История персонажа: Торговец Смертью (Death Dealer)

Всем поклонникам творчества Фрэнка Фразетты хорошо знаком этот образ: всадник, лицо которого скрыто в тени рогатого шлема, застыл на черной лошади в позе мрачного ожидания. Он спокоен, но готов в любой момент сорваться в бой и сокрушить своих врагов! Это Death Dealer, Торговец Смертью, персонаж, пожалуй, самой известной картины Фразетты.

«Death Dealer» была написана Фрэнком в 1973-м году, и вряд ли сам художник представлял, какую широкую популярность обретет придуманный им герой. Харизматичный всадник породил целую франшизу, включающую романы, комиксы, приключения для ролевой игры Dungeons & Dragons, статуи, а также разнообразную сувенирную продукцию и отсылки в массовой культуре! И, разумеется, море фан-арта. Сам Фразетта впоследствии написал еще шесть картин с этим героем, некоторые из которых стали обложками книг и комиксов.

Фрэнк долго не хотел возвращаться к своему персонажу:

Первая картина была настолько хороша, насколько это возможно, ее нельзя улучшить, и я никогда этого не попробую!

Но через тринадцать лет, под давлением жены Элеоноры, он все же изменил свое решение. На новых картинах Фрэнк обнажил руки и ноги персонажа, показав его мертвенно-бледную кожу. Об этом решении он впоследствии сильно жалел, но изменить сделанное уже было нельзя. Открыв свое человеческое тело, герой словно утратил непостижимую мистическую сущность, стал более человечным и понятным. Он все еще не был простым смертным, но уже перестал казаться демоном с огненным взглядом. Хорошо это или плохо, но именно таким Торговец Смертью и вошел в мир литературы…

Литература

Хотя сам Фразетта не желал ничего рассказывать о своем герое, считая загадку неотъемлемой частью его обаяния, он все же не был против, чтобы другие попытались придумать свою версию истории.

Писатель Джеймс Силк создал четыре романа о приключениях воина в рогатом шлеме. Первый из них, Prisoner of the Horned Helmet («Узник рогатого шлема») вышел в 1988-м году. Из него мы узнаем, что героя зовут Гат Ваала (Gath of Baal), он варвар без племени, скитающийся в бескрайнем лесу, в землях, которые после ледникового периода станут Средиземным морем. Лес подвергается нашествию монгольских войск Киззаков, и многие хотят заручиться поддержкой Гата в борьбе с ними. Очаровательная колдунья по имени Кобра вручает Гату шлем, одержимый богом смерти. Шлем дает ему божественную силу, но одновременно подчиняет своей воле. С помощью путешественника Брауна Джона и юной девушки Робин Лэйкхэир Гату удается избавиться от власти шлема и одержать победу в войне с Киззаками.

Во втором томе, Lords of Destruction («Повелитель разрушения», 1989-й), злая королева призывает демонов, чтобы погубить Робин. Гат вынужден снова использовать силу шлема, чтобы спасти себя и друзей. В романе Tooth and Claw («Клык и коготь», 1989-й) Гат отправляется на поиски Нун, королевы кошек, в сопровождении разношерстной компании — охотника за головами Газула, любителя животных, похожего на доктора Дулиттла, Биллабары и рабыни Флеки. Наконец, в четвертой книге, Plague of Knives («Чума ножей», 1990-й), злая волшебница королева Тийи ищет Драгоценности Света и жаждет смерти Робин Лэйкхэир, возлюбленной Гата…

Вышедший в 2005-м году омнибус Rise of the Death Dealer включает в себя первые два романа серии.

Комиксы

Первые комиксы о Торговце Смертью были опубликованы в 1995-м году компанией Verotik. Серия из четырех выпусков была написана музыкантом Гленном Данцигом и проиллюстрирована художниками Саймоном Бизли (1-й выпуск), Лиамом Шарпом (2-й и 3-й выпуски) и Артуром Суидэмом (4-й выпуск).

В 2007-м году Image Comics совместно с Frazetta Comics опубликовали мини-серию из шести выпусков Death Dealer: Shadows of Mirahan. Над книгой работали Нат Джонс, Джей Фотос и Джошуа Ортега. Втроем они написали сценарий, рисунок карандашами и чернилами выполнил Джонс, а над цветом работал Фотос. История рассказывает о древней земле и двух враждующих народах, сражающихся в эпической войне. Торговец Смертью появляется на поле битвы и уничтожает армии обеих сторон. Когда два королевства заключают союз, Торговец Смертью исчезает и возвращается лишь спустя годы… Первая часть серии была одобрена самим Фразеттой.

Журналы

Торговец Смертью красуется на обложке 288-го выпуска журнала Heavy Metal (ноябрь 2017-го года) — The Weird Issue. В этом номере в статье The Creator of the Death Dealer Альфонсо Фрэнк-младший — один из сыновей художника — рассказывает о самой знаменитой картине своего отца и анонсирует собственную версию истории персонажа.

