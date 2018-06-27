Почему настолько плохо?

Чиновники из Новокузнецка при помощи хромакея смонтировали видео-поздравление ко Дню города. За основу они взяли кадры из «Звёздных войн». На фоне космоса, истребителей и битвы Йоды с Палпатином сотрудники администрации танцуют и пафосно позируют.

Как тебе такое переосмысление франшизы, Райан Джонсон?!

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Кот-редактор
Кот-редактор
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