Каждый день он рисует невероятных существ и придумывает про них истории. На его картинах можно встретить гномов и хульдр, варваров и русских витязей, героев Толкина и Герберта. Он придумал норвежский Хогвартс и сделал Снусмумрика профессором травоведения. А ещё он много путешествует — как по нашей нескучной реальности, так и по вымышленным мирам. У нас в гостях норвежский художник Эвен Мель Амундсен.

Досье: Эвен Мель Амундсен Эвен — художник и концепт-дизайнер из Осло (Норвегия), работающий над множеством фильмов и игр. Ещё юным викингом он отправился за пределы родной страны в поисках сражений, добычи и искусства. Он разграбил Корнуолл, затем Квебек, потом Прагу, а после неё добрался до Калифорнии. Но великое путешествие слаще всего, если оно завершается в гавани рядом с домом. Сейчас Эвен живёт в Копенгагене (Дания) и работает фрилансером — его меч и копьё нужны то тут, то там. А в свободное время охотится на троллей в норвежских лесах. Сайт художника: mischeviouslittleelf.artstation.com Узнать больше о проекте TEGN

Когда и почему вы начали рисовать? Где этому учились? Почему решили сделать это своей профессией?

Мне никогда не приходилось выбирать. В старших классах у меня была возможность уделять время художественному образованию, потом появился шанс поступить в художественное училище, а позже — в университет, который я бросил. А потом мне удалось выполнить тестовое задание и получить работу. Я просто решил, что буду двигаться по этому пути, пока смогу, и пока что плюшек больше, чем трудностей, вот я и продолжаю идти.

Щит из песка и серебра При всех присущих его племени педантичности и хороших манерах Орденатэй был невероятно живым и любопытным и без конца задавал вопросы о родине Хаараля. Тот сперва недоумевал, почему этот коротышка никогда не интересовался рассказами и сагами, которые Хаараль так любил рассказывать. Вместо этого он расспрашивал о таких вещах, о которых Хаараль и не думал с тех пор, как ушёл из дому. Стада, знамёна, тинги и вече бесконечно занимали Орденатэя, он даже захлопал в ладоши, когда Хаараль рассказал ему о хольмганге — испытании боем. В свою очередь, Хаараля безумно интересовала страна, где он гостил, и он расспрашивал о героях, злодеях, славных подвигах. А Князь песка и серебра знал все эти истории.

Вы много путешествуете. Какие места произвели на вас самое сильное впечатление? И можно ли их найти на ваших работах?

В прошлом году мне больше всего запомнились Сан-Пауло и Богота. Теплота и гостеприимство местных, несмотря на непростые условия, в которых они порой вынуждены жить, произвели неизгладимое впечатление. А местная кухня и вовсе способна перевернуть жизнь. Ещё я отлично провёл время в Санкт-Петербурге, где мне довелось познакомиться с работами русских художников. Но я не рисую эти места напрямую, скорее использую идеи, которые они мне навеяли.

А в каком фантастическом мире вы бы хотели жить?

Наверное, где-то типа Гравити Фолз. Я люблю «Песнь льда и пламени», «Властелина колец» и «Дюну», но, думаю, жить в их мирах довольно паршиво. Драконы — это круто, и всё-таки я бы не хотел умереть от болезни, давно побеждённой в нашем мире, или вкалывать на нудной крестьянской работе.

Гурни Халлек Он, конечно, уродлив и покрыт шрамами с тех пор, как натерпелся в рабстве у Харконненов, но мир не видывал ни столь надёжного друга, ни столь упорного врага. Для Лето он был верным слугой, военачальником и помощником. Для Пола — учителем и другом. Для леди Джессики — спутником на склоне лет, воином, бардом, рассказчиком и любителем жизни.

Где вы черпаете вдохновение? Как к вам приходят образы?

Очень помогает чтение трудов по древней истории, да и вообще хороших книг. Когда я чётко представляю себе персонажа, я могу срисовать его у себя из головы, так что книги, можно сказать, поставляют мне образы на халяву. Ещё я тяготею к простым композициям, чтобы история, происходящая на картине, была очевидна.

Кого из художников вы цените? Кто повлиял на ваш стиль?

Это непростой вопрос. Пожалуй, имя, которое первым приходит в голову, — Пол Боннер. Этот парень умеет создавать осязаемые миры. Но моя любовь к рисованию поистине расцвела, когда я открыл для себя работы Хироаки Самуры, через них пришёл к творчеству Теодора Киттельсена и Кьелля Аукруста, а позднее — Пола Дейнтона и Бруно Гора.

Вам доводилось сотрудничать со многими знаменитыми компаниями — Blizzard, Riot Games, Wizards of the Coast. С кем было приятнее работать?

Wizards of the Coast — настоящая работа мечты. Платят там не так много, как у других, но платят честно. А ещё ты получаешь много славных бонусов, не говоря уже о возможности увидеть свою работу в печати. Но лучшие отношения у меня сложились с Karakter (немецкая дизайн-студия, в числе их работ — концепт-арты для игры Horizon: Zero Dawn и седьмого сезона «Игры престолов». — Прим. МирФ). Это точно мой любимый клиент.

Тансель Длинная «Все мужчины — и дураки, и рыцари, когда дело касается женщин» — А меня зовут Тансель, — засмеялась она. — Тансель Длинная, как дразнят меня мальчишки. — Вовсе вы не длинная, — выпалил Дунк. — Вы как раз подходите… — тут он спохватился и побагровел. — Для чего? — спросила Тансель, склонив голову набок. — Чтобы кукол водить. Джордж Мартин «Межевой рыцарь», перевод Н. Виленской

В какой технике вы работаете? Есть ли принципиальные отличия между традиционной живописью и цифровой?

Я люблю гулять и делать наброски в блокноте — ведь на ошибках можно многому научиться. В остальном же я предпочитаю цифровую живопись. Сейчас я часто работаю в программе Procreate, оно позволяет творить невероятные штуки.

Отступление Он дошёл досюда и дальше идти уже не мог. Руны холодно мерцали и наполняли воздух странным гудением, и Галторакс больше не ощущал жара пламени, что вздымалось между ним и огромным змеем. На душе у него было неожиданно легко, и, не будь он настолько утомлён, он даже засмеялся бы. Сейчас он разрывался между обязанностью защитить своего короля и желанием оказаться где-нибудь подальше. Но без долга он был бы никем, поэтому топоры ожили в его руках. Он выиграет время, позволив им скрыться в диких землях, столь обширных, что в них затерялся бы даже адский дракон. Под конец он усмехнулся, но не горько, а радостно. Славная будет последняя битва, о такой он всегда мечтал.

На ваших картинах то и дело встречаются варвары и гномы. Чем они вам так приглянулись?

Мне кажется, это забавные и сложные типажи, которые люди часто упрощают до нескольких банальных стереотипов. Поэтому я стараюсь придать этим персонажам объём, чтобы зритель увидел в них не только самое очевидное.

Вы нарисовали серию картин про школу чародейства Вёлурхейм — этакий норвежский «Хогвартс». Расскажите о ней поподробнее.

Я хотел повторить подход Роулинг, используя элементы из скандинавской мифологии, чтобы всё это укладывалось в нашу культуру. У меня есть пара идей, что с этим делать, но пока я продолжаю их обдумывать. Возможно, вернусь к ним когда-нибудь.

Мумрик Стигандур Профессор травологии (когда не уходит бродить по волшебному миру). Обожаю Муми-троллей и Снусмумрика! У меня даже есть татуировка с ним и другим моим любимым героем, Людвигом из норвежского мультфильма «Большие гонки». Думаю, они стали бы хорошими друзьями.

Кари «Манневонд» Зигфридсдоттир Профессор чар и проклятий в Вёлурхейме. Её прозвище — норвежское слово, означающее агрессивное дикое животное. Ну или человека, столь же агрессивного и опасного.

Рагнхильд Стуббемоэн Профессор драконоведения — профильного курса для старших студентов. Рагнхильд — известнейший специалист, её работы о норвежском горбатом пользуются огромным авторитетом среди драконоведов. Она преподаёт в Вёлурхейме уже 79 лет и лучше ладит со своими питомцами, чем со студентами.

Хульда Квенангсдоттир Профессор врачевания и преподаватель древней магии крови в старших классах. Одна из самых известных хульдр, открыто живущих среди людей. Её сородичам обычно трудно найти себе место в человеческом мире, но она этого добилась благодаря железной воле. Увлечение древней магией и принадлежность к народу хульдр заставляют её сочувствовать троллям и туссе (диким скандинавским гоблинам), а также враждовать с профессором Дрёугслейвеном.

Дагфинн Снёухольт Хранитель ключей и света в Вёлурхейме. Единственный домовой в штате школы. Ведёт непримиримую войну против обитающих здесь мышей — в этом ему помогает его гордый скакун Кнертен.

А как, по-вашему, выглядит русская школа волшебства?

Хм-м-м… Мне кажется, это нечто вроде монастыря в берёзовом лесу. Директор школы — Распутин, и он на самом деле славный парень; правда, все стереотипы о нём верны, но по совершенно неожиданным причинам. Среди преподавателей есть Баба-яга. Ещё там действует программа обмена с шаманами из Сибири, а с Дурмстрангом эта школа соперничает, как античные Ликей и Академия. Как-то так. Мне надо подробнее изучить русскую мифологию. Кстати, Тунгусский взрыв — явно результат их проделок.

Среди ваших работ есть и русский средневековый витязь. Чем вас привлекает русская культура?

Я уже однажды был в России и надеюсь приехать к вам ещё. У вашей страны настолько богатая история, что ей невозможно не интересоваться, и она не раз влияла на мировые события — это важно учитывать, чтобы понять Россию. В русском фольклоре немало интересных элементов, хотя мне трудновато выделить единую мифологию, она у вас как будто слегка фрагментарна.

Охота Орлиная охота была лучшей частью миграции. В конце весны горные кланы отправлялись за много миль к плодородным долинам, чтобы насладиться щедрыми дарами лета. И по пути всегда находились нетерпеливые охотники, которые искали, откуда отправить своих могучих птиц в полёт на поиски славной добычи. Едва поднялся свежий ветер, большие красные орлы Гатлака взмыли над долиной. Далеко внизу они видели маленькие крапинки — это был клан, неспешно бредущий под ясным небом. Охота продолжалась до заката, а затем охотники возвращались, принося свою добычу на ужин. Гатлак чувствовал, как на него смотрят сестра с сыном, и почти осязал восторг малыша, который впервые увидел взлетающую птицу. Он знал, что дар речи вернётся к племяннику только по приходе в лагерь, зато потом ничто не сможет сдержать его рассказы о сегодняшнем приключении.

Расскажите о своём проекте TEGN. Откуда пришла идея? Сложно ли было каждый день выдумывать и рисовать нового героя для этой книги?

Однажды мне стало скучно, и, чтобы не свихнуться, я начал рисовать. А потом и истории появились, и стало уже трудно остановиться. Рисовать и писать каждый день было нелегко, но оно того стоило: я получал массу удовольствия, выдумывая героев и рассказывая про них истории. Это помогло создать основу для множества вещей, в которые мне хотелось углубиться.

В итоге у меня появилась куча картинок и букв, а также Спиридон Гианнакис, который соблазнил меня идеей превратить весь этот хаос в книжку. Ну а теперь это, кажется, перерастает в нечто большее.

Вы провели успешную кампанию на Kickstarter по изданию TEGN. Дайте совет тем, кто тоже хочет с помощью народного финансирования воплотить мечту в жизнь!

Будьте готовы трудиться, а ещё обязательно подготовьте площадку для запуска. Убедитесь, что знаете, каким хотите видеть конечный результат, и будьте откровенны со своей аудиторией насчёт всех успехов и проблем проекта. Ну и найдите такого Спиридона, который поможет вам самого себя подстегнуть.

