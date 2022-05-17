    12
    Комиксы
    #обзор комикса #фэнтези

    Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот

    17 мая 2022
    17.05.2022
    10467
    3 минуты на чтение
    #обзор комикса #фэнтези
    Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот

    Однажды в поместье известного злодея Баллистера Черносерда заявляется Нимона — совсем юная девушка-перевёртыш со способностью превращаться в любое живое существо. Она очень хочет стать помощницей Баллистера. Несмотря на излишнюю прыть, Нимоне удаётся заслужить его доверие и присоединиться к противостоянию с влиятельной Академией героизма и охраны правопорядка и её рыцарем Амброзием Златогульфом.

    Но есть нюансы: эксперименты Академии сильно расходятся с её благородным фасадом, у Черносерда нет руки, но есть правила, не позволяющие ему убивать всех подряд, а Нимона не особо хочет им следовать. Она не стесняется быть жестокой и всячески скрывает от босса своё прошлое и происхождение  суперсилы.

     

    Nimona

    Жанр: фэнтези, фантастика
    Сценарист и художник: Эн Ди (Ноэль) Стивенсон
    Выход оригинала: 2015
    Издательство: Jellyfish Jam, 2019

    С 2012 года Эн Ди (Ноэль) Стивенсон публиковала «Нимону» в виде веб-комикса на платформе Tumblr. Стиль рисунка и сюжет менялись по мере публикации новых глав, а к выходу графического романа в 2015 «Нимона» окончательно подросла и окрепла: линии стали пластичнее, цвета — ярче, а герои — причёсаннее. В своём финальном виде история принесла художнице несколько весомых наград, в том числе премию Айснера, и даже стала аудиокнигой.

    Действие происходит в альтернативном Средневековье, где магия и рыцарство сосуществуют с наукой и технологиями. Все носят кожу и доспехи, почти нормально относятся к появлению драконов, но уже пользуются компьютерами, лабораторным оборудованием и лазерным оружием. Даже средневековая ярмарка выглядит как нечто похожее одновременно на Comic-Con и научную конференцию. И в таком явно выдуманном мире находится место как качественному эскапизму, так и вполне знакомым конфликтам.

    Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот 1

    Стиль Эн Ди сам по себе не отличается визуальными изысками: персонажи выглядят в меру упрощённо и угловато, а окружающая обстановка не изобилует деталями. Притом он не лишён очарования и делает комикс похожим на милое подростковое фэнтези. Это удачно играет на контраст, когда история меняется и практически перестаёт быть милой. Краски в буквальном смысле сгущаются, изначально сдержанная цветовая палитра становится темнее, и происходящее всё больше погружается в тени.

    C первых глав комикс кажется предсказуемым и комичным. Главный герой — не самый удачливый в мире злодей, а Нимона — то птица, то кошка, то акула. Двое чудаков вместе строят козни, играют в настолки и спорят о том, какую пиццу заказать, — ну чем не сюжет для ситкома в духе «Гильдии»? 

    Но по мере развития сюжета история усложняется и становится мрачнее; добро и зло неоднократно меняются местами, пока обстоятельства не вынуждают их объединиться; ненавязчиво проскакивает квир-тема; а в какой-то момент всё сильнее пахнет кровью…

    Относительно безобидные приключения злодея и его помощницы превращаются в жестокую эпичную схватку, только успевай следить за трансформациями Нимоны — и видимыми, и внутренними. Тайна её суперсилы обрастает всё новыми подробностями. Теперь это не причудливое пришлое, а смертельная опасность, ставящая всех без исключения перед сложнейшим выбором.

    Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот 2

    Фэнтези и фантастику нередко воспринимают как жанры, идеальные для побега от реальности, — путешествие по другим мирам позволяет отдохнуть от своего. Эн Ди создала в «Нимоне» интересный и даже несколько уютный мир, куда можно сбежать на пару часиков. Но эскапировать с головой вряд ли получится — ещё в поздние 2010-е Стивенсон подбросила нам сегодняшним несколько тем, которые до сих пор требуют обсуждения, в том числе языком комикса. Как минимум интересно поговорить о разрушительной природе безграничной силы, о (не)оправданной жестокости и о том, что мир отнюдь не чёрно-белый.

    Всё это достаточно легко считывается в сюжете, а финал остаётся открытым. Вряд ли «Нимона» натолкнёт читателя на глубокие философские думы, но повод поразмышлять предоставит обязательно.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Читайте также

    Марлон Джеймс «Чёрный леопард, рыжий волк»: африканское тёмное фэнтези с кровью и однополым сексом
    Марлон Джеймс «Чёрный леопард, рыжий волк»: африканское тёмное фэнтези с кровью и однополым сексом
    Терри Пратчетт «Весь Анк-Морпорк»
    Терри Пратчетт «Весь Анк-Морпорк»
    Магия в мирах Ника Перумова 12
    Магия в мирах Ника Перумова

    Статьи

    Фантастическое аниме весны 2022: что стоит смотреть? 5
    0
    932
    Фантастическое аниме весны 2022: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме весны 2022 года.

    «Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке
    0
    54329
    «Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке

    Хейден Кристенсен стал Энакином и как фильм чуть не назвали «Большое приключение Джа-Джа».

    Видео: обзор настольной игры «Нечто»
    0
    119011
    Видео: обзор настольной игры «Нечто»

    Полукооператив по знаменитому ужастику Карпентера.

    Фото чёрной дыры в центре галактики: как оно сделано и почему важно 8
    0
    108314
    Фото чёрной дыры в центре галактики: как оно сделано и почему важно

    Как именно было получено это историческое изображение, в чём его ценность и почему его пришлось ждать так долго?

    Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера» 11
    0
    144244
    Земекису — 70! Признаёмся в любви режиссёру «Назад в будущее»

    Много личных историй и воспоминаний из детства!

    Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера» 15
    0
    153617
    Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера»

    Как он превратился из неудачника в человека, сделавшего наше детство, в триумфатора «Оскара» и в безумного экспериментатора, тратящего миллионы на развитие компьютерной графики.

    Виктор Диксен «Двор Тьмы» 
    0
    150400
    Виктор Диксен «Двор Тьмы». Вампиры Короля-Солнце

    Увлекательная трактовка вампирской темы.

    Tales from the Borderlands: жемчужина Telltale и кость в горле Gearbox 5
    0
    192990
    Tales from the Borderlands: жемчужина Telltale и кость в горле Gearbox

    Фанбазу, которая спала и видела второй сезон, а теперь без восторга смотрит, как его тизерят авторы оригинальной франшизы Borderlands. Разбираемся, откуда скепсис.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить