тому же совпало по времени с протестами в США, устроенными движением Black Lives Matter. Его сторонниками победа Лавкрафта и Кэмпбелла была воспринята как насмешка.

Что такого натворил Мартин?

На этом, впрочем, скандал не завершился. Церемонию вручения «Хьюго» проводил (по интернету, в записи) Джордж Р. Р. Мартин. И теперь интернет пестрит реакциями на его выступление. Одной из самых яростных стала статья Натали Лёс с говорящим названием «Мартин может с****вать на Солнце, или вручение “Хьюго-2020”»:

Кстати о Джемисин, Мартин для начала решил упомянуть о ее беспрецедентном достижении — она три года подряд получала Хьюго за лучший роман, чего никто другой, любой расы или гендера, не добивался, — а затем попытался от него отмахнуться и разглагольствовал о том, как Хайнлайн выиграл три «Хьюго» за девять лет. Завершил он свой рассказ какой-то невнятной историей, включавшей белый пиджак и «Чужака в чужой стране».

Мартина трудно заподозрить в поддержке расизма или фашизма, но он определенно не умеет оценивать реакцию зала. Большую часть своей слишком длинной речи мэтр посвятил «старым добрым денькам» и тому самому Джону Кэмпбеллу, которого считает великим редактором. Реакция была предсказуемой. Блогер Мэттью Кавана в своей гневной статье этот грех Мартина упомянул первым:

Продолжал прославлять Кэмпбелла, редактора-расиста, имя которого в прошлом году убрали из названия премии, что фэндом должен был сделать давным-давно.

Джон Скальци, который пропустил церемонию, потому что «играл в видеоигры», все-таки высказался, поскольку фанаты обвинили «большие фигуры» в молчании. Серией твитов он тактично обрисовал проблемы нынешней церемонии, в трех пунктах:

Ведущий Хьюго должен выступать кратко. Ведущий Хьюго должен помнить, что церемония посвящена победителям и уделять внимание им. Ведущий не должен создавать проблем другим участникам.

12. … it's hard for me to explain how wonderful and what an honor it was to hand awards to friends and peers, to be someone who helps thousands celebrate a moment, and for just that moment to be the face of a community. I was glad to do it, and wouldn't have missed it. /end — John Scalzi (@scalzi) August 1, 2020

С этими задачами Мартин не справился.

К тому же автор «Песни льда и огня» довел западное сообщество до бешенства тем, что неправильно прочитал вслух фамилии цветных авторов и название журнала Fiyah, специализирующегося на «черной» фантастике.

В соцсетях начали всерьёз высказывать мнение, что таким образом Мартин выражает презрение к цветным авторам и новой фантастике в целом. Тот же Кавана предложил «больше никогда не подпускать Мартина даже близко к “Хьюго”».

Когда волна возмущения достигла писателя, он разместил в своем твиттере цитату из Вольтера: «Все мы полны слабостей и ошибок; давайте взаимно простим друг другу наши недостатки».

Words for our times… pic.twitter.com/izSO5wBCfX — George RR Martin (@GRRMspeaking) August 1, 2020

Ответ Джорджа Мартина

Критики забывают, что Джордж — писатель иного поколения. Когда-то травить на конвентах байки о былых днях считалось нормой. Что и подтверждает извинение Мартина, которое он все-таки написал. Правда, в странном месте — в комментариях на новостном фантастическом сайте file770.com:

