Год квакера: релизы 2023-го, интересные для фанатов Quake

2023 год выходит невероятно богатым на релизы. Крупные блокбастеры или просто интересные релизы уже случились или случатся до конца года практически во всех жанрах — от RPG до RTS. Однако одними из самых главных везунчиков оказались внезапно фанаты Quake: в этом году вышло рекордное количество не просто ретрошутеров, а наследников гейм-дизайна той самой игры id Software. Для тех, кто соскучился по рокетджампам, угловатым и мрачным трёхмерным локациям, сверхсветовой скорости боёв и арсеналу из десятка пушек, мы собрали подборку «кваковых» релизов 2023 года, на которые стоит обратить внимание.

Quake II

Ремастер той самой игры, одно упоминание которой вышибает скупую мужскую слезу если не лично у вас, то хотя бы у вашего бати. На сегодняшний день это лучшая версия Quake II — усовершенствованная визуальная часть, которая не идёт вразрез с оригинальным стилем игры. Добавлен компас, указывающий дорогу до ближайшей цели, и дульные вспышки у всего оружия — мелочи, которые многократно улучшили игровой опыт в Quake II.

Помимо технических и косметических улучшений в переиздание встроены все вышедшие дополнения и сопутствующие материалы по игре, а также новая кампания за авторством MachineGames, создателями последних Wolfenstein. У разработчиков вышли уровни на несколько голов выше оригинальной Quake II — как по дизайну, так и по геймплея. Если вам хотелось получить продолжение именно QII с его атмосферой футуристичного брутализма и сеттингом войны со строггами — это лучший выбор из возможных.

Dwell

Масштабная модификация из более чем двух десятков уровней, объединённых общим сюжетом. Dwell условно продолжает сюжет первой Quake: главный герой путешествует между мирами, добивая остатки потусторонних сил, ощущая присутствие бога Шуб-Ниггурата — видимо, тот всё же пережил события оригинала.

Dwell пока что не доделан до конца: запланированы четыре эпизода, и в этом году вышел лишь второй. Но то, что есть в моде сейчас, уже впечатляет — Dwell хочется назвать Eternal-версией оригинальной Quake: она больше, быстрее, злее и сложнее.

Тяжело передать словами, что разработчики сделали с модифицированным движком шутера 1996 года. Первый эпизод, выдержанный в стилистике древнего Египта и творчества Лавкрафта, изобилует продуманными аренами, уникальными механиками и ситуациями. Секреты приведут в восторг даже самого опытного видеоигрового археолога, а сами карты — настоящее произведение искусства.

И если в первом эпизоде они тянут просто на статус великолепных любительских карт, то во втором они чуть ли не лучшее, что случалось с франшизой Quake вообще. Для первой части существует легендарная карта Forgotten Sepulcher (также часть мода Arcane Dimensions): огромный комплексный город с десятками загадок, чьё полное прохождение с убийством всех врагов и сбором всех секретов может занять до четырёх часов. И второму эпизоду Dwell удалось предложить ещё более впечатляющий уровень, чем Forgotten Sepulcher: огромный храм в духе фильмов про Индиану Джонса, полный ловушек и загадок, где даже есть дополнительное задание (поиск 12 переключателей, открывающих разные комнаты подводной сокровищницы).

Помимо невероятных достижений в области левел-дизайна, Dwell предлагает новое оружие и врагов (некоторые из них — неожиданные гости из другого популярного шутера), саундтрек от фанатов, новые бонусы для персонажа и двух полноценных финальных боссов. Об этом моде тяжело писать, не скатываясь в поток хвалебных тезисов: это Quake 5, 6 и 7 одновременно уже сейчас, в ещё недоделанном виде.

Как сыграть в Dwell:



1. Устанавливаете оригинальную Quake (можно купить переиздание в Steam).

2. Скачиваете движок QuakeSpasm и закидываете его файлы в папку с игрой.

3. Скачиваете программу Quake Injector, кидаете её файлы в папку с игрой, по инструкции приучаете её к игре и QuakeSpasm. Вбиваете в поисковое окно программы Dwell, скачиваете самую последнюю версию из предложенных вариантов. Дальше Quake Injector делает всё за вас. Можно ставить мод вручную и полностью игнорировать весь этот пункт, но с Quake Injector удобнее: программа сама ищет, скачивает и запускает всё без вашего участия, достаточно настроить её лишь однажды и навсегда забыть обо всех проблемах с совместимостью и поиском популярных модификаций.

