«Тираны Подземья»: настольная игра о родине тёмных эльфов

«Тираны Подземья» — совместное детище издательств Gale Force Nine и Wizards of the Coast. Действие игры проходит в официальном мире Dungeons & Dragons, а точнее, в его скрытой от солнца части — Подземье, где дроу, жестокие тёмные эльфы, ведут нескончаемые битвы и плетут интриги между великими домами почище, чем в Вестеросе.

Тип игры: колодостроительная, контроль территорий

Авторы: Питер Ли, Родни Томсон, Эндрю Вин

Художники: Роб Александер, Алексей Апарин, Дарен Бэйдер и др.

Издатель: Gale Force Nine

Издатель в России: «Лавка игр»

Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 4)

Возраст игроков: 14+

Время игры: 90 минут

Похоже на: «Доминион», Ascension, «Кланк»

Для российских любителей фэнтези истории о дроу особенно близки сердцу, ведь многие пару десятилетий назад зачитывались книгами Роберта Сальваторе. Многотомная история приключений тёмного эльфа Дзирта До’Урдена активно издавалась на русском языке, и слова «Мензоберранзан», «Бехолдер» и «Ллос» могут вызвать щемящее чувство ностальгии. Не останутся в стороне и любители серии видеоигр Neverwinter Nights, а постоянные игроки в D&D будут здесь как рыба в воде. Партнёрство с правообладателями позволило не только использовать в настолке знакомые имена и названия, но и украсить карты официальными иллюстрациями от известных художников.

Однако принадлежность к популярной франшизе, будь то Marvel, «Звёздные войны» или D&D, имеет и свои минусы. За такую продукцию всегда приходится платить дороже, ведь того требуют условия двойной лицензии (грубо говоря, в цену продукта закладывается и процент издателя игры, и процент правообладателя торговых марок). Вот почему в 2016 году, когда «Тираны Подземья» увидели свет и начали триумфальное шествие по столам любителей настольных игр, в России никто не решился издавать эту игру — слишком дорогой она получалась для рядового покупателя. И пока «Тираны» занимали места в топах лучших игр 2016 года и получали звание «лучшего колодостроя с полем в истории», российским игрокам оставалось лишь играть в другие игры схожего жанра или заказывать дорогую коробку из-за границы.

Но в 2021 году «Тираны Подземья» получили второе издание — в этот раз с двумя дополнительными колодами в комплекте, но без пластиковых компонентов. Их полностью заменили на картонные, что значительно удешевило производство. Такой шанс упускать было нельзя, и издательство «Лавка Игр» чуть больше года спустя дало возможность и российским игрокам приобщиться к настолке, ставшей уже практически классикой.

К сожалению, за всё приходится платить, в том числе и за удешевление. На картонные жетоны, заменившие собой пластиковые фигурки солдат и шпионов, сложно смотреть без слёз. Маленькие, легко теряющиеся, покрытые заусенцами, да ещё и плохо различимые на поле (чёрный и тёмно-зелёный цвета практически сливаются)… В общем, если игра вам понравится, готовьтесь раскошелиться на набор улучшений, созданный одной из российских фирм, благо их несколько на выбор (найти их можно прямо на странице с игрой на сайте «Лавки Игр»). Играть жетонами из коробки не только не очень приятно, но и банально неудобно.

Но нас больше интересует геймплей. Ведь за годы, прошедшие с выхода первого издания, развитие механик не стояло на месте. Колодостроение, придуманное в 2008 году Дональдом Ваккарино в игре «Доминион», успело триумфально прокатиться по миру настольных игр и постепенно утратить былую популярность. Если в десятилетие после «Доминона» выходило множество подражателей, где колодострой был центральной и практически единственной механикой, то в наше время в крупных играх он обычно сочетается с другими механиками — например, выставлением рабочих и менеджментом ресурсов, как было в «Дюне. Империи», «Руинах острова Арнак» или «Битоку». Интересно ли в 2023 году играть в «Тиранов Подземья»?

