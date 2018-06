Межгалактическая команда звездного корабля идёт своим путём в бескрайнем пространстве вселенной, побеждая невзгоды, катаклизмы и экологический кризис. Сила, мужество и смелость помогают астронавтам не сбиться с пути… Капитан твёрдой рукой ведёт корабль курсом на 400 #нк400

A post shared by Николай Юрьевич Маслов (@maslov.n.y) on Jun 26, 2018 at 8:55pm PDT