Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот

Однажды в поместье известного злодея Баллистера Черносерда заявляется Нимона — совсем юная девушка-перевёртыш со способностью превращаться в любое живое существо. Она очень хочет стать помощницей Баллистера. Несмотря на излишнюю прыть, Нимоне удаётся заслужить его доверие и присоединиться к противостоянию с влиятельной Академией героизма и охраны правопорядка и её рыцарем Амброзием Златогульфом. Но есть нюансы: эксперименты Академии сильно расходятся с её благородным фасадом, у Черносерда нет руки, но есть правила, не позволяющие ему убивать всех подряд, а Нимона не особо хочет им следовать. Она не стесняется быть жестокой и всячески скрывает от босса своё прошлое и происхождение суперсилы.

Nimona Жанр: фэнтези, фантастика

Сценарист и художник: Эн Ди (Ноэль) Стивенсон

Выход оригинала: 2015

Издательство: Jellyfish Jam, 2019

С 2012 года Эн Ди (Ноэль) Стивенсон публиковала «Нимону» в виде веб-комикса на платформе Tumblr. Стиль рисунка и сюжет менялись по мере публикации новых глав, а к выходу графического романа в 2015 «Нимона» окончательно подросла и окрепла: линии стали пластичнее, цвета — ярче, а герои — причёсаннее. В своём финальном виде история принесла художнице несколько весомых наград, в том числе премию Айснера, и даже стала аудиокнигой.

Действие происходит в альтернативном Средневековье, где магия и рыцарство сосуществуют с наукой и технологиями. Все носят кожу и доспехи, почти нормально относятся к появлению драконов, но уже пользуются компьютерами, лабораторным оборудованием и лазерным оружием. Даже средневековая ярмарка выглядит как нечто похожее одновременно на Comic-Con и научную конференцию. И в таком явно выдуманном мире находится место как качественному эскапизму, так и вполне знакомым конфликтам.

Стиль Эн Ди сам по себе не отличается визуальными изысками: персонажи выглядят в меру упрощённо и угловато, а окружающая обстановка не изобилует деталями. Притом он не лишён очарования и делает комикс похожим на милое подростковое фэнтези. Это удачно играет на контраст, когда история меняется и практически перестаёт быть милой. Краски в буквальном смысле сгущаются, изначально сдержанная цветовая палитра становится темнее, и происходящее всё больше погружается в тени.

C первых глав комикс кажется предсказуемым и комичным. Главный герой — не самый удачливый в мире злодей, а Нимона — то птица, то кошка, то акула. Двое чудаков вместе строят козни, играют в настолки и спорят о том, какую пиццу заказать, — ну чем не сюжет для ситкома в духе «Гильдии»?

Но по мере развития сюжета история усложняется и становится мрачнее; добро и зло неоднократно меняются местами, пока обстоятельства не вынуждают их объединиться; ненавязчиво проскакивает квир-тема; а в какой-то момент всё сильнее пахнет кровью…

Относительно безобидные приключения злодея и его помощницы превращаются в жестокую эпичную схватку, только успевай следить за трансформациями Нимоны — и видимыми, и внутренними. Тайна её суперсилы обрастает всё новыми подробностями. Теперь это не причудливое пришлое, а смертельная опасность, ставящая всех без исключения перед сложнейшим выбором.

Фэнтези и фантастику нередко воспринимают как жанры, идеальные для побега от реальности, — путешествие по другим мирам позволяет отдохнуть от своего. Эн Ди создала в «Нимоне» интересный и даже несколько уютный мир, куда можно сбежать на пару часиков. Но эскапировать с головой вряд ли получится — ещё в поздние 2010-е Стивенсон подбросила нам сегодняшним несколько тем, которые до сих пор требуют обсуждения, в том числе языком комикса. Как минимум интересно поговорить о разрушительной природе безграничной силы, о (не)оправданной жестокости и о том, что мир отнюдь не чёрно-белый.

Всё это достаточно легко считывается в сюжете, а финал остаётся открытым. Вряд ли «Нимона» натолкнёт читателя на глубокие философские думы, но повод поразмышлять предоставит обязательно.