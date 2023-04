«Тираны Подземья»: настольная игра о родине тёмных эльфов

«Тираны Подземья» — совместное детище издательств Gale Force Nine и Wizards of the Coast. Действие игры проходит в официальном мире Dungeons & Dragons, а точнее, в его скрытой от солнца части — Подземье, где дроу, жестокие тёмные эльфы, ведут нескончаемые битвы и плетут интриги между великими домами почище, чем в Вестеросе.