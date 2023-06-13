Улей и туканы: пять настольных игр для пикника

Лето — время прогулок, пикников на природе, шашлыков и купаний! Настольные игры прекрасно могут сопровождать вас во всех этих занятиях, главное — правильно их выбрать.

Итак, настолки для отдыха на природе точно не должны быть слишком длинными, ведь надо постоянно отвлекаться на кручение шампуров или очередной заплыв в море. Они не должны содержать слишком много компонентов, которые легко потерять. Игры, где важно, на каком именно месте лежит определённый кубик или жетон, тоже отметаем — сильный порыв ветра или пробежавший мимо пёс могут смести весь расклад в одну разноцветную кучу. А ещё хотелось бы, чтобы в нашем списке был выбор из разных жанров и на разное количество участников, ведь на пикники ходят как большой шумной компанией, так и вдвоём с другом или второй половинкой. Сможем ли мы составить список по такому длинному количеству критериев? Определённо!

Ансамбль

Жанр: патигейм (игра для вечеринок)

Подходит для: любителей кооперативов и игр на ассоциации

Откровенно говоря, пикник, шашлыки или совместный поход на пляж — та же вечеринка, только на природе. Поэтому любые патигеймы хорошо подходят и к нашему случаю. Но, чтобы не превращать наш список в «топ игр для вечеринок», мы выберем лишь одного представителя жанра.

«Ансамбль» — смесь кооператива с угадыванием ассоциаций вроде «Диксита». При этом настоящая команда должна понимать друг друга даже без слов! В начале раунда на поле выкладываются несколько карт с яркими, немного сюрреалистичными иллюстрациями (причём с каждым раундом их становится всё больше и больше), а также ещё одна карта испытания в центр. В полной тишине, пока никто не подаёт друг другу никаких знаков, каждый игрок должен решить, с какой картинкой из выложенных в общий ряд больше ассоциируется центральная карта. Если мнения всех игроков совпали — раунд пройден, можно переходить к следующему (победить в котором будет ещё сложнее, ведь ряд карт-ассоциаций увеличится). Успешно завершив финальный раунд, вы можете пожать друг другу руки и поздравить с победой. Если же разногласий будет слишком много, придётся сбрасывать жетоны жизней. Потеря последнего означает проигрыш.

Несмотря на то что обдумывание ассоциаций проходит в тишине, «Ансамбль» — вовсе не спокойная скучная игра! После вскрытия выбранных номеров ждите взрыва бурного обсуждения. «Как ты умудрился связать ОДНО с ДРУГИМ?», «Неужели ты не помнишь, что ОДНО и ДРУГОЕ было в том фильме?», «Что это за странная логика?» и прочие риторические вопросы будут сопровождать каждый раунд. А если игровой процесс, что называется, зайдёт, можно его разнообразить, вскрыв несколько конвертов со сценариями: они содержат не только новые карты, но и особые правила.

Звёздные империи

Жанр: карточная, колодостроительная

Подходят для: отдыха со второй половинкой или лучшим другом

Это небольшие коробочки, которые обязательно присутствуют во всех топах «лучших колодостроительных игр», хотя с момента выхода «Звёздных империй» прошло уже 10 лет! Базовая игра обросла дополнениями (и второй версией в сеттинге фэнтези «Битвы героев»), но и сама по себе до сих пор считается эталоном лаконичной и элегантной карточной игры.

Каждую партию — которые здесь обычно длятся 15–20 минут — два соперника начинают с одинаковым набором карт на руке, а также с 50 очками «влияния» (проще говоря, «жизнями»). Победит тот, кто первым доведёт число у противника до нуля. Для этого необходимо приобретать в личную колоду новые карты из общего торгового ряда. Карты могут давать больше «золота» для покупок, помогать проводить прямые атаки или обеспечивать своему владельцу защиту. Всего в коробке около сотни карт, но они очень разнообразны: свойства космических баз и кораблей можно грамотно комбинировать друг с другом. Есть карты с мощным эффектом, который применяется во время удаления из колоды (главное — подобрать для этого нужный момент). Напряжённые партии, в которых победа обычно висит на волоске, проходят быстро, и проигравшему тут же хочется взять реванш и отыграться!

«Звёздные империи», благодаря своей компактности и незатянутости, прекрасно подходят для игры на пляже, в беседке или даже на скамейке парка. Только крепче держите карты при сильном ветре — до космоса им всё равно не добраться!

