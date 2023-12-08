Стань боярином Ивана Грозного!

В декабре издательство Hobby World выпускает стратегическую настольную игру «Иван Грозный: Первый царь». Игроки должны возглавить одну из боярских семей, которые соперничают за власть и почет в период правления Ивана Грозного. Игрокам предстоит активно участвовать в этой борьбе — обустраивать вотчины, собирать с них налоги, снаряжать дружину, торговать с иноземцами, строить города и выполнять царские поручения. Всё это — для того, чтобы возвеличить свой род.

Иван Грозный и бояре

Правление Иоанна IV Васильевича, получившего от потомков прозвище Грозный, было очень противоречивым. С одной стороны, налицо явные успехи — принятие царского титула, которое существенно повысило статус государства, присоединение новых земель, серьёзное укрепление централизованной власти, подавление феодальной вольницы, развитие военного дела, торговли и ремёсел. С другой — неудачи во внешней политике, военные провалы, обострение гражданского противостояния, массовое обнищание граждан. Фактически именно в правление Ивана Грозного были заложены многие предпосылки грядущей Смуты, которая едва не погубила российскую государственность. И один из решающих моментов царствования Ивана — его очень непростые взаимоотношения с феодальной элитой, основу которой составляли бояре.

Бояре — феодальная знать Руси Боярами в русских землях называли самых могущественных и влиятельных феодалов, имевших наследственные земельные уделы — вотчины. Однако боярство было неоднородным. Наиболее родовитые бояре, обычно потомки правящих семей Древней Руси (например, Рюриковичи), часто имели княжеские титулы, а в их вотчины входили крупные города и целые области. Таких высших бояр можно приравнять к западноевропейским герцогам, маркизам и графам. Были бояре и поплоше — и с происхождением не столь древним, и с уделами не столь обширными, и с влиянием поменьше. Это уже аналог западных баронов. Наконец, были путные бояре, которые занимали при дворе правителя (великого князя, а затем царя) различные должности. Точнее, высшие придворные чины, дававшие наибольшие власть и почёт, как правило, всё равно доставались представителям боярской элиты. Но вот должности попроще были предназначены для не слишком знатных бояр, которые за свою работу и преданность правителю получали земельные уделы. Путным боярином мог стать даже дворянский сын — происхождение не имело особого значения.

На заре правления Ивана IV власть поначалу принадлежала его матери Елене Глинской. После её смерти настала пора бесконечных боярских смут, во время которых юный великий князь Московский правил страной лишь формально, а власть переходила от одной придворной клики к другой. Основными конкурентами Глинских были два могущественных боярских рода — Бельские и Шуйские. В 1547 году в боярской смуте, казалось, полностью восторжествовала семья Глинских, которые помогли Ивану IV короноваться первым русским царём. Глинские, впрочем, вскоре власть утратили. Их падение привело к тому, что новоявленный царь сам возглавил страну. Ему помогало неофициальное правительство — группа приближённых, ключевую роль в которой играли царский духовник Сильвестр, митрополит Макарий и молодые друзья Ивана, князь Андрей Курбский и не слишком знатный дворянин Алексей Адашев. Курбский называл эту группу Избранной радой, она просуществовала до 1560 года, и с её помощью Иван осуществил свои самые великие деяния.

В дальнейшем Иван Грозный своих советников разогнал и старался править единолично, также серьёзно ограничивая полномочия Боярской Думы — государственного совета, куда входили самые влиятельные феодалы. Намереваясь полностью уничтожить их власть, Иван Грозный учредил опричнину, основу которой составляли мелкие бояре и дворяне. С помощью этой своеобразной вариации военной хунты царь существенно проредил боярские кланы, некоторые из них уничтожив под корень. Однако лекарство во многом оказалось не лучше болезни (одно разорение Новгорода чего стоит!), потому царь устранил наиболее одиозных членов опричнины, оставив её лишь формально.

Опричнина нанесла русскому боярству серьёзный урон, однако многие великие семьи всё же сохранили могущество, сыграв значительную роль в будущем, уже при преемниках Ивана Грозного. Роль как отрицательную, так и положительную.