Кто бы ни распространял историю, что меня попросили перезаписать часть моего выступления на «Хьюго», чтобы исправить произношение имен, а я отказался, либо ошибается, либо врет. Этого никогда не было. «КоНЗеландия» действительно попросили меня перезаписать три видео из-за их качества: там было плохое освещение, плохой звук, камера тряслась. Я выполнил их просьбу и переделал два ролика, с которых начинался вечер. (Предыдущие версии я записывал на iPhone в своем домике, тогда мы только пытались разобраться, как и что). Третья часть, которую они просили перезаписать, была о статуэтке «Хьюго», где я шутил о соковыжималке, Альфи и тому подобном. Мы все-таки решили оставить первый вариант, поскольку у меня больше не было реквизита под рукой и воспроизвести то, что я сделал в домике, оказалось сложно, а ролик вроде бы всем понравился. Еще говорят, что мне предоставили точное произношение всех имен. Это тоже совершенно не так. Мне вручили запечатанный конверт вечером перед церемонией, и там было указано произношение НЕКОТОРЫХ (ни в коем случае не всех) имен победителей. Так что перед их прочтением у меня были одна или две секунды, чтобы разобраться, как это сделать. Произношение никогда не было моей сильной стороной. Я даже имена собственных персонажей временами неправильно произношу (мои интервью служат тому свидетельством). Но мне не предоставляли фонетическое руководство по произношению имен остальных финалистов, тех, кто не победили. Если бы я его получил, то определенно приложил бы все усилия, чтобы назвать имена правильно. (Но боюсь, что и тогда я переврал бы некоторые из них. У каждого из нас есть сильные и слабые стороны, и признаю, что это моя слабая. У меня все еще бывают трудности с именем одного из моих ассистентов.) Когда церемонию проводил Джон Пикасио, он обошел номинантов с блокнотом в руках перед Хьюго и спросил у них, как произносить их имена. В некоторых случаях ему пришлось несколько раз потренироваться с финалистами, чтобы добиться правильного произношения. Я тоже там был. Я видел, как Джон это делает. И очень его за это уважал. Я всегда хотел поступить так же… но, разумеется, на виртуальном конвенте у нас не было такой возможности. У меня никогда не было шанса ВСТРЕТИТЬСЯ с новыми финалистами, поздравить их, пожать руки и спросить имена. Тем более потренироваться вместе с ними. Сейчас некоторые говорят, что я мог все это сделать с помощью электронной почты. Да, думаю, мог бы. Но это утомительная работа. Было около 120 финалистов, а адресов почты я знал, может, штук шесть.

Если хотите меня за это винить — ладно. Но не нужно лгать, говорить, что «он отказался перезаписывать» и «у него было фонетическое руководство, но он им не пользовался», это полная чепуха. Независимо от того, как другие грешили опущениями и допущениями, в конечном итоге ответственность без сомнения лежит на мне, поскольку эти имена произносились моим ртом… так что — еще раз, извините. Что касается общего содержания того, что я говорил во время церемонии… с самого начала моим намерением было сделать этот вечер веселым и праздничным. Поскольку я ожидал, что многие из присутствующих будут новозеландцами, мне показалось уместным рассказать об истории премии. Откуда взялись «Хьюго», как изменялись статуэтки на протяжении десятилетий, кто их выигрывал в прошлом — и кто не выигрывал, на этом я пытался сделать акцент, учитывая мою с «Хьюго» долгую историю поражений. Плюс забавные анекдоты. Тот год, когда Лестер вручил награды задом наперед, год, когда Хайнлайн выбежал из кухни и т. д. Я посетил меньше церемоний «Хьюго», чем Сильверберг, но бывал на многих. Существует несколько разных подходов к тому, как проводить премию. Марта Рэндалл, которая провела два «Хьюго», гордилась тем, как быстро она это делала, ставила рекорды скорости. Конни Уиллис, с другой стороны, любила затягивать процесс, рассказывать забавные истории и заставлять финалистов волноваться. Как зритель я определенно предпочитаю длинные и забавные церемонии, как у Конни, а не короткие и милые, как у Марты. Моими ролевыми моделями были ведущие, которых я упоминал: Боб Такер, Боб Блох, Азимов, Харлан и, в первую очередь, Сильверберг. Я понимаю, что разным людям нравятся церемонии разной длины. Многим нравилось, как Марта проводила премии. Разумеется, у каждого ведущего свое чувство юмора. Некоторые, как Рики Джервейс, оттачивают остроумие на ведущих и номинантах. Это прекрасно сработало для «Золотых глобусов», но мне кажется, на Хьюго было бы воспринято хуже, учитывая тот случай несколько лет назад, когда другой британский комик вел церемонию. Его освистали, он и слова не успел сказать. Мой стиль всегда был самоуничижительным: основной мишенью моих историй всегда был я сам. Большинство историй, которые я рассказал прошлой ночью, были в некотором смысле проверены временем. Я их рассказывал раньше. Обычно над ними много смеялись. Во всяком случае, умеренно смеялись. На это я и надеялся в Веллингтоне. На смех. И уважение к долгой и красочной истории жанра, который любим мы все — писатели, редакторы, фанаты, живые и мертвые. Хьюго и есть наше прославление победителей. Проигравших мы славим номинированием на премию… (и надеждой, что однажды проигравшие станут победителями, как это было со мной, потому я и рассказал ЭТУ историю — чтобы утешить проигравших в этом году). В любом случае, таков мой подход. В следующем году, без сомнения, будет другой ведущий. Мне жаль, что некоторым из вас не понравилось, как я провел «Хьюго». И я очень рад слышать, что многие из вас довольны. Конечно, мне хотелось быть самым любимым ведущим, но всем не угодишь. (Во всяком случае, почти всем понравились шляпы.)

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Чем бы этот скандал ни закончился, очевидно, что это только начало. Западный фэндом и премию «Хьюго» ожидают очередные крупные изменения.