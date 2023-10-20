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    #во что поиграть #игры #подборка #шутер

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake

    20 октября 2023
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    20.10.2023
    6598
    8 минут на чтение
    #во что поиграть #игры #подборка #шутер
    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 1

    2023 год выходит невероятно богатым на релизы. Крупные блокбастеры или просто интересные релизы уже случились или случатся до конца года практически во всех жанрах — от RPG до RTS. Однако одними из самых главных везунчиков оказались внезапно фанаты Quake: в этом году вышло рекордное количество не просто ретрошутеров, а наследников гейм-дизайна той самой игры id Software. Для тех, кто соскучился по рокетджампам, угловатым и мрачным трёхмерным локациям, сверхсветовой скорости боёв и арсеналу из десятка пушек, мы собрали подборку «кваковых» релизов 2023 года, на которые стоит обратить внимание.

    Quake II

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake

    Ремастер той самой игры, одно упоминание которой вышибает скупую мужскую слезу если не лично у вас, то хотя бы у вашего бати. На сегодняшний день это лучшая версия Quake II — усовершенствованная визуальная часть, которая не идёт вразрез с оригинальным стилем игры. Добавлен компас, указывающий дорогу до ближайшей цели, и дульные вспышки у всего оружия — мелочи, которые многократно улучшили игровой опыт в Quake II.

    Помимо технических и косметических улучшений в переиздание встроены все вышедшие дополнения и сопутствующие материалы по игре, а также новая кампания за авторством MachineGames, создателями последних Wolfenstein. У разработчиков вышли уровни на несколько голов выше оригинальной Quake II — как по дизайну, так и по геймплея. Если вам хотелось получить продолжение именно QII с его атмосферой футуристичного брутализма и сеттингом войны со строггами — это лучший выбор из возможных.

     

    Dwell

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 2

    Масштабная модификация из более чем двух десятков уровней, объединённых общим сюжетом. Dwell условно продолжает сюжет первой Quake: главный герой путешествует между мирами, добивая остатки потусторонних сил, ощущая присутствие бога Шуб-Ниггурата — видимо, тот всё же пережил события оригинала.

    Dwell пока что не доделан до конца: запланированы четыре эпизода, и в этом году вышел лишь второй. Но то, что есть в моде сейчас, уже впечатляет — Dwell хочется назвать Eternal-версией оригинальной Quake: она больше, быстрее, злее и сложнее. 

    Тяжело передать словами, что разработчики сделали с модифицированным движком шутера 1996 года. Первый эпизод, выдержанный в стилистике древнего Египта и творчества Лавкрафта, изобилует продуманными аренами, уникальными механиками и ситуациями. Секреты приведут в восторг даже самого опытного видеоигрового археолога, а сами карты — настоящее произведение искусства. 

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 4

    И если в первом эпизоде они тянут просто на статус великолепных любительских карт, то во втором они чуть ли не лучшее, что случалось с франшизой Quake вообще. Для первой части существует легендарная карта Forgotten Sepulcher (также часть мода Arcane Dimensions): огромный комплексный город с десятками загадок, чьё полное прохождение с убийством всех врагов и сбором всех секретов может занять до четырёх часов. И второму эпизоду Dwell удалось предложить ещё более впечатляющий уровень, чем Forgotten Sepulcher: огромный храм в духе фильмов про Индиану Джонса, полный ловушек и загадок, где даже есть дополнительное задание (поиск 12 переключателей, открывающих разные комнаты подводной сокровищницы).

    Помимо невероятных достижений в области левел-дизайна, Dwell предлагает новое оружие и врагов (некоторые из них — неожиданные гости из другого популярного шутера), саундтрек от фанатов, новые бонусы для персонажа и двух полноценных финальных боссов. Об этом моде тяжело писать, не скатываясь в поток хвалебных тезисов: это Quake 5, 6 и 7 одновременно уже сейчас, в ещё недоделанном виде.

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 3

    Как сыграть в Dwell:

    1. Устанавливаете оригинальную Quake (можно купить переиздание в Steam).
    2. Скачиваете движок QuakeSpasm и закидываете его файлы в папку с игрой.
    3. Скачиваете программу Quake Injector, кидаете её файлы в папку с игрой, по инструкции приучаете её к игре и QuakeSpasm. Вбиваете в поисковое окно программы Dwell, скачиваете самую последнюю версию из предложенных вариантов. Дальше Quake Injector делает всё за вас. Можно ставить мод вручную и полностью игнорировать весь этот пункт, но с Quake Injector удобнее: программа сама ищет, скачивает и запускает всё без вашего участия, достаточно настроить её лишь однажды и навсегда забыть обо всех проблемах с совместимостью и поиском популярных модификаций.