Кровь и чернила Рынок нижнего города погрузился в удушающий полуденный зной, и воздух словно дрожал. Жители великого города, бродившие по рынку, почти не обращали внимания на жару. Но Сиггор сидел и мечтал о чистом горном воздухе и снегопаде, какие бывают поздней зимой, и на фоне общего неудобства почти не замечал уколов тоненьких игл. Искусство чернил, иглы и крови было знакомо его народу. Всякое великое деяние должно быть записано на коже, чтобы потом стать песней, — так было и так будет. Но жители этого города и этот мастер достигли таких высот в искусстве узоров и рисунков, что его народ по сравнению с ними казался детьми. Сиггор поморщился, чувствуя, как очередная капля пота стекает по его руке. Но он знал, что должен сидеть спокойно, иначе этот маленький человечек опять придёт в ярость…

Вы организовывали конкурс художников, чтобы собрать материал для новой книги TEGN. Удалось ли его участникам вас удивить?

О да! Меня просто ошеломило, сколько времени и сил они потратили, и каким качественным вышел результат. Я ожидал ну максимум десяток работ, а получил за сотню! У людей, оказывается, так много интересных мыслей по поводу того, что могло бы происходить в мире TEGN, — очень вдохновляюще получилось.

Планируете ли вы воплотить мир TEGN где-нибудь ещё, кроме артбуков?

Я прямо сейчас сочиняю большую историю, но сперва мне надо научиться писать длинные тексты, а это то ещё испытание!

Вито и Вильгельм Эту иллюстрацию я нарисовал для веб-мультсериала Tales of Alethrion студии SunCreature.

Вы часто рисуете портреты друзей. А можно ли их встретить на ваших фэнтезийных работах?

Да, иногда я изображаю там знакомых — или какие-то отдельные их черты. Это помогает мне ощутить, что я лучше понимаю персонажей.

Какие ваши любимые книги/фильмы/сериалы/игры/вселенные? Хватает ли на них времени?

Среди них есть всеобщие фавориты, но мне неинтересно быть миллионным человеком, который назовёт любимой книгой «Властелина колец». Мне нравятся миры Джорджа Мартина и события, которые в них разворачиваются, его подход к повествованию сильно на меня повлиял. А из сериалов я недавно досмотрел «Парки и зоны отдыха» и очень рекомендую. Да, необычный выбор, но там есть на что посмотреть — в том числе на потрясающую работу с персонажами и дизайн. Из игр я люблю серию Total War, недавно вот начал Ancient Empires за Аттилу. Времени на игры выдаётся не так много, но, когда оно есть, я оттягиваюсь по полной.

СМЕРТЬ! Атака роханцев на Пеленнорских полях — моя любимая часть «Властелина колец» (и книги, и фильма). Это не только невероятно впечатляющий эпизод и поворотный момент в битве за Минас Тирит — это ещё и кульминация тех событий, которые определили культуру рохиррим. Толкин описывал прошлое этого народа в духе старинных скандинавских саг — там были великие герои и грандиозные битвы. Однако в книге мы застаём роххирим в глубоком упадке после козней Сарумана и измены Гнилоуста. Кажется, будто люди Рохана измельчали на фоне своих отцов и никогда не смогут подняться до высот, которых те достигли. Пропасть между их идеалом и реальностью кажется непреодолимой. Но, когда они оказываются в гуще Войны Кольца, они понимают, что способны на великие деяния, и в конце концов доказывают, что достойны своих предков. После того как Теоден и Король-чародей пали в бою, Эомер понимает, что его король мёртв, да и, похоже, Эовин тоже погибла в сражении. Это открытие ввергает его в глубочайшую скорбь, он теряет рассудок и направляет армию на бесчисленные орды Мордора в самоубийственной атаке — или, как говорил павший король, «в попытке сделать свой конец достойным того, чтобы о нём помнили». Я постарался изобразить именно этот момент.

Какой вы видите профессию художника через 20 лет? Что изменится?

Несомненно, среди скульпторов и тех, кто занимается пре-продакшеном, станет популярной виртуальная реальность. В индустрии появятся новые игроки вроде того же Procreate, которые смогут бросить вызов гигантам — Adobe и Wacom. Ещё мне кажется, что всем надоест обилие отрендеренной графики и появятся стили, лучше подходящие для анимации. Но это лишь мои догадки.

Какой совет дадите начинающим художникам?

Ваше любопытство поможет вам далеко пойти, если вы сумеете отточить его дисциплиной и закалить терпением.