Почему настолько плохо?

Чиновники из Новокузнецка при помощи хромакея смонтировали видео-поздравление ко Дню города. За основу они взяли кадры из «Звёздных войн». На фоне космоса, истребителей и битвы Йоды с Палпатином сотрудники администрации танцуют и пафосно позируют.

Как тебе такое переосмысление франшизы, Райан Джонсон?!