     

    HROT

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 5

    Клон Quake от чешского разработчика-одиночки Spytihněv, который тот разработал на собственном игровом движке, написанном на языке программирования Pascal. HROT — это безумная игра про альтернативную Чехословакию, охваченную не то некой радиоактивной катастрофой, не то тёмными силами.

    HROT довольно своеобразна геймплейно. Это вполне обычный последователь идей Quake, разве что в ней локации скромнее, боёв меньше и отсутствуют рокетджампы. Каких-то крутых геймплейных фич за пределами классической формулы «бегай-прыгай-стреляй во всё, что движется» тут нет — лишь забавные «гиммики» вроде возможности переключать частоты радио, покататься на советской стиральной машине, сыграть на пианино или в бильярд.

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 6

    HROT берёт свой эстетикой. Вся игра выдержана в серо-коричневых цветах — она буквально давит на вас эмбиентом, закрытым радиоактивными тучами небом, советским брутализмом и теми самыми серыми панельками. В этом мрачном мире солдаты в химкостюмах, жуткие мутанты и даже нежить соседствуют с советской эстетикой вроде памятников космонавтам и красных звёзд, а также различными понятными жителю СНГ символами: киосками, домами культуры или хотя бы боссом-козлом в заброшенном спортивном зале. Не говоря уже про финального босса всей игры.

    В основном сеттинг в HROT — это торжество эстетики над здравым смыслом. Здесь поровну сбалансированы как образы некоего удивительного сеттинга постапокалиптического СССР чехословацкого образца, так и просто мемы Восточной Европы: «Электроника» с ловящим яйца волком, достижение «поджечь медведя», пельмени для лечения и дающая броню майка-алкашка.

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 7

    Куда более интересный элемент дизайна — это сами уровни. Практически каждый вдохновлён реальным местом в Чехии. Станция Космонавтов в метро Праги, торговый центр Luna, крепость Доброшов, замок Точник. В итоге из HROT получился необычный «радиоактивно-советский» путеводитель по туристическим местам Чехии и её богатой истории.

    Единственное, за что можно поругать HROT, — чудовищный левел-дизайн с геймплейной точки зрения. Не лучшей идеей было прятать ключевые элементы для прохождения (электрощитки от механизмов и переключатели от дверей) на фоне серых стен, учитывая, что все интерактивные элементы тоже серые. В итоге очень часто застреваешь и ходишь кругами в попытках найти тот самый рычаг, который открывает проход в следующую комнату. Не хватает направляющих и визуальных подсказок, отчего темп прохождения постоянно сбивается.

     

    Zortch 

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 8

    Ещё один ретрошутер от разработчика-одиночки, сделанный на собственном движке. В отличие от HROT, в Zortch есть какой-никакой сюжет. Однако он такой же треш, как и радиоактивная Чехословакия: женщина-инженер по имени Зортч Максинум (профессионально отлынивающая от работы) отправляется в бесплатный отпуск на курорт, который оказывается ловушкой инопланетян. И теперь она должна победить всех пришельцев и не дать им съесть её мозг. 

    Формально это лишь частично Quake-клон: Zortch объединяет в себе множество идей из других игр от Unreal до Half-life. От Quake здесь общая динамика происходящего и ощущения от геймплея. Вся остальная игра — музей веселых механик бумер-шутеров: альтернативный режим огня, заигрывания с физикой, забавные секретные комнаты, усиленный прыжок за счёт пинка ногой в полёте.

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 13

    Zortch постоянно балансирует на грани между пародийным абсурдом и неиронично весёлой и изобретательной игрой. В один момент она может буднично бросить вам в лицо сразу два десятка врагов, а буквально через пару минут закинуть на минное поле, засаженное бомбами-пауками, которые бегают за своими жертвами, пока не сдетонируют.