HROT

Клон Quake от чешского разработчика-одиночки Spytihněv, который тот разработал на собственном игровом движке, написанном на языке программирования Pascal. HROT — это безумная игра про альтернативную Чехословакию, охваченную не то некой радиоактивной катастрофой, не то тёмными силами.

HROT довольно своеобразна геймплейно. Это вполне обычный последователь идей Quake, разве что в ней локации скромнее, боёв меньше и отсутствуют рокетджампы. Каких-то крутых геймплейных фич за пределами классической формулы «бегай-прыгай-стреляй во всё, что движется» тут нет — лишь забавные «гиммики» вроде возможности переключать частоты радио, покататься на советской стиральной машине, сыграть на пианино или в бильярд.

HROT берёт свой эстетикой. Вся игра выдержана в серо-коричневых цветах — она буквально давит на вас эмбиентом, закрытым радиоактивными тучами небом, советским брутализмом и теми самыми серыми панельками. В этом мрачном мире солдаты в химкостюмах, жуткие мутанты и даже нежить соседствуют с советской эстетикой вроде памятников космонавтам и красных звёзд, а также различными понятными жителю СНГ символами: киосками, домами культуры или хотя бы боссом-козлом в заброшенном спортивном зале. Не говоря уже про финального босса всей игры.

В основном сеттинг в HROT — это торжество эстетики над здравым смыслом. Здесь поровну сбалансированы как образы некоего удивительного сеттинга постапокалиптического СССР чехословацкого образца, так и просто мемы Восточной Европы: «Электроника» с ловящим яйца волком, достижение «поджечь медведя», пельмени для лечения и дающая броню майка-алкашка.

Куда более интересный элемент дизайна — это сами уровни. Практически каждый вдохновлён реальным местом в Чехии. Станция Космонавтов в метро Праги, торговый центр Luna, крепость Доброшов, замок Точник. В итоге из HROT получился необычный «радиоактивно-советский» путеводитель по туристическим местам Чехии и её богатой истории.

Единственное, за что можно поругать HROT, — чудовищный левел-дизайн с геймплейной точки зрения. Не лучшей идеей было прятать ключевые элементы для прохождения (электрощитки от механизмов и переключатели от дверей) на фоне серых стен, учитывая, что все интерактивные элементы тоже серые. В итоге очень часто застреваешь и ходишь кругами в попытках найти тот самый рычаг, который открывает проход в следующую комнату. Не хватает направляющих и визуальных подсказок, отчего темп прохождения постоянно сбивается.

Zortch

Ещё один ретрошутер от разработчика-одиночки, сделанный на собственном движке. В отличие от HROT, в Zortch есть какой-никакой сюжет. Однако он такой же треш, как и радиоактивная Чехословакия: женщина-инженер по имени Зортч Максинум (профессионально отлынивающая от работы) отправляется в бесплатный отпуск на курорт, который оказывается ловушкой инопланетян. И теперь она должна победить всех пришельцев и не дать им съесть её мозг.

Формально это лишь частично Quake-клон: Zortch объединяет в себе множество идей из других игр от Unreal до Half-life. От Quake здесь общая динамика происходящего и ощущения от геймплея. Вся остальная игра — музей веселых механик бумер-шутеров: альтернативный режим огня, заигрывания с физикой, забавные секретные комнаты, усиленный прыжок за счёт пинка ногой в полёте.

Zortch постоянно балансирует на грани между пародийным абсурдом и неиронично весёлой и изобретательной игрой. В один момент она может буднично бросить вам в лицо сразу два десятка врагов, а буквально через пару минут закинуть на минное поле, засаженное бомбами-пауками, которые бегают за своими жертвами, пока не сдетонируют.