Кто есть кто при Иване Грозном

В игре события разделены на четыре этапа — десятилетия активного правления Иоанна Васильевича — с 1550-х по 1580-е годы. Ранний, предварительный этап правления Ивана опущен, ведь царь играл в нём лишь вспомогательную роль. Потому стоит обратить внимание на самые могущественные силы лишь этих четырех десятилетий. Ведь игроки имеют шанс их возглавить.

Самые влиятельные боярские семьи

Наиболее родовитые боярские фамилии принадлежали к к высшей прослойке русских землевладельцев и имели самые значительные вотчины. Многие из них вели своё происхождение от основателей монарших семей и были родичами Ивана Грозного прямо или косвенно.

Не столь родовитые бояре обычно происходили от младших отпрысков более знатных фамилий (боярских детей) или даже от дворян. Некоторые возвысились как раз милостью Ивана Грозного, который опирался на них в противостоянии с более родовитой знатью.

Перечислим же наиболее известные боярские семьи времён Ивана Грозного.

Глинские — родичи царя по линии матери. До 1508 года были вельможами Великого княжества Литовского. Перебежав на сторону великого князя Московского Василия III, отца Ивана Грозного, Глинские получили богатые вотчины в четырёх уездах. Особенно они возвысились, когда глава рода, князь Михаил, в 1526 году выдал свою племянницу Елену за московского государя. После смерти Василия в 1533 году род Глинских имел ключевое влияние в государстве, хоть и был вынужден вести постоянную борьбу с боярскими фамилиями Бельских и Шуйских. В 1547 году Москва выгорела после сильного пожара, и Шуйские сумели направить народный гнев на Глинских. В результате бунта погиб князь Юрий Глинский, дядя юного Ивана. Чтобы утихомирить толпу, семнадцатилетний царь сместил родичей со всех постов. И хотя уцелевшие Глинские сохранили некоторые вотчины, род утратил серьёзное политическое влияние. Впрочем, последний из Глинских, двоюродный брат царя Иван Михайлович, был известным полководцем и одним из богатейших людей страны. Однако потомков мужского пола он не оставил, и княжеский род Глинских пресёкся в 1602 году.

Бельские. Одна из знатнейших фамилий Московии, Гедиминовичи. Родовое имя появилось после того, как Иван, один из внуков великого князя Литовского Ольгерда, получил в удел крепость Белую в Тверской земле. Первый из князей Бельских состоял на службе Новгородской республике, а его сын Семён присягнул великому князю Московскому Ивану III. Причём будучи хозяином нескольких больших городов вроде Чернигова и Гомеля. Неудивительно, что Бельские имели солидную власть, которую особенно укрепили, породнившись с московскими правителями, — младший брат главы рода Фёдор женился на племяннице Ивана III. Бельские играли в Московии большую роль, постоянно занимая высокие посты. Впрочем, они то возвышались, то попадали в опалу. Основная их линия пресеклась в 1571 году, когда во время нападения на Москву крымского хана Девлет-Гирея командующий обороной города воевода Иван Дмитриевич Бельский погиб вместе со всей семьёй во время пожара.

Шуйские — княжеский род, также из знатнейших, Рюриковичи. Основателем считается потомок Александра Невского и глава суздальского княжества Василий, который после объединения его земель с Московией получил в качестве компенсации город Шую с сопредельными уделами. Род Шуйских издавна отличался большими амбициями — его представители на протяжении почти двух веков занимали самые важные посты в Московском государстве. Тот же Иван Грозный, хоть и терпеть не мог Шуйских, всё же не решался их трогать, даже невзирая на ряд недружелюбных, а временами и откровенно предательских действий. Апофеоз влияния Шуйских случился уже после смерти Ивана Грозного, когда князь Василий Иванович стал русским царём (1606–1610). Правда, после его свержения род был фактически уничтожен и окончательно пресёкся в 1638 году.