     

    Dread Templar

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 9

    Бумер-шутеры постоянно экспериментируют, впитывая в себя элементы других жанров. Как и Ultrakill, Dread Templar заигрывает с идеями Devil May Cry. Только если экшен про киборга в аду взял комбинации орудий и уровни стиля (Smoking Sexy Style и прочие надписи в углу экрана), то Dread Templar — комбинирование и дизайн. В роли мрачного борца с демонами, облачённого в длинный плащ и воружённого мечами и двойными пистолетами, вы носитесь по измерению адских созданий и истребляете полчища зла на сверхсветовых скоростях. В бой идут как классические «земные» дробовики и пистолеты-пулемёты, так и различное адское оружие: инфернальный револьвер, перчатка-BFG, магический лук и так далее.

    Dread Templar очень здорово вписывает в формулу аркадного трёхмерного шутера систему перков: на уровнях вы можете находить жетоны и кровавые кристаллы, с помощью которых герой «вставляет» улучшения в себя и свой арсенал. Из-за того, что вместительность древа навыков ограничена, использовать все апгрейды единовременно не выйдет, зато за счёт своего разнообразия они позволяют затачивать весь геймплей под свой стиль. 

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 10

    Например, если вам не нравится рукопашная или вас не очень воодушевляет бой парными катанами, то можно игнорировать всю ветку ближнего боя и вкладывать очки, например, в урон и скорострельность малокалиберного оружия, которому вы дополнительно убрали необходимость перезарядки. Или другим жетоном превратить базовые пистолеты в инфернальное оружие, наносящее значительно больше урона за счёт повышенного потребления патронов. Причём перки можно менять в любой момент: откат потраченных ресурсов бесплатный.

    Это решение — часть общей идеи Dread Templar касательно динамики игры: ничто не вырывает вас из потока. Вы летите через её эпизоды и уровни без задержек. Быстрых сохранений и загрузок нет: только авто- и ручные сохранения у специальных алтарей, чтобы вы не отвлекались на постоянное нажатие F6. Также нет какой-либо собираемой валюты и замороченных пазлов — как и чего-либо, что мешает лететь вперёд, зажав ЛКМ и W.

     

    Turbo Overkill 

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 12

    Ещё один шутер про бешеный полёт вперёд. Turbo Overkill — экшен от первого лица про классический, даже стереотипно-мрачный киберпанк с вечной ночью и неоновыми городами. Вы играете за Джонни Турбо, наёмника с бензопилой в киберноге. Он должен остановить самоосознанный вирус, который поработил целый город и превращает его жителей в мутантов. И это лишь начало: по ходу сюжета история в итоге разрастается до вселенских масштабов.

    В плане эстетики Turbo Overkill — это альманах лучших образов как из киберпанка, так и в целом мрачных антиутопий. Небоскрёбы из Bladerunner, мегабашня из «Судьи Дредда», постапокалиптическое поле боя с грудами черепов из «Терминатора», боевые крейсеры в открытом космосе, перестрелки на шоссе для летающих машин и многое, многое другое. И всё это под мощнейший электронный саундтрек.

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 14

    Если говорить про геймплей, то это, как и Ultrakill и Dread Templar, — супербыстрая, магазлая и ультракровавая игра, где вы несётесь вперёд (или скользите на заднице с выставленной перед вами бензопилой) сквозь толпы врагов. Остановился — умер. Запнулся, врезался в стену, задумался, перепутал кнопки — умер. Подобно DOOM Eternal, Turbo Overkill — это шутер бешеной, животной энергетики, генератор адреналина и поставщик мясного фарша прямо вам на лицо из экрана монитора. Если современные экшены от первого лица для вас слишком медленные, то новая игра легендарного издателя Apogee — ваш выбор.

     

    Dusk HD

    Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake 11

    В конце этого года выйдет переиздание Dusk — «бумер-шутера», с которого и стартовало всё течение инди-экшенов от первого лица и общей любви к аркадным шутерам с видом от первого лица в стилистике ретро. Переиздание будет бесплатным для всех владельцев игры. Главная фишка: полное графическое улучшение всех ассетов от моделей оружия до декораций и врагов. 

    Если вы по какой-то причине не знакомы с Dusk — это шутер-оммаж всем иконам жанра. Скорость Quake, заигрывания с физикой объектов из Half-life, атмосфера из Blood. Dusk сочетает в себе, кажется, все особенности новой волны «бумер-шутеров»: механики, секреты и, конечно же, шутки вроде убивающего мыла и главы издательства New Blood в качестве одного из боссов. И всё это под соусом очередной истории о том, что во всём виноват лавкрафтианский бог.

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