Кино

По словам Фрэнка Фразетты-младшего, в 1978-м году Джордж Лукас посетил Фразетту в его доме в Пенсильвании и рассказал, что именно Торговец Смертью вдохновил его на создание одного из величайших кинозлодеев — Дарта Вейдера! Впрочем, всем известно, что знаментый режиссер нередко путается в показаниях, когда речь заходит о его главном детище. Можно вспомнить немало самых разных героев, которые были названы прототипом Вейдера.

Музыка

Оригинальная картина 1973-го года стала обложкой дебютного альбома группы Molly Hatchet, вышедшего в 1978-м году. В дальнейшем, группа помещала на обложки своих альбомов и другие картины Фразетты.

Настольные и видеоигры

Комиксы Image о Торговце Смертью вдохновили издательство Goodman Games на выпуск серии приключений для Dungeons & Dragons. Автором сценария выступил Харли Стро.

В 2009-м году немецкое издательство Bastei Lübbe подарило читателям серии романов Maddrax настольную ролевую игру. На ее обложке главный герой Мэтью Дракс изображен в образе Торговца Смертью.

Для серии видеоигр The Elder Scrolls пользователь с ником Painkiller_Rider создал моды, включающие в себя элементы доспехов и оружия Торговца Смертью. Мод Art of War Museum для Morrowind добавляет подземный этаж Музея Артефактов, где можно найти множество доспехов и оружия, в том числе щит, шлем и секиру Торговца Смертью (а также скимитары Дзирта До’Урдена и еще много чего интересного). Beyond the Realms of Death для Oblivion содержит комплект тяжелой брони, щит и топор. Некоторые свойства шлема отсылают к книгам Джеймса Силка. Наконец, для Skyrim есть мод Prisoner of the Horned Helmet, также добавляющий в игру доспехи и оружие. Чтобы получить их, игроку необходимо пройти квест и сразиться с самим Торговцем Смертью!

Скульптуры

Первые скульптуры, основанные на оригинальной картине Фразетты, создал скульптор Рэнди Боуэн. Издательство Dark Horse Comics выпустило несколько статуй, как в полный рост, так и в миниатюре.

Diamond Distributors выпустили серию экшн-фигурок, основанных как на оригинальной, так и на последующих картинах Фразетты.

Уже после смерти Фрэнка, в знак уважения к художнику, Quarantine Studio выпустили скульптуру, изображающую Торговца Смертью, стоящего возле надгробия своего создателя.

На данный момент существует множество статуй и коллекционных фигурок, самых разных размеров и качества исполнения.

Компания FilmSwords, занимающаяся выпуском лицензионных реплик оружия и доспехов из кино и литературы, выпустила копию шлема Торговца Смертью. Шлем полностью пригоден для носки и имеет кожаную подкладку ручной работы.

Вооружённые силы

Даже Министерство Обороны США так впечатлилось образом непобедимого героя, что попросило у Фразетты разрешение использовать его в качестве эмблемы на своих вертолетах и танках. Имя героя изменили на «Призрачный Воитель», так как сочли, что слово «смерть» не слишком способствует позитивному настрою у тех, кто ежедневно рискует жизнью за свою страну.

С 1985-го года Торговец Смертью является талисманом III Корпуса армии США. В сентябре 2009-го года состоялось официально открытие металлической статуи в натуральную величину. Сейчас она стоит возле здания штаб-квартиры корпуса в Форт-Худе, штат Техас. Статуя является точной копией работы Рэнди Боуэна. Кроме того, существует копия из стекловолокна, которая перевозится с места на место вместе с корпусом, и побывала в том числе в Ираке.

Фан-арт

Стоит ли говорить, что оригинальная картина вдохновила многих художников на создание фан-арта, как серьезного, так и пародийного?

Композиция картины настолько известна, что даже в белке, восседающей на жабе, мы без труда узнаем Торговца Смертью!

* * *

Сегодня картина Фразетты хранится в его именном музее в Пенсильвании, и увидеть ее может любой желающий. В интернет-магазине музея представлен широкий выбор сувенирной продукции, начиная от кружек с принтами и заканчивая тщательно выполненной копией самой картины.

С момента создания картины минуло уже более сорока пяти лет, а она по-прежнему не утратила свою популярность! За эти годы было предложено множество интерпретаций образа Торговца Смертью — в книгах, комиксах, на картинах… Кто-то видит в нем аллюзию на Третью Мировую Войну, которая уничтожит человечество. Для других он воплощение смерти на поле боя. Для третьих — символ силы и доблести. Но только сам Фразетта знал, что же на самом деле скрыто под шлемом загадочного всадника, однако пожелал сохранить это в тайне.