Несомненный плюс этой игры — лаконичные правила, которые можно объяснить новичкам за несколько минут. Каждый ход игрок набирает в руку пять карт из личной колоды, после чего совершает с их помощью все возможные действия. Нарисованные мечи («могущество») помогут вашему великому дому захватывать подземный мир. Один меч позволяет выставить своего воина на пустую клетку, три меча дают возможность убить чужого воина или шпиона. Ресурс в виде паутинок — это «влияние», за которое можно приобретать в личную колоду новые карты с общего планшета рынка. Пренебрегать этим ни в коем случае нельзя, ведь купленные карты гораздо сильнее базовых. Помимо влияния и могущества, они дают уникальные возможности вроде размещения в локациях шпионов. А шпионы не только мешают соперникам обрести полный контроль над городом (и получать за это победные очки каждый ход), но и позволяют отправить в локацию своих солдат, что может стать неприятной неожиданностью для других игроков.

Ещё приобретённые карты позволяют отправить приспешника во «Внутренний круг приближённых». Проще говоря, одна из карт откладывается в сторону и больше не замешивается в вашу колоду. Это не только возможность избавиться от слабых карт, но и одна из стратегий победы: карты, помещённые в этот круг, дадут в конце игры гораздо больше победных очков.

Ходы игроков обычно довольно быстрые, и даже при игре максимальным составом долгого простоя не возникает. Взять пять карт, потратить мечи на выставление солдат, сложить все паутинки и купить на рынке новую карту, возможно, кого-то приблизить или отправить шпиона, после чего кинуть все разыгранные карты в сброс и передать ход следующему игроку. Так проходит партия, пока не кончатся карты в колоде рынка или кто-то из игроков не выставит на поле последнего солдата. После этого игроки подсчитывают победные очки за купленные карты и захваченные локации.

Заскучать во время чужих ходов получается редко. Ситуация на поле постоянно меняется, и к середине игры редкий раунд обходится без того, чтобы где-то зарезали вашего солдата или выкинули из города шпиона. Мирно отсидеться в уголке не получится — карта масштабируется по количеству игроков, и даже вдвоём на ней рано или поздно станет тесно. Так что тем, кто не любит в играх открытое агрессивное противостояние, «Тираны Подземья» строго противопоказаны!

Хотя на игровом поле постоянно идёт «движуха», центральной механикой геймплея всё равно останется колодостроение. Практически наверняка в партии победит игрок, умеющий лучше комбинировать свойства карт (хотя, конечно, фактор везения никто окончательно не отменял — соперникам могут просто выходить на рынок более сильные карты). А комбинировать здесь есть что — в коробке целых шесть разных колод, из которых на каждую партию выбираются только две.

В «Дроу» — самые простые и недорогие карты, хорошо сочетающиеся с любой другой колодой. В «Драконах» скрываются пять дорогих и действительно мощных карт гигантских ящеров, покупка которых влияет на всю вашу стратегию. «Элементали» обязывают внимательно следить за чертами характера, написанными на картах приспешников: использование одинаковых черт в течение одного хода может усилить ваши действия. «Демоны» сводят тёмных эльфов с ума — заставляют соперников активно набирать вредные карты «Безумных изгоев», зато частенько дают и возможность поглотить карты (выкинуть их из игры ради сильных действий — вот для чего идеально годятся изгои!). «Аберрации» позволяют набирать больше карт в руку или вынуждают остальных игроков сбрасывать свои. Наконец, «Нежить» жертвует собой ради мощных эффектов.

Представьте всё разнообразие стратегий, которое открывают эти колоды! Партия, где вы выбрали «драконов» и «демонов», будет сильно отличаться от партии с «демонами» и «элементалями». Шесть колод дают целых пятнадцать комбинаций, что сильно повышает реиграбельность «Тиранов Подземья» и подогревает интерес к игре на протяжении множества партий.

Так устарела ли за несколько лет настольная игра, как это часто происходит с видеоиграми? К счастью, настолки устаревают гораздо медленнее — в них нет погони за графикой или новых технологичных движков. Если вы успели наиграться в колодострои за прошлые годы (затёрли до дыр карты «Доминиона», Ascension и «Громового камня», много раз будили дракона в «Кланке» и провели десятки сражений в «Звёздных империях»), то, скорее всего, «Тираны» не станут для вас откровением. Но ценители жанра всё равно получат удовольствие от простоты и элегантности механик. А тем, кто не настолько искушён в колодостроении и контроле территорий, «Тираны Подземья» категорически рекомендуются как проверенный временем образец жанра!