Dread Templar

Бумер-шутеры постоянно экспериментируют, впитывая в себя элементы других жанров. Как и Ultrakill, Dread Templar заигрывает с идеями Devil May Cry. Только если экшен про киборга в аду взял комбинации орудий и уровни стиля (Smoking Sexy Style и прочие надписи в углу экрана), то Dread Templar — комбинирование и дизайн. В роли мрачного борца с демонами, облачённого в длинный плащ и воружённого мечами и двойными пистолетами, вы носитесь по измерению адских созданий и истребляете полчища зла на сверхсветовых скоростях. В бой идут как классические «земные» дробовики и пистолеты-пулемёты, так и различное адское оружие: инфернальный револьвер, перчатка-BFG, магический лук и так далее.

Dread Templar очень здорово вписывает в формулу аркадного трёхмерного шутера систему перков: на уровнях вы можете находить жетоны и кровавые кристаллы, с помощью которых герой «вставляет» улучшения в себя и свой арсенал. Из-за того, что вместительность древа навыков ограничена, использовать все апгрейды единовременно не выйдет, зато за счёт своего разнообразия они позволяют затачивать весь геймплей под свой стиль.

Например, если вам не нравится рукопашная или вас не очень воодушевляет бой парными катанами, то можно игнорировать всю ветку ближнего боя и вкладывать очки, например, в урон и скорострельность малокалиберного оружия, которому вы дополнительно убрали необходимость перезарядки. Или другим жетоном превратить базовые пистолеты в инфернальное оружие, наносящее значительно больше урона за счёт повышенного потребления патронов. Причём перки можно менять в любой момент: откат потраченных ресурсов бесплатный.

Это решение — часть общей идеи Dread Templar касательно динамики игры: ничто не вырывает вас из потока. Вы летите через её эпизоды и уровни без задержек. Быстрых сохранений и загрузок нет: только авто- и ручные сохранения у специальных алтарей, чтобы вы не отвлекались на постоянное нажатие F6. Также нет какой-либо собираемой валюты и замороченных пазлов — как и чего-либо, что мешает лететь вперёд, зажав ЛКМ и W.

Turbo Overkill

Ещё один шутер про бешеный полёт вперёд. Turbo Overkill — экшен от первого лица про классический, даже стереотипно-мрачный киберпанк с вечной ночью и неоновыми городами. Вы играете за Джонни Турбо, наёмника с бензопилой в киберноге. Он должен остановить самоосознанный вирус, который поработил целый город и превращает его жителей в мутантов. И это лишь начало: по ходу сюжета история в итоге разрастается до вселенских масштабов.

В плане эстетики Turbo Overkill — это альманах лучших образов как из киберпанка, так и в целом мрачных антиутопий. Небоскрёбы из Bladerunner, мегабашня из «Судьи Дредда», постапокалиптическое поле боя с грудами черепов из «Терминатора», боевые крейсеры в открытом космосе, перестрелки на шоссе для летающих машин и многое, многое другое. И всё это под мощнейший электронный саундтрек.

Если говорить про геймплей, то это, как и Ultrakill и Dread Templar, — супербыстрая, магазлая и ультракровавая игра, где вы несётесь вперёд (или скользите на заднице с выставленной перед вами бензопилой) сквозь толпы врагов. Остановился — умер. Запнулся, врезался в стену, задумался, перепутал кнопки — умер. Подобно DOOM Eternal, Turbo Overkill — это шутер бешеной, животной энергетики, генератор адреналина и поставщик мясного фарша прямо вам на лицо из экрана монитора. Если современные экшены от первого лица для вас слишком медленные, то новая игра легендарного издателя Apogee — ваш выбор.

Dusk HD

В конце этого года выйдет переиздание Dusk — «бумер-шутера», с которого и стартовало всё течение инди-экшенов от первого лица и общей любви к аркадным шутерам с видом от первого лица в стилистике ретро. Переиздание будет бесплатным для всех владельцев игры. Главная фишка: полное графическое улучшение всех ассетов от моделей оружия до декораций и врагов.

Если вы по какой-то причине не знакомы с Dusk — это шутер-оммаж всем иконам жанра. Скорость Quake, заигрывания с физикой объектов из Half-life, атмосфера из Blood. Dusk сочетает в себе, кажется, все особенности новой волны «бумер-шутеров»: механики, секреты и, конечно же, шутки вроде убивающего мыла и главы издательства New Blood в качестве одного из боссов. И всё это под соусом очередной истории о том, что во всём виноват лавкрафтианский бог.