Воротынские — один из знатнейших боярских родов, Рюриковичи. При Иване III занимали ведущие позиции в государстве, однако после его смерти, в годы регентства Елены Глинской, были сосланы. Взяв власть, молодой Иван IV вернул Воротынских, хотя временами отдельные члены рода вновь попадали в опалу. Как, например, самый знаменитый из Воротынских — князь Михаил Иванович, выдающийся воевода, сыгравший ключевые роли при взятии Казани и разгроме татарского войска в Молодинской битве. Иван Грозный то приближал его, то ссылал. В конце концов князя Михаила обвинили в измене и казнили (по другой версии, он умер после пыток) в 1573 году — менее чем через год после его победы при Молодях. После этого изрядная часть земель Воротынских была конфискована, однако род продолжил существование, хоть и утратил былое влияние. Окончательно род угас уже во времена первого из Романовых.

Оболенские — княжеский род, Рюриковичи, происходят от князей черниговских. Один из богатейших боярских родов Руси. При Иване Грозном многие представители семьи занимали важные военные и государственные посты. Однако во времена опричнины род попал в серьёзную опалу. Оболенские были почти полностью уничтожены, а уцелевшие бежали. Впоследствии, впрочем, семья отчасти восстановила своё положение, но это случилось уже при Романовых. Ветвями рода Оболенских были многие известные на Руси боярские и дворянские фамилии — Курлятевы, Нагие, Телепневы, Репнины, Серебряные, Щербатовы, Долгорукие.

Мстиславские — литовский княжеский род, Гедиминовичи, по знатности уступали только царской семье. В 1526 году литовский князь Фёдор Михайлович Мстиславский поступил на московскую службу, получив от Ивана III несколько богатых уделов и звание боярина. В дальнейшем он стал одним из ведущих московских воевод и одержал немало побед. Сын его, Иван Фёдорович, был ближайшим сподвижником Ивана Грозного на протяжении всего его правления и пользовался безграничным доверием царя. Род Мстиславских особенно возвысился в Смутное время, когда тогдашний его глава Фёдор Иванович во многом помог воцарению Романовых. Однако, по иронии судьбы, он оказался и последним мужским представителем рода, который пресёкся в 1622 году после смерти Фёдора.

Курбские — княжеский род, Рюриковичи, вели происхождение от князей ярославских. Родовое имя получили от главного села их удела, Курбы в ярославских землях. Невзирая на знатность и богатство, особой роли в Московском государстве не играли, хотя успешно выполняли обязанности воевод. Самый знаменитый представитель рода — князь Андрей Михайлович Курбский, который более десяти лет был ближайшим другом и советником Ивана Грозного. Отличился в Ливонской войне. Однако в 1564 году перебежал на сторону польского короля (вероятно, по причине боязни опалы при разгроме Избранной рады), после чего Курбские уже стали литовским княжеским родом.

Шереметевы — один из виднейших боярских родов, чьё возвышение из простых, хоть и богатых дворян началось именно при Иване Грозном. Особую роль в этом сыграл воевода Иван Васильевич Большой Шереметев, который помогал молодому царю в организации ратного дела, благодаря чему в начале 1550-х годов стал боярином. Правда, в годы опричнины Шереметевы подвергались гонениям — несколько членов семьи были казнены, а Иван Большой в 1571 году насильно пострижен в монахи. Тем не менее постепенно Шереметевы вернули свое положение, особенно когда племянница опального воеводы стала женой наследника престола, царевича Ивана. Хотя настоящего могущества род Шереметевых достиг уже при Романовых.

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Боярских родов было несколько десятков. Некоторые, невзирая на знатность — князья Палецкие, Серебряные, Пожарские, — во времена Ивана Грозного особой роли не играли. Их расцвет к тому времени либо миновал, либо ещё только предстоял. Другие — Морозовы, Чернятинские, Заболотские, Колычёвы, Романовы (да-да, те самые) — были, как правило, боярами не по родовому происхождению, а по пожалованию от государя. Они могли быть очень богатыми, отдельные представители семей занимали высокие посты, но как боярские кланы, которые опирались на огромные вотчины, особо не котировались.

Но, возможно, вы на просторах игры «Иван Грозный: Первый царь» сможете создать альтернативную реальность, приведя какой-нибудь захудалый род на самую вершину власти в русском государстве?

Всё в ваших руках!