Серия «Элементарно»

Жанр: детектив

Подходят для: компании до восьми человек, желающих быстро проверить свои навыки дедукции

Небольшие отдельные коробочки скрывают в себе загадочные преступления, каждая своё, так что вы можете закинуть в корзинку для пикника любую. Сейчас их на выбор уже более 20!

Внутри — краткое вступление и колода карт с уликами. Карты раздаются игрокам на руки по две или три (в зависимости от количества игроков). Они содержат информацию, так или иначе связанную с расследованием: содержимое карманов жертвы, отчёт судмедэксперта, показания свидетеля и так далее. Только вот кое-что из этого не добавит к общей картине происшествия ничего нового. В свой ход игрок может выложить в общий ряд карту, информацию с которой считает действительно важной для того, чтобы с ней ознакомились все детективы. А то, что он считает несущественным, следует отправить в сброс. Как только все карты распределены, начинается обсуждение. Выстроив верную, на свой взгляд, картину преступления, игроки зачитывают финальные вопросы к делу. Правильно ответить на них мало, надо ещё и посчитать очки: вы получите минусы, если выложили на стол лишнюю информацию или, наоборот, отправили в сброс важные улики.

Серия «Элементарно» быстрая, простая, но при этом очень разнообразная. Обсуждение таинственных происшествий может серьёзно увлечь всю компанию (не забывайте следить за мангалом!), к тому же цена каждой коробочки уже сравнялась с ценой одного стакана кофе навынос.

Улей

Жанр: абстрактная стратегия

Подходит для: двух игроков, которые даже на природе хотят хорошенько пораскинуть мозгами

Играть в шахматы за столом в парке — прекрасная традиция! Но если эта классическая игра, чей возраст давно перевалил за полторы тысячи лет, уже поднадоела, а пораскинуть мозгами над стратегией хочется, то «Улей» — определённо ваш выбор.

Этот абстракт часто так и называют — «шахматы с насекомыми», хотя механики тут совершенно другие. Игроки выставляют на «поле» (кстати, никакого поля тут нет — можете играть на земле, столе или песке) шестиугольные фишки с насекомыми так, чтобы они соприкасались хотя бы одной гранью. После того как «улей» сформирован, противники начинают передвигать своих букашек, причём возможности у них разные: паук умеет перебегать сразу на три клетки, кузнечик перепрыгивает через других по прямой, жук задерживает других и так далее. Цель — окружить вражескую королеву.

При всей простоте правил «Улей» обладает поразительной глубиной. Из-за того, что начальный расклад фишек формируется каждый раз по-разному, реиграбельность стремится к бесконечности. А разные умения насекомых открывают неисчислимые варианты каждого хода. Принять участие в игре сможет и ребенок, но стать настоящим мастером получится только после множества партий.

«Улей» так и просится в нашу подборку: пластиковые компоненты можно спокойно хватать руками, испачканными в кетчупе или влажными от морской воды. К тому же стоит оглянуться вокруг — и, возможно, вы увидите пару персонажей из игры на ближайшей травинке.

Тропы Туканы

Жанр: ролл-энд-райт

Подходит для: большой разновозрастной компании (даже если все эти люди не имеют игрового опыта)

«Тропы Туканы» — это красочный представитель жанра «ролл-энд-райт» («кинь-и-напиши»): обычно в таких играх каждый ход бросаются кубики, после чего игрокам необходимо что-то отметить в специальных блокнотах. Здесь кубиков нет, так что создатели игры не раз отмечали, что у них получился скорее «флип-энд-райт» («переверни карту-и-напиши»).

В начале партии игроки получают изображение тропического острова, разделённого на шестиугольники-гексы. Каждый гекс представляет собой определённый вид территории (пустыню, лес, водоём) и может содержать местную достопримечательность. В начале хода вскрываются две карты местности из общей колоды: именно между этими видами местностей игрокам необходимо проложить тропу. Тропы чертятся прямо на карте с помощью карандашей, входящих в комплект игры. Очки зачисляются за прокладывание дорог между поселениями с одинаковыми буквами, или между поселением и достопримечательностью.

«Тропы Туканы» отлично подойдут для игры и с детьми, и с бабушками одновременно: солнечное оформление, позитивная тематика, простые правила и очки, начисляемые практически за каждое действие, создадут положительный настрой у всех. Отсутствие кубиков для нас только в плюс — они не затеряются в густой траве. К тому же использованные странички блокнотика можно сразу после партии пустить на растопку мангала!