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Почему настолько плохо?
Чиновники из Новокузнецка при помощи хромакея смонтировали видео-поздравление ко Дню города. За основу они взяли кадры из «Звёздных войн». На фоне космоса, истребителей и битвы Йоды с Палпатином сотрудники администрации танцуют и пафосно позируют.
Как тебе такое переосмысление франшизы, Райан Джонсон?!
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