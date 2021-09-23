«Руины острова Арнак»: настольная игра о приключениях археологов

«Руины острова Арнак» привлекли к себе внимание задолго до выхода — авторы выкладывали фотографии яркого оформления и обещали коктейль из разных механик: размещения рабочих, колодостроения и менеджмента ресурсов. Все это богатство завернули в еще не избитый сеттинг затерянного острова, который исследуют храбрые археологи.

Тип игры: экономическая евростратегия

Авторы: Михаэла Стахова, Михал Стах

Художники: Ондржей Грдина, Милан Ваврон и другие

Издатель: Czech Games Edition

Издатель в России: GaGa Games, 2021

Количество игроков: 1–4 (оптимальное: 3)

Возраст игроков: от 12 лет

Время игры: 30-120 минут

Похоже на: «Эверделл» • «Крылья» • «Архитекторы Западного королевства»

Неудивительно, что при первом показе на выставке настольных игр в Эссене «Арнак» вызвал ажиотаж и его назвали лучшей игрой 2020 года. С этого сбор регалий только начался — стратегия получила ворох наград, включая почётное звание игры 2021 года от авторитетного сайта о настольных играх Board Game Geek. С момента выхода «Руины острова Арнак» добрались до 4-го места в списке лучших семейных игр BGG (а также 42-го места в списке стратегий и 52-го в общем топе), рейтинг игры очень приличный — 8,1 балла. Оценив такой взлёт популярности, издательство GaGa Games оперативно издало новинку на русском языке.

При первом знакомстве игра приятно поражает богатством наполнения, для которого даже потребовался увеличенный формат коробки. Помимо крупного поля, нескольких картонных планшетов и стопки карт с замечательными иллюстрациями, вы найдете внутри фигурные пластиковые ресурсы в виде древних табличек с непонятными письменами, наконечников стрел и рубинов в форме головы гигантской птицы.

Такая красота редко достается любителям экономических стратегий. Они привыкли к обычным разноцветным кубикам, символизирующим все на свете ресурсы, и простым картонным жетонам. Что-то уникальное обычно достаётся в качестве дополнительной награды тем, кто поддержал игру на «Кикстартере», или покупается отдельно. Неудивительно, что игроки все больше ценят красивые игры вроде «Эверделла», «Крыльев», а теперь и «Арнака». Даже книга правил тут оформлена как дневник археолога, каждая страница которого начинается с описания одного дня из жизни членов экспедиции.

Как и в большинстве игр европейской школы, главная цель в «Арнаке» — быстрее всех заработать максимальное количество победных очков. Сделать это можно множеством разных способов: открывая новые места на острове, побеждая стражей, находя таинственные артефакты и исследуя величественный храм. Все это делается с помощью двух миплов в виде археологов и небольшой личной колоды карт.

В свой ход игрок совершает одно из основных действий. Посылает одного из своих археологов в уже открытое место на раскопки для сбора ресурсов — для этого нужна свободная фигурка и карты с подходящими значками транспорта. Или, собрав достаточное количество компасов, открывает новое место раскопок (что именно там обнаружится, заранее неизвестно).

Каждую локацию охраняет грозный страж острова: гигантский зверь, птица или даже насекомое. Но не пугайтесь, они не слишком жестоки — позволяют вам приходить, исследовать место и, видимо, просто сидят и грозно на вас взирают. Каждый игрок, чей археолог возвращается из локации со стражем, добавляет в колоду бесполезную карту страха. Но если вам удастся победить стража, отдав ему требуемые ресурсы, он даст вам 5 победных очков и один раз за игру поможет каким-то уникальным эффектом. В общем, эти Стражи — довольно неплохие ребята.

Помимо этого, в свой ход можно купить новую карту с общего рынка: предметы (за золотые монеты) или артефакты, найденные на острове (за компасы) — или разыграть уже приобретённую карту, пришедшую в руку в том же раунде. Эффекты карт очень разные, но чаще всего это получение ресурсов или дополнительная возможность отправить археолога на раскопки.

