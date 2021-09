Обзор Deathloop. Полезай в петлю!

Временны́е петли стали главным игровым трендом сезона. Но если 12 minutes и Returnal работают по понятным и простым правилам, то с Deathloop всё сложнее. Это рогалик? Это динамичный шутер? А может, это наследник Dishonored? Правильный ответ на всё — да.

День независимости

Жанр: шутер Разработчик: Arkane Издатель: Bethesda Возрастной рейтинг: 18+ Перевод: полный Платформы: PC, PS5 Играли на: PS5 Похоже на: BioShock • Dishonored • Hades

Главный герой Deathloop, темнокожий мужчина по имени Кольт, в полной прострации просыпается на каком-то занюханном пляже. Он, как и игрок, пребывает в недоумении — кто он, где он, что здесь делает и почему странные всплывающие надписи на стенах намекают на то, что это далеко не первое его утро на островном побережье. А может, и не сотое.

Кое-что выясняется довольно быстро. Не успев толком прийти в себя, герой принимает смерть от руки загадочной девушки по имени Джулианна и вновь пробуждается на берегу. Убийца и вводит незадачливого протагониста в курс дела. Оказывается, Кольт находится на небольшом острове Чёрный Риф, который целиком попал в 24-часовую временную петлю. Неважно, переживет ли герой день или умрёт в обед — его вновь и вновь будет встречать мокрый песок и неласковый прибой.

Единственный способ разорвать мучительный цикл — убить восьмерых таинственных персонажей, Идеологов. Задача кажется тривиальной, но на пути герой встречает несколько трудностей. Во-первых, остров разделён на четыре больших района и посещать их разрешается только раз за сутки — утром, в полдень, днём или вечером. А во-вторых, всех местных боссов нужно убить за один цикл, а для этого в их заведённый распорядок дня придётся внести коррективы.

День курка

Deathloop, хоть и более динамичная и ориентированная на экшен, работает по тем же законам, что и дилогия Dishonored. Главный герой может тихой сапой прокрадываться за спину врагам и сворачивать им шеи, рубить мачете, бодро отзываться на сигнал тревоги автоматными очередями и — прямо как в Dark Messiah of Might and Magic! — молодецкими пинками отправлять противников вниз с обрыва. Со временем Кольт обзаведётся суперспособностями — они примут вид слитков, которые герой обнаружит на телах ключевых врагов. Кое-какие из них, кстати, хорошо знакомы поклонникам Dishonored.

Однако если в дилогии про Корво Аттано система хаоса подталкивала к максимально пацифистскому способу решения проблем, то Deathloop никак не наказывает игрока за убийства и беспредел. Конечно, к любому Идеологу можно подобраться через потайной вход, обнаружив в записке код от нужной двери, проскакав по крышам или устроив аккуратную диверсию — креативный дизайн уровней и фирменная иммерсивность всегда предлагают несколько вариантов действий.

Например, одна из Идеологов буквально сидит на ядерном реакторе, а любая тревога сразу запускает систему аварийной перезагрузки с последующим бабахом, летальным для героя и всех в округе. В таком случае можно либо попытаться убить злодейку до взрыва, либо снять её тихо, добравшись до кабинета окольными путями. Ну или найти схему устройства аварийного выключателя и просто перерезать в нужной последовательности четыре провода, после чего идти по трупам, не боясь, что поднимется тревога.

Deathloop в принципе не запрещает взять в обе руки по револьверу и промчаться буйным ураганом по уровню, вынося всех и вся на своём пути. Богатый арсенал оружия, от пистолетов и гвоздемёта до внушительного пулемёта и снайперской винтовки, удовлетворит запросы любого любителя сочной пальбы.

Лучший день

Совершенно неважно, какой именно путь выберет игрок — громкий, тихий или гибридный. Его величайшим оружием в любой ситуации будет знание, которое он вместе с Кольтом накапливает от цикла к циклу. Процесс медленного и планомерного изучения мира Deathloop, пожалуй, самая сильная сторона проекта. Если поначалу каждый патруль и новый неизведанный закоулок вызывают оторопь и страх, то через какое-то время ты учишься буквально прыгать по головам противников ради очередной порции важной информации. Эдакий симулятор спидранера на минималках.

К слову, сходным образом подаётся и история. У Deathloop не бог весть какой сюжет, однако игра цепко держит игрока за счёт постепенного раскрытия характеров и судеб основных действующих лиц — в первую очередь главного героя и его острой на язык антагонистки Джулианны. Между защитницей временной петли и её визави явно стоит долгая и непростая история взаимоотношений — антагонистка единственная, кто помнит все прошлые попытки героя, а потому не стесняется откровенно измываться над бедолагой, не забывая о своих охранных функциях. Исполняет она их как будто бы вполсилы — то ли из чувства долга, то ли из-за банальной скуки. Чем же ещё заняться профессиональной убийце, которая провела неизвестно сколько дней исключительно в попытках остановить одного безумца?

Неплохими вышли фигуры и самих Идеологов. Каждый из них беззаветно предан своему делу, состоит с коллегами в интересных отношениях и постепенно переходит из безымянной цели в разряд занятных личностей. В какой-то момент этих потерянных людей даже становится жалко — они попали на Чёрный Риф явно не от хорошей жизни.

Сам остров тоже богат на тайны. Лор зашит в привычные записки, подслушиваемые диалоги и стильное ретро-футуристическое окружение. За каждым углом игрока будет ожидать сюрприз — хитроумный тайник, занятная деталь из жизни обитателей острова или сокровище. При этом большую часть детективной работы разработчики взяли на себя. Для каждой цели игра услужливо строит цепочки зацепок — явных подсказок, направляющих к следующей задаче ярким маркером. Выполнять эти квестовые линейки на поиск информации можно в любом порядке и разными способами, но верная последовательность для выхода из временной петли (и, соответственно, окончания игры) только одна.

Подобную линейность Deathloop компенсирует гибкими возможностями для кастомизации героя и построения уникального билда, подходящего для конкретных ситуаций и стиля играющего. Кольт на вылазку берет с собой всего три ствола и два особых умения, поэтому заранее стоит подумать, что пригодится больше — пистолет с глушителем и способность невидимки или дробовик с усилением урона.

Каждую пушку и самого героя разрешается обвешивать апгрейдами-брелками, которые рассованы по локациям и падают с врагов. Среди оружейных улучшений интересного немного — в основном они уменьшают разброс пуль или отдачу или увеличивают прицельную дальность стрельбы, а вот апгрейды героя вызывают приятные ассоциации с Deus Ex. Один жетончик позволяет герою быстрее взламывать охранные турели и камеры, другой — дышать ядовитым газом без ущерба для здоровья, третий значительно ускоряет скорость передвижения на корточках и так далее.

Судный день

За одну попытку опробовать все комбинации точно не удастся, потому что каждое утро игра будет отнимать у Кольта всё нажитое непосильным трудом имущество. Правда, в отличие от Returnal, Deathloop не превращается в жестокий рогалик — здесь есть особая валюта под названием резидуум, извлекаемая из павших боссов, окружения или ненужного оборудования. Потратив эту драгоценную материю, можно навсегда добавить в свой арсенал любой ствол, брелок или улучшение слитка. То есть по мере прохождения вы не только разрабатываете план операции, но и добываете необходимые инструменты.

От досадных смертей, забирающих потом и кровью заработанные усиления, правда, никто никогда не застрахован. Даже если всё идёт по плану, в любой момент дня на локации может материализоваться Джулианна. Она обладает схожим с героем набором умений, крепким здоровьем и преданно служит одной цели — убив Кольта, любой ценой сохранить временную петлю. Особенно трудно выжить в подобной ситуации, когда роль палача берёт на себя другой игрок, присоединившийся по Сети, — живой противник может проявлять больше коварства, чем кремниевая болванка. Тут порой приходится рассчитывать разве что на пассивную способность «Реприза» — она позволяет дважды умереть без особых последствий и вновь появиться на безопасном расстоянии от места гибели.

Все эти удобства не всегда спасают от лёгкого раздражения. Порой ради одной зацепки, единственного пароля или конкретного апгрейда приходится ждать определённого времени суток, нестись через огромный уровень и одновременно надеяться, что все скрипты сработают верно, а Джулианна будет попивать кофеёк где-нибудь в другой части острова. Не получилось? Что ж, остров всегда даёт второй шанс!

Тем более в технической части Arkane в очередной раз умудрились напортачить. Пока DOOM Eternal на PS5 функционирует с полноценной трассировкой лучей и стабильной частотой кадров, Deathloop умудряется заметно подтормаживать и временами лагать при очевидно более бедной на проработку картинке, которую в теории могла бы потянуть и PS4. Иногда игра не гнушается зависать даже в меню паузы, что особенно критично, учитывая отсутствие ручных сохранений.

Правда, проходить Deathloop всё же лучше на консоли от Sony — PC-игроки жалуются на ужасную оптимизацию, да и функции контроллера DualSense служат приятным бонусом и улучшают погружение. Тактильная отдача прекрасно передаёт ощущение от передвижения и стрельбы, а адаптивные курки регулируют степень нажатия в зависимости от находящегося в руках оружия.

Сумма впечатлений от Deathloop очень зависит от личных предпочтений играющего и его опыта в отношении других игр Arkane. Поначалу игра кажется карманной копией Dishonored с неловко прикрученными временными петлями для растягивания хронометража. Обидные смерти и беготня за мелкими уликами в определённый момент могут основательно надоесть.

Но чем ближе к финалу, тем больше погружаешься в игру. Когда ты уже изучил расположение всех целей и их режим дня, обзавёлся внушительным арсеналом средств и понял, как работают все здешние механики, Deathloop превращается в залипательный экшен, где ты чувствуешь себя настоящим Жнецом, а все вокруг будто слепые котята. Высшей точкой становится финальный забег, который дарит потрясающее чувство завершённости и, разумеется, собственной крутизны. Эти эмоции определённо стоят затраченного времени и усилий.