Последний вариант основного действия — исследование. Сбоку на поле есть специальный счётчик, отмечающий, насколько успешно ваши археологи изучают находки. У каждого игрока на старте есть два маркера на этом счётчике: лупа и дневник. Заплатив нужные ресурсы, вы сами выбираете, какой из маркеров продвинуть, причём делать это можно несколькими путями (единственное правило — дневник никогда не опережает лупу).

Маркеры дают разные награды: лупа в основном приносит дополнительные ресурсы, а дневниковые записи приведут к вам в лагерь помощников с уникальными возможностями. Забывать о счётчике исследований в ходе игры ни в коем случае нельзя: его верхняя ступень символизирует обнаружение таинственного храма в сердце джунглей. Уже это событие даёт игроку львиную долю очков, а ведь можно исследовать и сам храм, забирая жетоны с зашифрованными древними преданиями и победными очками.

Из этих шести основных действий и состоит основной игровой процесс Арнака. Благодаря тому, что игроки делают всего по одному из них и передают ход дальше, простоя и ожидания практически нет. Первый участник выставил археолога и взял ресурсы, второй открыл новое место, третий сыграл карту, четвёртый купил новую карту с рынка — и вот уже круг начался заново. Пока ходят соперники, можно посчитать свои ресурсы и продумать, что делать дальше, ведь единственное взаимодействие между игроками заключается в возможности занять миплами особо «вкусную» локацию. Но надо помнить, что «Руины острова Арнак» — прежде всего семейная игра, и обычно всегда найдётся несколько разных способов получить нужные ресурсы.

«Семейность» игры — её главное преимущество и недостаток (не забывайте, что именно в этом рейтинге «Арнак» забрался выше всего). Стратегия создавалась для игроков разного уровня опыта и даже новичков, в ней простые и понятные правила, прекрасные иллюстрации и много незамысловатых способов набора победных очков. В то же время для любителей глубоких экономических евроигр или колодостроев «Арнак» будет слишком лёгким и примитивным. Опытным игрокам знакомые механики покажутся недокрученными, не раскрытыми по максимуму.

В игре есть размещение рабочих — но их всего двое. Получить дополнительных нельзя, а с парочкой миплов особенно не разгуляешься. Можно собрать собственную колоду — но символ добора карт в руку попадается катастрофически редко, буквально несколько раз за всю партию. А значит, нет способа как следует «прокрутить» собранную колоду, и, скорее всего, вы так и просидите раунд с пятью начальными картами. Так что в основном игровой процесс — это типичный для евро обмен шила на мыло, слегка приправленный другими механиками.

Кстати, атмосфера приключения в духе Индианы Джонса, которую так заботливо создавали с помощью оформления, при этом не чувствуется. Почему мы меняем глиняные таблички на наконечники, а наконечники — на рубины? Почему гигантский паук требует для победы золотую монетку, а потом позволяет выкинуть из колоды карту? Что мы узнали в найденном храме об острове? Все эти моменты так и останутся условностями. В некоторые места (например, на обратную сторону жетонов стражей) так и хочется добавить пару строк художественного текста, чтобы вдохнуть немного жизни в сухую иконографику.

Но в целом успех и высокий рейтинг «Руин острова Арнак» неслучаен. Это красивая и несложная стратегия, которая может собрать за одним столом опытных игроков и новичков, став отличной «вводной» в мир серьёзных настольных игр. Она старается увлечь надолго: две стороны игрового поля отличаются разными требованиями к транспорту в места раскопок и шкале исследований (ведь на обратной стороне игроки ищут храм Змея, а не Птицы). В «Арнаке» есть даже одиночный режим, создающий «виртуального» конкурента из стопки специальных жетонов.

И авторы не собираются останавливаться на достигнутом. Уже анонсировано первое дополнение, которое введет в игру стартовых археологов, сделав условия начала партии асимметричными для участников. Оно обязательно появится и на русском языке.